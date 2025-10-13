„Kepes András most »gyászol«, saját hamis énmúltját, apja hamis történetét kellene feldolgoznia.

Kepes András látványosan fejlődik. Én ennek örülök, mert Juszt Lászlóval vagy Havas Henrikkel összehasonlítva őt egyáltalán nem tartom menthetetlennek, semmilyen szinten sem szabad a posztbolsevik, gyűlölködő bohócokhoz hasonlítani. Értelmes, kritikus személyiség, világlátott ember. Ezt többször is elmondtam, leírtam.

Megértem a haragját. Most a független Friderikusz Sándornak független tévésként nyilatkozva előbb propagandistának nevezett, aztán leereszkedően megsajnált, mert nekem sem lehetett könnyű, nyilván azért foglalkozom a múltkutatással, mert eredendően vesztes vagyok, de ha szerencsém lesz, majd írhatok erről egy regényt. Utóbbit tekintve: így legyen.

Régen még agyonlőttek volna egy ilyen műsorért, vagy nem is, inkább sunyiban agyonvertek volna a falu szélén, de lám, változnak az idők! A kilencvenes évekhez képest is. Nekem már nem kell az aluljárókban saját magamnak árulnom a könyveimet. Nem nagyon neveznek antiszemitának vagy fasisztának sem. Tényleg megváltoztak a viszonyok, a jobboldalinak tartott emberek is feljöhetnek a gödörből, nekünk is jut némi napfény. Ez kétségtelenül jó!”

Nyitókép: Képernyőfotó