Nocsak, milyen fontos lett hirtelen a szuverenitás! Rendben akkor beszéljünk róla, és mérjünk azonos mércével. Adódik mindjárt pár égető kérdés:

Amikor 4,5 milliárdot toltak külföldről az ellenzék kampányába, akkor hol volt ez a kórus? És hol van most, amikor még nagyobb ez az összeg?

Amikor a Magyar Pétert támogató médiumok nagy részét külföldről tartják el, jellemzően politikában aktív szereplők, akkor hol a védelmi reflex?

Amikor a brüsszeli csúcsvezetők Lengyelország után a magyar választásokra is megnevezik a saját kedvenc jelöltjüket, akkor hol a szuverenitás zászlós felhorkanás?

Ha már a látszatra sem ügyelnek, amikor választási célból tartják vissza az uniós forrásokat, akkor ehhez van-e aggódó szavuk?

Miután Brüsszelből elköltöttek 6800 milliárdnyit NGO-kra, köztül meg nem választott politikai aktivistákra, és most még növelnék is az összeget, lesz-e ez ellen tiltakozó hangorkán?

És egyáltalán: fel akar-e tűnni a most tiltakozóknak, hogy Magyar Péter még a kistelepülési kampányrendezvényeit is olyan »civil szervezetekkel« tartja, amelyeket Brüsszelből pénzelnek (és amelyek máskor magyar munkahelyeket teremtő beruházások ellen tüntetnek)?

S még valami: nem találják furcsának, hogy amikor felmerült, hogy nem lehet külföldről pénzt elfogadni közéleti tevékenységekre, a Magyar Pétert toló »civilek« és »független médiumok« egy emberként kezdték kiabálni, hogy ez azonnal ellehetetlenítené a működésüket?

Ugyanarról a körről van szó, amelyik most külföldi beavatkozást kiált. Ha valakik, akkor ők nagyon is jól tudják, mi az. Azért, mert annak részei és eszközei.

Teljesen mindegy, hogy melyik országból érkezik, Oroszországból, tengerentúlról vagy bármely brüsszeli szürke irodából, semmilyen külföldi beavatkozásnak nincs helye Magyarországon. Errefelé sohasem volt és nem is lehet többsége azoknak, akik külső elvárásokból vezetik le politikájukat, mondandójukat és tetteiket.

Magyar Péter pedig adhat ki bármilyen közleményt, akkor is Manfred Weberék embere és jelöltje marad. Ott voltam azon az ülésen, ahol ezt nyílt színen bejelentették. Nincs annyi ejtőernyőzés, Balaton fölött repkedés és csónakon táncikálás, ami ezt el tudná fedni.”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád