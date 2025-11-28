Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
probléma békemisszió Magyar Péter Orbán Viktor

Hogy Magyar Péternek még rosszabb legyen a kedve

2025. november 28. 08:18

Már a Medián mérése szerint is javult a közhangulat, csökkent a kormányváltás esélye. Ja, és közben még Orbán Viktor folytatja a békemissziót.

2025. november 28. 08:18
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Magyar Péter előrehozta az úgynevezett előválasztás eredményének bejelentését – azt követően, hogy magát a procedúrát hónapokig csúsztatta. Az ok alighanem prózai: a #megszorítási tervek kiszivárgása egyre nagyobb problémát jelent a Tiszának, így amivel csak lehet, igyekszik róla elvonni a figyelmet!!

Az általa napi szinten megköpködött ellenzéki sajtó alighanem veszi majd a lapot, és partner lesz ebben a fantasztikus műveletben. Majd ne lepődjünk meg!!

Ja, és közben még Orbán Viktor folytatja a békemissziót, pár hete Washingtonban, ma Moszkvában tárgyal, nem mellesleg Magyarország energiaellátásáról is. Azért ez is »téma«!!

Ezt is ajánljuk a témában

Hogy Magyar Péternek még rosszabb legyen a kedve, már a Medián mérése szerint is javult a közhangulat, csökkent a kormányváltás esélye. Ilyenkor szokott The Man kapkodni meg idegeskedni!!”

Nyitókép forrása: Valery SHARIFULIN / POOL / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

2025. november 28. 09:41
A tiszafos « közvéleménykutatói » ugyanúgy hazudnak, mint a poloska. Azért fizetik őket.
gullwing
2025. november 28. 08:20
Már a Medián mérése szerint is javult a közhangulat, csökkent a kormányváltás esélye És azt sem feledjük hogy han et. zsigerből hazudik. Mint a jó bolsizsidó....
