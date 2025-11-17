A műtrágyát politikára cserélte – Bige László fia lett Magyar Péterék egyik leghangosabb szócsöve

De az ifjabb Bige arról is írt, hogy egyetért a Tisza vagyonadó bevezetéséről szóló terveivel: „A vagyonadót egy nagyon érdekes koncepciónak tartom. Még érdekesebbnek majd az adóalap megállapításának módját. De az ötlettel egyetértek” – fogalmazott.

De a Magyar Péterék október 23-i rendezvényéről, a Nemzeti Menetről – a beharangozótól kezdve a vonulás különböző helyszíneiig – megosztott mintegy fél tucat bejegyzése ugyancsak erős elfogultságáról árulkodik. Különösen az, amelyben Magyar Péter beszédét értékelte: „Nagyon ritkán teszek közé nyilvánosan véleményt a Tisza Párt konkrét vezető személyéről, mindazonáltal határozottan gondolom, hogy október 23-án tartott beszéde Magyar Péternek az eddigi legjobb beszéde volt minden szempontból” – idézte a lap.

Azért is figyelemre méltó ez a „magasztalás”, mert politikai oldaltól függetlenül számos elemző – köztük Nagy Attila Tibor, Tölgyessy Péter és Vona Gábor – kifejezetten gyengének nevezte Magyar beszédét. Ezután pedig már csak „hab volt a tortán”, hogy

Bige Dávid egyik bejegyzésében arról értekezett, hogy szerinte miért lenne jó, ha új miniszterelnöke lenne Magyarországnak.

De az is beszédes volt, az ifjabb Bige annak kapcsán dicsérte meg Puzsér Róbertet, hogy a publicista október elején bejelentette: úgy döntött, hogy az általa szervezett Megbékélés menete eredeti szándékát és tematikáját az ellentétébe fordítja és egy harcias, kormányellenes demonstrációt kíván tartani. Történt mindez úgy, hogy a baloldali megmondóember ezzel a lépésével még a saját baráti körében is „meglepetést” okozott – sorolta a Magyar Nemzet.