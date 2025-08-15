Zöld számok és erős gyökerek: a magyar bérnövekedés háttere

Az elmúlt nagyjából egy hónapban a Facebook posztjaim közül az egyik legnagyobb érdeklődést és párbeszédet a 2020 és 2024 közötti bérnövekedésről szóló írásom váltotta ki. Bár sokak szubjektív értékítélete szerint egyes bolti árak ennél jobban nőttek, ám tény, hogy az átlag magyar összes költsége messze nem növekedett annyit, mint a bére egyetlen vármegyében sem (utóbbit mutatja az 1. ábra).

1. ábra: A 2020 és 2024 közötti bérnövekedés mértéke Magyarország vármegyéiben.

A térkép világosan megmutatja, hogy 2020 és 2024 között a nettó átlagkeresetek minden vármegyében nagyot ugrottak, ám a legnagyobb bővülést a keleti vármegyék dolgozói esetében mérték. Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya és Nógrád munkavállalói jellemzően jelentősen nagyobb összeget kapnak minden hónapban, mint 5 évvel ezelőtt.

A ginkgók, amelyek túléltek egy atombombát

1945 augusztusában, amikor Hirosimára ledobták az atombombát, az epicentrum környékén a növényzet szinte teljesen elpusztult. A hőhullám és a lökéshullám percek alatt tarolta le a várost. És mégis, több ginkgo biloba fa túlélte ezt a poklot. Törzsük megégett, ágaik letörtek, de hónapokkal később friss zöld hajtások jelentek meg rajtuk.

Ezeket a fákat Japánban „Hibakujumoku”-nak, azaz atombombát túlélő fáknak nevezik. Többségükben azóta is életben vannak, ezáltal a természet ellenálló erejének és az újjászületésnek szimbólumai lettek. Ma is több száz ilyen ginkgo áll Hirosimában, gondosan védve. Történetük azt üzeni nekünk, hogyha a gyökér erős, még a legpusztítóbb vihar után is lehet újrakezdeni.

Debrecen mélyre fúró gyökere

Hajdú-Bihar sikere mögött nem csak friss lomb található. A gyökérzet egyik vastag ága a Debreceni Egyetem, nagyjából 20 ezer hallgatójával és több ezer nemzetközi diákjával a régió egyik fontos tudásközpontja. De egy erős fának új ágak is kellenek.

A BMW debreceni innovációja, az iFactory 2025-ben kezdi a Neue Klasse gyártását. Ez a projekt egy 2 milliárd eurós fejlesztést hozott a térségbe. Ehhez társul a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártójának, a CATL-nek 7 milliárd eurós, 100 GWh-s kapacitású beruházása. A kampusz melletti Innovációs Park pedig azt szolgálja, hogy az egyetemi labor és az üzemcsarnok között élő kapcsolat legyen.