Merre tovább, Budapest? – Konferencián keresték a választ, mi lenne a jó irány a magyar fővárosnak

Friss adatok érkeztek: Varsó, Budapest és Prága utat mutat Nyugat-Európának
A felmérés kitért az anyagi helyzet szubjektív megítélésére is.
Miként lehetne véget vetni a budapesti utakon tapasztalható káosznak? Hogyan válhatnának tisztábbá és biztonságosabbá a köztereink? Van-e hatékony megoldás a hajléktalanság problémájára? Többek között erre keresték szakértők és lokálpatrióták a választ a BP Műhely első konferenciáján.
„Mérlegen Budapest – Jó vagy rossz az irány?” címmel szervezett szakmai konferenciát a BP Műhely. Az eseménynek a Királyi Lovarda adott otthont. A megnyitón elhangzott, hogy a konferencia célja, hogy a 2024-ben felállt új budapesti közgyűlés működésének elmúlt egy évében felmerült kiemelt témákat, döntéseket és azok hatásait bemutassa, valamint lehetőséget biztosítson szakértők, döntéshozók és civilek számára a nyilvános párbeszédre a magyar főváros jövőjéről.
A panelbeszélgetések témái között szerepet kaptak a közlekedési kihívások, a közterek biztonsága, valamint a városfejlesztési irányok, és azok társadalmi hatásai. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédében elmondta, hogyha a napi politikai vitákat nézzük, akkor sok problémát látunk.
Hat éve ugyanis olyan vezetése van a fővárosnak, amely a problémák megoldása helyett ideológiai alapú vitákat folytat a kormánnyal.
„A most megválasztott főpolgármester politikai oldal szereplőjeként lép fel, ahelyett, hogy a várost vezetné, és próbálna megállapodni a kormánnyal. (…) Ez szomorúságra, lehangoltságra ad okot, és bár sok problémát fel tudunk sorolni, – nem olyan tiszta, mint Tarlós István főpolgármestersége alatt, megugrott a hajléktalanok száma – de ha megnézzük Budapest honnan hova jutott az elmúlt 15 évben, akkor kijelenthető, hogy a magyar főváros sokat fejlődött” – hangsúlyozta.
A tárcavezető emlékeztetett, hogy a kormány az elmúlt 15 évben is kereste a lehetőségeket, hogy szépítse, építse Budapestet. Jó példa erre a Várnegyed vagy a Városliget, amelyekre napjainkban örömmel tekintünk, és már nyoma sincs az egykori lehangoló állapotoknak. De érdemes idesorolni a megújult Operaházat és az Eiffel Műhelyházat is – fűzte hozzá.
Gulyás beszédében kiemelte, hogy Budapest a turizmus szempontjából Európa egyik legfrekventáltabb célpontja, és ha a magyar gazdaságot nézzük, akkor gazdaságilag is kiemelkedik. Ennél a pontnál a miniszter kitért arra, hogy ugyan a főváros most nehéz anyagi helyzetbe került az elhibázott balliberális vezetés döntései miatt, minden híreszteléssel ellentétben
a kormány garantálni fogja, hogy Budapest a következő hónapokban is működőképes legyen.
Ennek megfelelő szakmai tervekkel kell Budapest felé fordulni – tekintett előre a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Kakha Kaladze, Tbiliszi főpolgármestere, Georgia korábbi energiaügyekért felelős minisztere szerint lehetetlen a városok fejlődéséről beszélni anélkül, hogy érintenénk a világban zajló globális politikai folyamatokat. Különösen akkor, amikor feltesszük a nagy kérdést: hogyan lehet fenntartani az egyensúlyt a változások és a történelmi identitás megtartása között.
A városvezető leszögezte, hogy Georgia tudja, mi a béke ára. Elhangzott, hogy a világra erőltetett álliberális ideológia azonban komoly veszélyt jelent országaink és városaink megfelelő fejlődésére.
Kaladze felidézte, hogy a georgiai kormány az elsők között szólalt fel ezekkel a fenyegetésekkel szemben. Elutasították, hogy egy olyan háborúba keveredjenek, amely elpusztította volna Georgiát; és nem csatlakoztak olyan szankciókhoz sem, amelyek súlyos gazdasági válságba sodorták volna a hazájukat.
„Cserébe számos puccskísérletet, az országon belüli ügynökök által szított radikalizmust és külső fenyegetéseket kaptunk, amelyek az európai integrációs folyamat és a vízumliberalizáció felfüggesztésére irányultak” – sorolta.
