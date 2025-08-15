Németországban padlót fogtak: ezért költözik végleg Magyarországra a nemzeti büszkeségük

A magyarok példájától zeng Németország: nem győzik megköszönni, amit tőlük kaptak
Rájuk volt szükség a stabil működéshez.
A globális versenyben Magyarország bizonyult az erősebbnek, így a Bosch a sebnitzi üzemét végleg bezárja, a termelést pedig nálunk folytatja. A cég döntése súlyosan érinti a régiót.
A Bosch végleg bezárja a németországi sebnitzi üzemét, a termelést Magyarországra helyezi át – írja a Die Zeit. Uwe Garbe, az IG Metall Ostsachsen első megbízottja szerint a vállalat nem adott esélyt a helyi dolgozóknak a megújulásra, a szakszervezet szerint a döntés gyorsított leépítést és a dolgozók érdekeinek figyelmen kívül hagyását eredményezi.
Thomas Donato, a Bosch területi vezetője a globális verseny- és árnyomással indokolta az átszervezést.
Az IG Metall bírálja, hogy a Bosch kivonul a régióból, ezzel súlyosan érintve a helyi gazdaságot és a 280 dolgozót, akik jövője bizonytalan.
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
