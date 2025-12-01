Merre tovább, Budapest? – Konferencián keresték a választ, mi lenne a jó irány a magyar fővárosnak

Almássy arra a szociális problémára is felhívta a figyelmet, hogy sokakat visszatart a fővárosi tömegközlekedéstől a járművek higiéniai állapota, a járatokon jelenlévő hajléktalanok nagy száma.

Fotó: BP Műhely Facebook-oldala

Ezért van szükség szigorra a hajléktalan ellátásban

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a hajléktalanság társadalmi kezelése című panelbeszélgetésben hangsúlyozta, hogy a hajléktalanság problémája zömében a főváros utcáira, köztereire koncentrálódik Magyarországon.

Lőrincz Norbert, a Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriumi elnöke arról beszélt, hogy a hajléktalan ellátásban a legalacsonyabb szint az utcai szociális szolgálat, amelynek az a feladata, hogy a közterületeken, az erdős részeken felkutassák, és segítsék a hajléktalanokat. Folyamatosan visszatérő kérdés: meddig van joga egy fedél nélkülinek az említett tereken, illetve meddig érhet el a szociális munkás „keze”.

Kiss Ambrus, Karácsony Gergely főpolgármester egykori helyettese, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója bár korábban elfogadta a meghívást a rendezvényre, de a rendkívüli közgyűlés miatt végül nem tudott mégsem megjelenni.

Wintermantel Zsolt, a BP Műhely vezető szakértőjének kérdésére Lőrincz azt felelte, hogy az a hajléktalan, aki segítségre szorul, az a rendszeren belül tud segítséget kérni. Elhangzott, hogy

krízisautók,

24 órás egészségügyi ellátás,

nappali melegedőrendszer

és éjszakai menedékhely is a rászorulók rendelkezésére áll.

Fülöp Attila azzal folytatta, igaz, hogy önkormányzati feladat a hajléktalanellátás, de az állam is ad hozzá forrást.

Budapest Főváros Önkormányzata mintegy 9 milliárdot kap erre a célra évente

– jegyezte meg.

A budapesti lakosokat a hajléktalan ellátó rendszer mélysége „nem izgatja”, de az zavarja, hogyha az, akinek a melegedőben a menedéken kellene legyen, nincs ott, hanem helyette az utcán él életvitelszerűen.

„Van a hajléktalanságnak egy szűk rétege, akik nem veszik igénybe az ellátást pedig pszichés vagy egészségügyi okokból szükségük lenne rá. Ha ezt a főváros megoldaná, akkor kevesebb fedél nélkülit látnánk az utcán. 10-ből 2 férőhely pedig üres” – húzta alá Fülöp Attila.

A kerekasztal-beszélgetés során a hatóságok – rendőrök, polgárőrök, mentők stb. – beavatkozási lehetőségeire is kitértek. Mint kiderült 2018 óta folyamatosan igyekeztek úgy alakítani a jogi környezetet, hogy minél kevesebb legyen a feszültség az intézkedések során. S az elmúlt időszakban egyre több helyen van arra példa, hogy az aluljárókat az utolsó metró vagy földalatti után lezárják.

Azért van szükség szigorra a hajléktalan ellátásban szigorra, mert senkinek nem terjed ki a joga arra, hogy veszélyeztesse saját magát”

– szögezte le Fülöp Attila.