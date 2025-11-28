„Azért megyek Moszkvába, hogy biztosítva legyen Magyarország energiaellátása” – Orbán Viktor elindult Vlagyimir Putyinhoz (VIDEÓ)
A kormányfő azt is elárulta, hogy szóba kerül-e a béke kérdése az orosz elnökkel folytatott tárgyaláson.
Már a Medián mérése szerint is javult a közhangulat, csökkent a kormányváltás esélye. Ja, és közben még Orbán Viktor folytatja a békemissziót.
„Magyar Péter előrehozta az úgynevezett előválasztás eredményének bejelentését – azt követően, hogy magát a procedúrát hónapokig csúsztatta. Az ok alighanem prózai: a #megszorítási tervek kiszivárgása egyre nagyobb problémát jelent a Tiszának, így amivel csak lehet, igyekszik róla elvonni a figyelmet!!
Az általa napi szinten megköpködött ellenzéki sajtó alighanem veszi majd a lapot, és partner lesz ebben a fantasztikus műveletben. Majd ne lepődjünk meg!!
Ja, és közben még Orbán Viktor folytatja a békemissziót, pár hete Washingtonban, ma Moszkvában tárgyal, nem mellesleg Magyarország energiaellátásáról is. Azért ez is »téma«!!
Hogy Magyar Péternek még rosszabb legyen a kedve, már a Medián mérése szerint is javult a közhangulat, csökkent a kormányváltás esélye. Ilyenkor szokott The Man kapkodni meg idegeskedni!!”