A főpolgármester kiemelte, hogy
az európai értékek nem a háborút, az igazságtalanságot és a politikai zsarolást, hanem a méltóságot, az igazságosságot, a jogállamiságot, a saját és mások kultúrájának tiszteletben tartását, a békéért folytatott küzdelmet és a fejlődésre való törekvést jelentik”.
Mindezek után köszönetet mondott Magyarországnak és Orbán Viktor miniszterelnöknek a támogatásért, és „az igazság kimondásáért”.
Beszéde végén párhuzamot vont Tbiliszi és Budapest között. Elhangzott, hogy a georgiai főváros is ugyanazokat a kérdéseket teszi fel, mint a magyar: jó irányba haladnak-e. Illetve, hogyan őrizhetik meg az egyensúlyt a változás és a történelmi örökség megóvása között.
Ez már nemcsak városfejlesztési kérdés – ma ezt a kérdést mindenekelőtt politikai kontextusban kell feltenni, hogy együtt ne csak megtaláljuk a helyes válaszokat, hanem megvédhessük és továbbfejleszthessük identitásunkat”
– szögezte le Kakha Kaladze.
Kőrösi Koppány, a BP Műhely alapítója köszöntőjében reagált Gulyás Gergely és Kakha Kaladze szavaira. Hangsúlyozta, sokszor hajlamosak vagyunk elfelejtkezni arról, hogy mennyire büszkék lehetünk a magyar fővárosra. Majd ismertette, hogy sokan nem is tudják, hogy Európában is egyedülálló módon nagy utasforgalmat bonyolít le a 4-6-os villamos vagy azt, hogy Londont megelőzően itt indult el először a földalatti közlekedés.
Kőrösi arra is felhívta a figyelmet, hogy 1990 óta nem sikerült helyreállítani azt az ideilli állapotot, ami a 19. század végén jellemezte Budapestet. Majd leszögezte, hogy mikor a Budapest Műhelyt létrehozták, azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy helyreállítsák az elmúlt időszak hibáit. Ebben az évben hét szakmai konferenciát tartottak, nagyszabású elemzéseket készítettek, és konkrét javaslatokat fogalmaztak meg – többek között a barnamezős területek rendezésére és a rakparti közlekedés újragondolására..
A Műhely alapítója előre tekintve arról is beszélt, hogy a jövőben is nagy hangsúlyt kívánnak fektetni a szakmai párbeszédre, minél több javaslat megfogalmazására.
A Budapest Műhellyel egy olyan szakmai tudásközpont jön létre, amely a főváros fejlesztésére koncentrál.
Közlekedés helyett káosz – Budapest mobilitási válsága című panelbeszélgetésben Schneller Márton Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója ismertette a jelenlévőkkel, hogy 2010-hez képest Budapesten és az agglomerációban mintegy 1,5-szer többgépkocsi van forgalomban napjainkban, és jellemzően nagyobb autókkal is közlekedünk, mint 15 évvel ezelőtt. S ezek zöme áthalad egy nap a fővároson, ez pedig nagy terheket ró a belváros útjaira.
Almássy Kornél, egyetemi docens, BP Műhely kutatási és elemzési vezetője szerint Budapest azzal küzd, hogy
a ’80-as évek óta nem épültek meg azok a közlekedési fejlesztések, amelyek tehermentesíteni tudnák a belvárost az autós forgalomtól.
Ez más európai nagyvárosokban már megvan, és ezért is nincs ilyen problémájuk mélygarázs építés, infrastruktúrafejlesztésre lenne szükség.
Somodi László, a MAHART PassNave Személyhajózási Kft. ügyvezetője, a BKK korábbi közlekedésszervezési és fejlesztési vezérigazgató-helyettese szerint az nem lenne megoldás, hogy épületeket bontsanak le azért, hogy szélesíteni tudják a közutakat újabb sávokkal. De azt sem tartaná alternatívának, hogy kiköltözzenek belőle. A tervezhetőség viszont véleménye szerint nagyon fontos lenne, igaz ez a közlekedési fejlesztésekre és a mindennapi utazásokra is.
Almássy arra a szociális problémára is felhívta a figyelmet, hogy sokakat visszatart a fővárosi tömegközlekedéstől a járművek higiéniai állapota, a járatokon jelenlévő hajléktalanok nagy száma.
