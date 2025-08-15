Mindig ugyanaz a vége: így viselkedik Magyar Péter a kritikusaival

Minden eddiginél megdöbbentőbb hangfelvétel jött Magyar Péterről: belökné a Dunába az újságírókat (Videó)
„A fasza ki van mindenkinek az empatákból” – fejtegette a Tisza Párt elnöke.
Ha kell, stábokat dobnak ki egy rendezvényről, máskor képviselőket hallgattatnak el.
Magyar Péter papíron szeretetországot épít, a valóságban azonban követői segítségével földbe döngöl és megfélemlít mindenkit, aki kellemetlen kérdéseket mer feltenni neki az utcafórumain – írta cikkében a Magyar Nemzet, csokorba szedve az ilyen eseteket.
A Tisza vezére legutóbb a Hír TV ellen uszított az országjárása egyik állomásán, arra biztatva a fiatalokat, hogy a választási győzelem érdekében tüntessék el a programkínálatból a csatornát. Azonban nem először fordult elő, hogy Magyar a Hír TV ellen fordult, miután egy tavaly novemberben nyilvánosságra került felvételen arról beszélt:
a Dunába lökné a televízió munkatársait.
De Magyar Péter többször sértegette és alázta a csatorna riportereit is, sőt még arra is akadt példa, hogy megfenyegette őket.
Ezt is ajánljuk a témában
„A fasza ki van mindenkinek az empatákból” – fejtegette a Tisza Párt elnöke.
2024 augusztusában az Index stábját dobták ki Magyar nyilvános rendezvényéről. Mint ismert, a Margit-szigeti nagyrétre hívta támogatóit egy Tisza-piknik nevű eseményre, amelyen a portál stábja is részt vett, hogy tudósítson a pártelnök ünnepi beszédéről. A piknik során a riportercsapat kritikus kérdésekkel fordult a résztvevőkhöz, többek között arról érdeklődve, miért tartották fontosnak az eseményen való részvételt, és hogyan értékelik a Tisza Párt EP-, illetve önkormányzati választásokon elért eredményeit.
Nem sokkal érkezésük után azonban a szervezők és a biztonsági őrök felszólították őket a távozásra, arra hivatkozva, hogy nem regisztráltak a rendezvényre.
Ezt is ajánljuk a témában
Az incidens után a Tisza Párt Sajtóosztálya levélben letiltotta a rendezvényen készült felvételek publikálását.
Később a Tisza Párt sajtóosztálya névtelen levelet küldött az Indexnek, amelyben letiltották az eseményen készült felvételek publikálását.
Ugyanerre a sorsra jutott a Magyar Nemzet stábja is, őket a Közösségi Párbeszéd Tábor nevű erdélyi tiszás rendezvény megnyitójáról tessékelték ki.
Augusztus elején Magyar Péter kecskeméti fórumán megjelent a helyi önkormányzat egyik fideszes képviselője, Laczkó-Zsámboki Angéla, aki azt kérdezte a Tisza elnökétől, hogy „támogatja-e Bódis Krisztina genderpropagandáját az óvodákban és az iskolákban?”. A Tisza vezére Laczkó-Zsámboki kérdését propagandahazugságnak nevezte, ezután elvették a képviselőtől a mikrofont, majd pedig ráuszították a Tisza Párt követőit, végül pedig kikísérték a fórumról.
Néhány nappal később a fideszes képviselő
sírva mondta el, milyen gyalázkodásokat kapott ő és családja az eset után a Tisza-hívektől a közösségi médiában.
Ezt is ajánljuk a témában
Laczkó-Zsámboki Angéla közösségi média oldalán is épül a szeretetország.
Nyerges Csenge Zalaszentgróton, a Tisza rendezvényén kért szót, majd több mint negyedórán át vitázott a színpadon álló Magyar Péterrel. A jobboldali influenszer egyebek közt számon kérte az ellenzék vezérén azt az epizódot, amikor az Európai Parlamentben egy képviselői kérdésre tagadta, hogy felvette volna a feleségével folytatott beszélgetést, majd a kérdező képviselőt orbáni propagandával vádolta meg. A zalaszentgróti rendezvényen Magyar hazugnak nevezte az európai parlamenti intermezzóra rákérdező zalai hölgyet is.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ha Magyar Péter nem uszítaná folyamatosan a követőit, és a tiszások nem gyűlöletből táplálkoznának, akkor nem lenne ennyire drasztikus a közbeszéd állapota” – jelentette ki Nyerges Csenge.
Nyerges Csenge végül húsz percen keresztül állta a sarat, miközben a tiszás szeretetország végig kifütyülte, szidta, inzultálta, és azóta is özönlenek a gyűlölködő tiszás álprofilok az oldalára.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
***