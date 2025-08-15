Ft
Ft
37°C
18°C
Ft
Ft
37°C
18°C
08. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
verseny Németország régió Magyarország vállalat Bosch

Németországban padlót fogtak: ezért költözik végleg Magyarországra a nemzeti büszkeségük

2025. augusztus 15. 09:16

A globális versenyben Magyarország bizonyult az erősebbnek, így a Bosch a sebnitzi üzemét végleg bezárja, a termelést pedig nálunk folytatja. A cég döntése súlyosan érinti a régiót.

2025. augusztus 15. 09:16
null

A Bosch végleg bezárja a németországi sebnitzi üzemét, a termelést Magyarországra helyezi át – írja a Die Zeit. Uwe Garbe, az IG Metall Ostsachsen első megbízottja szerint a vállalat nem adott esélyt a helyi dolgozóknak a megújulásra, a szakszervezet szerint a döntés gyorsított leépítést és a dolgozók érdekeinek figyelmen kívül hagyását eredményezi.

Thomas Donato, a Bosch területi vezetője a globális verseny- és árnyomással indokolta az átszervezést.

Az IG Metall bírálja, hogy a Bosch kivonul a régióból, ezzel súlyosan érintve a helyi gazdaságot és a 280 dolgozót, akik jövője bizonytalan.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Geza2
2025. augusztus 15. 11:28
Normális német kormányokat kellett volna választani.
Válasz erre
0
0
red-bullshit
2025. augusztus 15. 11:09
Ez a probléma az illegális migrációval. Kizárólag agysebészek és atomfizikusok jönnek. Melós meg egy se, A német meg inkább tárgyalni szeret, mint dolgozni. Béremelésekről, juttatásokról.
Válasz erre
0
0
Fgabee
2025. augusztus 15. 10:43
Elkúrtuk germán verziója... i tak dál...
Válasz erre
4
0
Szerintem
2025. augusztus 15. 10:40
Ez egy eset és az növeli a hírértékét, hogy a Bosch hozzánk menekül. Mert amúgy tömegesen zárnak be a cégek, az ügyesebbek menekülnek Németországból, keresve a működésükre alkalmas helyüket a világban. Menekül a magán tőke, a vagyonok is, mostanában a gazdag arab országokba. Menekülnek maguk a németek is, USA-ba, de felkapott Új-Zéland, Ausztrália és jönnek már fiatalok is, családosan, Magyarországra is. Helyrehozhatatlanul vége, annak a valaha volt gyönyörű, rendezett, gazdag országnak. Majd az iszlám kézbeveszi, ami még megmaradt.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!