Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Mező Gábor énmúlt gyász propagandista Kepes András Juszt László apa

Kepes András most „gyászol”

2025. október 13. 13:13

Juszt Lászlóval vagy Havas Henrikkel összehasonlítva egyáltalán nem tartom menthetetlennek, semmilyen szinten sem szabad a posztbolsevik, gyűlölködő bohócokhoz hasonlítani.

2025. október 13. 13:13
null
Mező Gábor
Mező Gábor
Facebook

„Kepes András most »gyászol«, saját hamis énmúltját, apja hamis történetét kellene feldolgoznia.

Kepes András látványosan fejlődik. Én ennek örülök, mert Juszt Lászlóval vagy Havas Henrikkel összehasonlítva őt egyáltalán nem tartom menthetetlennek, semmilyen szinten sem szabad a posztbolsevik, gyűlölködő bohócokhoz hasonlítani. Értelmes, kritikus személyiség, világlátott ember. Ezt többször is elmondtam, leírtam. 

Megértem a haragját. Most a független Friderikusz Sándornak független tévésként nyilatkozva előbb propagandistának nevezett, aztán leereszkedően megsajnált, mert nekem sem lehetett könnyű, nyilván azért foglalkozom a múltkutatással, mert eredendően vesztes vagyok, de ha szerencsém lesz, majd írhatok erről egy regényt. Utóbbit tekintve: így legyen. 

Régen még agyonlőttek volna egy ilyen műsorért, vagy nem is, inkább sunyiban agyonvertek volna a falu szélén, de lám, változnak az idők! A kilencvenes évekhez képest is. Nekem már nem kell az aluljárókban saját magamnak árulnom a könyveimet. Nem nagyon neveznek antiszemitának vagy fasisztának sem. Tényleg megváltoztak a viszonyok, a jobboldalinak tartott emberek is feljöhetnek a gödörből, nekünk is jut némi napfény. Ez kétségtelenül jó!”

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vip era
2025. október 13. 16:13
Belpesti.....
Válasz erre
1
0
OneiroNauta
•••
2025. október 13. 15:37 Szerkesztve
Semmivel sem különb Kepes a többi impexgyereknél, ügynöknél, csak kicsit műveltebb. De ugyanolyan magyargyűlölő, mindenszarista, "merjünk kicsik lenni" hígfos folyik a szájából vagy a könyveiből.
Válasz erre
3
0
sternerregnix
2025. október 13. 15:25
Pár évvel ezelőtt járt nálunk is ez a kepes, az új könyvét mutatta be. De aztán előjött azzal, hogy hát ugye a klímaváltozás miatt, a délen élő emberek ide fognak jönni és nekünk kötelességünk befogadni őket. Mert jóenberek vagyunk, mert mi okozzuk a klimakatasztrófát ezért tartozunk nekik. Hát mondom takarodj már, nem ezért jöttünk, azóta többet nem is érdekeltek a baromságai.
Válasz erre
4
0
nemecsekerno-007-01
2025. október 13. 14:55
Aztán majd Krasznahorkai is Orbán TB rendszerében fogja magát megműttetni. As usual. :))))))))
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!