Mindig ugyanaz a vége: így viselkedik Magyar Péter a kritikusaival

Magyar Péter papíron szeretetországot épít, a valóságban azonban követői segítségével földbe döngöl és megfélemlít mindenkit, aki kellemetlen kérdéseket mer feltenni neki az utcafórumain – írta cikkében a Magyar Nemzet, csokorba szedve az ilyen eseteket.

A Tisza vezére legutóbb a Hír TV ellen uszított az országjárása egyik állomásán, arra biztatva a fiatalokat, hogy a választási győzelem érdekében tüntessék el a programkínálatból a csatornát. Azonban nem először fordult elő, hogy Magyar a Hír TV ellen fordult, miután egy tavaly novemberben nyilvánosságra került felvételen arról beszélt:

a Dunába lökné a televízió munkatársait.

De Magyar Péter többször sértegette és alázta a csatorna riportereit is, sőt még arra is akadt példa, hogy megfenyegette őket.