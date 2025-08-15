Ft
Ft
37°C
18°C
Ft
Ft
37°C
18°C
08. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kitiltás Magyar Péterke kritika újságírók

Mindig ugyanaz a vége: így viselkedik Magyar Péter a kritikusaival

2025. augusztus 15. 07:59

Ha kell, stábokat dobnak ki egy rendezvényről, máskor képviselőket hallgattatnak el.

2025. augusztus 15. 07:59
null

Magyar Péter papíron szeretetországot épít, a valóságban azonban követői segítségével földbe döngöl és megfélemlít mindenkit, aki kellemetlen kérdéseket mer feltenni neki az utcafórumain – írta cikkében a Magyar Nemzet, csokorba szedve az ilyen eseteket. 

A Tisza vezére legutóbb a Hír TV ellen uszított az országjárása egyik állomásán, arra biztatva a fiatalokat, hogy a választási győzelem érdekében tüntessék el a programkínálatból a csatornát. Azonban nem először fordult elő, hogy Magyar a Hír TV ellen fordult, miután egy tavaly novemberben nyilvánosságra került felvételen arról beszélt: 

a Dunába lökné a televízió munkatársait. 

De Magyar Péter többször sértegette és alázta a csatorna riportereit is, sőt még arra is akadt példa, hogy megfenyegette őket. 

Ezt is ajánljuk a témában

2024 augusztusában az Index stábját dobták ki Magyar nyilvános rendezvényéről. Mint ismert, a Margit-szigeti nagyrétre hívta támogatóit egy Tisza-piknik nevű eseményre, amelyen a portál stábja is részt vett, hogy tudósítson a pártelnök ünnepi beszédéről. A piknik során a riportercsapat kritikus kérdésekkel fordult a résztvevőkhöz, többek között arról érdeklődve, miért tartották fontosnak az eseményen való részvételt, és hogyan értékelik a Tisza Párt EP-, illetve önkormányzati választásokon elért eredményeit. 

Nem sokkal érkezésük után azonban a szervezők és a biztonsági őrök felszólították őket a távozásra, arra hivatkozva, hogy nem regisztráltak a rendezvényre. 

Ezt is ajánljuk a témában

Később a Tisza Párt sajtóosztálya névtelen levelet küldött az Indexnek, amelyben letiltották az eseményen készült felvételek publikálását. 
Ugyanerre a sorsra jutott a Magyar Nemzet stábja is, őket a Közösségi Párbeszéd Tábor nevű erdélyi tiszás rendezvény megnyitójáról tessékelték ki.

Augusztus elején Magyar Péter kecskeméti fórumán megjelent a helyi önkormányzat egyik fideszes képviselője, Laczkó-Zsámboki Angéla, aki azt kérdezte a Tisza elnökétől, hogy „támogatja-e Bódis Krisztina genderpropagandáját az óvodákban és az iskolákban?”. A Tisza vezére Laczkó-Zsámboki kérdését propagandahazugságnak nevezte, ezután elvették a képviselőtől a mikrofont, majd pedig ráuszították a Tisza Párt követőit, végül pedig kikísérték a fórumról.

Néhány nappal később a fideszes képviselő 

sírva mondta el, milyen gyalázkodásokat kapott ő és családja az eset után a Tisza-hívektől a közösségi médiában.

Ezt is ajánljuk a témában


Nyerges Csenge Zalaszentgróton, a Tisza rendezvényén kért szót, majd több mint negyedórán át vitázott a színpadon álló Magyar Péterrel. A jobboldali influenszer egyebek közt számon kérte az ellenzék vezérén azt az epizódot, amikor az Európai Parlamentben egy képviselői kérdésre tagadta, hogy felvette volna a feleségével folytatott beszélgetést, majd a kérdező képviselőt orbáni propagandával vádolta meg. A zalaszentgróti rendezvényen Magyar hazugnak nevezte az európai parlamenti intermezzóra rákérdező zalai hölgyet is. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyerges Csenge végül húsz percen keresztül állta a sarat, miközben a tiszás szeretetország végig kifütyülte, szidta, inzultálta, és azóta is özönlenek a gyűlölködő tiszás álprofilok az oldalára.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cinkegolyó
2025. augusztus 15. 10:17
Ha a rendőrség tudta védeni az általuk is betiltott! melegfelvonulást a normálisak tiltakozásaitól, akkor a jobboldali médiásokat és egyéb résztvevőket is így kellene védeni a közterületeken tartandó rendezvényeken.
Válasz erre
1
0
dodek4b
2025. augusztus 15. 10:04
A Kis Pöcs Nagy Janinak képzeli magát , aztán majd a pucér segge a falhoz ér és felébred , körbenéz és azt látja , hogy nem áll mellette senki , még a "szeretett" családja sem. Van rá példa , MZ/X 2022-ben a választások eredményváróján .
Válasz erre
3
0
Ízisz
•••
2025. augusztus 15. 09:18 Szerkesztve
Z. A gyűlölködő baloldali prosztó, proli emberek megtalálták maguknak a hasonszőrű vezírüket... A hasonló a hasonlót bevonzza... Ezek nem bírják elviselni a jobboldali értéket és jobbak sem tudnak lenni... Ezért el akarják erőszakkal venni a mások szellemi, anyagi tulajdonát... Igazi tapló posztkommunista aljadék horda!!! 💯❗😖 Mennek a szemétdombra, ahova valók!!!💯❗ HAJRÁ OV!!!🇭🇺✌️ HAJRÁ MAGYARORSZÁG!!!🇭🇺✌️ HAJRÁ MAGYAROK!!!🇭🇺✌️ HAJRÁ PATRIÓTÁK!!!🇭🇺✌️
Válasz erre
2
0
CubaLibre
2025. augusztus 15. 08:58
Mocskos Tisza !
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!