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a hajléktalanság társadalmi kezelése című panelbeszélgetésben hangsúlyozta, hogy a hajléktalanság problémája zömében a főváros utcáira, köztereire koncentrálódik Magyarországon.
Lőrincz Norbert, a Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriumi elnöke arról beszélt, hogy a hajléktalan ellátásban a legalacsonyabb szint az utcai szociális szolgálat, amelynek az a feladata, hogy a közterületeken, az erdős részeken felkutassák, és segítsék a hajléktalanokat. Folyamatosan visszatérő kérdés: meddig van joga egy fedél nélkülinek az említett tereken, illetve meddig érhet el a szociális munkás „keze”.
Kiss Ambrus, Karácsony Gergely főpolgármester egykori helyettese, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója bár korábban elfogadta a meghívást a rendezvényre, de a rendkívüli közgyűlés miatt végül nem tudott mégsem megjelenni.
Wintermantel Zsolt, a BP Műhely vezető szakértőjének kérdésére Lőrincz azt felelte, hogy az a hajléktalan, aki segítségre szorul, az a rendszeren belül tud segítséget kérni. Elhangzott, hogy
Fülöp Attila azzal folytatta, igaz, hogy önkormányzati feladat a hajléktalanellátás, de az állam is ad hozzá forrást.
Budapest Főváros Önkormányzata mintegy 9 milliárdot kap erre a célra évente
– jegyezte meg.
A budapesti lakosokat a hajléktalan ellátó rendszer mélysége „nem izgatja”, de az zavarja, hogyha az, akinek a melegedőben a menedéken kellene legyen, nincs ott, hanem helyette az utcán él életvitelszerűen.
„Van a hajléktalanságnak egy szűk rétege, akik nem veszik igénybe az ellátást pedig pszichés vagy egészségügyi okokból szükségük lenne rá. Ha ezt a főváros megoldaná, akkor kevesebb fedél nélkülit látnánk az utcán. 10-ből 2 férőhely pedig üres” – húzta alá Fülöp Attila.
A kerekasztal-beszélgetés során a hatóságok – rendőrök, polgárőrök, mentők stb. – beavatkozási lehetőségeire is kitértek. Mint kiderült 2018 óta folyamatosan igyekeztek úgy alakítani a jogi környezetet, hogy minél kevesebb legyen a feszültség az intézkedések során. S az elmúlt időszakban egyre több helyen van arra példa, hogy az aluljárókat az utolsó metró vagy földalatti után lezárják.
Azért van szükség szigorra a hajléktalan ellátásban szigorra, mert senkinek nem terjed ki a joga arra, hogy veszélyeztesse saját magát”
– szögezte le Fülöp Attila.
Rohamosan romlik a közbiztonságérzet és a köztisztaság a fővárosban, az aluljárókat és a tereket ismét birtokba vették a hajléktalanok. Körbejártuk, milyen módon lehetne kezelni a helyzetet.
Végül arra a kérdésre is választ próbáltak találni, hogy miért olyan nehéz sokszor segítséget nyújtani a hajléktalanoknak. Lőrincz Norbert ismertette, hogy amikor egy hajléktalant otthonhoz juttatnak akkor annak két lépése van: a segítségre szorulót fel kell az új helyzetre készíteni, és igaz ez a lakóközösségre is, ahova az addig az utcán élő kerül.
Fülöp Attila szerint az egyik elsődleges feladat az lenne, hogy azoknak a fedél nélkülieknek, akik tartós ellátásra szorulnak pszichés vagy fizikai állapotuk miatt létrehozzanak egy speciális ellátó helyet.
Az utolsó etapban Losonci Gergely, BP Műhely stratégiai igazgató rövid betekintést adott abba a felmérésbe, amelyet mintegy 8 ezer budapesti bevonásával készítettek. Ebben többek között a közterek biztonságára, a közlekedés állapotára, illetve az általános elégedettségre is rákérdeztek. Losonci elárulta, hogy a felmérés eredményét december 11-én ismertetik majd részletesen az érdeklődőkkel.
A rendezvény záróprogramján pedig georgiai és osztrák szakértők beszélgettek a fővárosok városfejlesztési tendenciáiról. A zárszót Heil Kristóf, a BP Műhely operatív igazgatója mondta, aki előre tekintve kijelentette, hogy ez a konferencia csak egy kezdet volt, ahol kinyitottak egy ajtót, és megtették az első lépéseket afelé, hogy egy olyan összetartó közösséget teremtsenek meg, amely számára fontos Budapest jelene és jövője.
