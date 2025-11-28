„Magyar Péter előrehozta az úgynevezett előválasztás eredményének bejelentését – azt követően, hogy magát a procedúrát hónapokig csúsztatta. Az ok alighanem prózai: a #megszorítási tervek kiszivárgása egyre nagyobb problémát jelent a Tiszának, így amivel csak lehet, igyekszik róla elvonni a figyelmet!!

Az általa napi szinten megköpködött ellenzéki sajtó alighanem veszi majd a lapot, és partner lesz ebben a fantasztikus műveletben. Majd ne lepődjünk meg!!