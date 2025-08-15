Ft
Megvan, mikor és meddig zár be Budapest egyik leghíresebb gyógyfürdője

2025. augusztus 15. 09:10

A fürdő tavaly 420 ezer látogatót fogadott, és 4,2 milliárd forintos bevételt termelt.

2025. augusztus 15. 09:10
null

2025 október 1-jétől legalább három évre bezár Budapest második legnépszerűbb fürdője, a Gellért Gyógyfürdő, mivel a Gellért Szállóval közös statikai problémák azonnali beavatkozást tesznek szükségessé – írta meg a haszon.hu.

A főváros egyik legismertebb fürdője tavaly 420 ezer látogatót fogadott, és 4,2 milliárd forintos bevételt termelt, azonban a következő években teljesen zárva tart majd.

A komplexumot utoljára az 1970-es években újították fel. A mostani rekonstrukció terve először 2021-ben került napirendre, amikor az Indotek Group megvásárolta a szállodát, és a közös műszaki rendszerek miatt a hotel és a fürdő összehangolt felújításának előkészítése is megkezdődött. Akkor még 2022-es zárást valószínűsítettek, de az időpontot több alkalommal elhalasztották.

2022-ben az ingatlan a BDPST Group tulajdonába került, majd 2023-ban felmerült annak lehetősége, hogy a felújítás ideje alatt is nyitva maradhat a fürdő. Idén azonban megszületett a végső döntés:

a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. üzleti terve már nem számol a 2025 végi működéssel.

A szálloda által megrendelt statikai szakvélemény szerint a fürdő feladó gépháza életveszélyes állapotban van, így a bontási és megerősítési munkák csak a fürdő teljes technológiai leállítása mellett végezhetők el. Ez kizárja a folyamatos üzemelést a felújítás idején. Szűts Ildikó, a BGYH vezérigazgatója a Termál Online-nak megerősítette, hogy a Gellért, amelynél Budapesten csak a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda vonz több látogatót, október elején bezár. A rekonstrukció költsége közel 20 milliárd forint, az újranyitás legkorábban 2028-ban várható.

Nyitókép forrása: A Csodás Magyarország YouTube-oldala

***

