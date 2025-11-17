A műtrágyát politikára cserélte – Bige László fia lett Magyar Péterék egyik leghangosabb szócsöve

Úgy cáfolta tiszás kötődését Bige László fia, hogy közben csont nélkül meg is erősítette
Bige László fia szerint az, hogy pénzt küld a Tisza Pártnak még nem támogatás és bár belépett egy Tisza Szigetbe, még nem tartozik a párthoz.
Egyre szorosabb az együttműködés a baloldali oligarcha családja és a Tisza Párt között.
Bige László műtrágyagyáros a Tisza Párt egyik leggazdagabb támogatója. A milliárdos üzletember már az év elején elismerte az ATV Egyenes beszéd című műsorában, hogy szimpatizál Magyar Péterék pártjával, és sajtóhírek szerint legalább 100 millió forinttal támogathatta is az ellenzéki formációt – írta a Magyar Nemzet.
A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy az együttműködés a jelek szerint egyre szorosabb. A Tisza házi médiumának számító Kontroll.hu hírei között az utóbbi időben rendszeresen feltűntek a Bigéék érdekeltségébe tartozó Genezis Partnerhálózat reklámjai. Emellett emlékezetes az is, hogy
néhány hónapja a nagyvállalkozó egyik fia szinte teljes mellszélességgel beállt Magyar Péterék mögé, miközben távozott a családi cégbirodalom zászlóshajója, a Nitrogénművek Zrt. igazgatóságából.
A Magyar Nemzet összeállítása szerint Bige Dávid nyár óta a Tisza Párt szinte minden nagyobb rendezvényén részt vesz, sőt csatlakozott egy Tisza-szigethez is, vagyis gyakorlatilag a párt aktivistájaként tevékenykedik. Ezt a képet tovább erősíti a Facebook-oldala, ahol látványosan Magyar Péterék mellett kampányol, miközben a kormány ellen hergeli a követőit.
Napi rendszerességgel oszt meg balliberális portálokról – például a HVG-ről, az Indexről vagy a már említett Kontrollról – származó, kormánykritikus tartalmakat.
A közéleti történéseket pedig Bige Dávid jellemzően a Tisza érdekei szerint igyekszik keretezni.
Például Magyar Péterék adatszivárgási botránya kapcsán a Tisza videóját osztotta meg, amelyben a pártelnök a Fideszre próbálta hárítani a felelősséget azért, hogy a Tisza mobilapplikációjáról kétszázezer szimpatizáns adatai kerültek ki az internetre.
De az ifjabb Bige arról is írt, hogy egyetért a Tisza vagyonadó bevezetéséről szóló terveivel: „A vagyonadót egy nagyon érdekes koncepciónak tartom. Még érdekesebbnek majd az adóalap megállapításának módját. De az ötlettel egyetértek” – fogalmazott.
De a Magyar Péterék október 23-i rendezvényéről, a Nemzeti Menetről – a beharangozótól kezdve a vonulás különböző helyszíneiig – megosztott mintegy fél tucat bejegyzése ugyancsak erős elfogultságáról árulkodik. Különösen az, amelyben Magyar Péter beszédét értékelte: „Nagyon ritkán teszek közé nyilvánosan véleményt a Tisza Párt konkrét vezető személyéről, mindazonáltal határozottan gondolom, hogy október 23-án tartott beszéde Magyar Péternek az eddigi legjobb beszéde volt minden szempontból” – idézte a lap.
Azért is figyelemre méltó ez a „magasztalás”, mert politikai oldaltól függetlenül számos elemző – köztük Nagy Attila Tibor, Tölgyessy Péter és Vona Gábor – kifejezetten gyengének nevezte Magyar beszédét. Ezután pedig már csak „hab volt a tortán”, hogy
Bige Dávid egyik bejegyzésében arról értekezett, hogy szerinte miért lenne jó, ha új miniszterelnöke lenne Magyarországnak.
De az is beszédes volt, az ifjabb Bige annak kapcsán dicsérte meg Puzsér Róbertet, hogy a publicista október elején bejelentette: úgy döntött, hogy az általa szervezett Megbékélés menete eredeti szándékát és tematikáját az ellentétébe fordítja és egy harcias, kormányellenes demonstrációt kíván tartani. Történt mindez úgy, hogy a baloldali megmondóember ezzel a lépésével még a saját baráti körében is „meglepetést” okozott – sorolta a Magyar Nemzet.
Bige Dávid a fentieken túl széles repertoárral agitál a kormány ellen is. Osztott már meg Orbán Viktor miniszterelnökön gúnyolódó mesterséges intelligencia által generált mémet, de hergelt már olyan szélsőséges, légből kapott kijelentésekkel is hogy „a kormányzati szervezeti bűnözés következtében megszűnt a magántulajdon védelme”. De a fiatal Bige előszeretettel emleget „tizenöt évnyi zsarnokságot”, és bőven tesz olyan kijelentéseket, mint hogy „valamennyi minisztérium hatékonytalanul működik”.
Sőt, a jobboldali médiához is volt pár keresetlen szava. „A gyűlölet- és félelemkeltés egyik fő eszköze a megyei napilapok és azok online felületei. Naponta, többszöri alkalommal juttatnak el az olvasókhoz félrevezető, olykor a valóságtól teljes mértékben eltérő, nem létező dolgokat és meg nem történt eseményeket” – írta korábban az aktivistává lett üzletember.
Miközben 200 ezer ember érzékeny adata jelent meg az interneten, Magyar Péter nem keres felelősöket. Azt mondja viszont, „támadás” történt, a cél szerinte a jelöltállítás folyamatának leállítása.
Sajtóval kapcsolatos ellenszevének az is a magyarázata, hogy a Bige család szereti elkerülni a sajtó számukra kellemetlen kérdéseit. Pár hónappal ezelőtt a Mandiner is több téma kapcsán foglalkozott Bige László üzleti-politikai tevékenységével.
Mint ismert, Bige 94 éves üzeme az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe: 2022-ben a drasztikusan megemelkedett gázárak miatt állt le a gyártás, 2023-ban pedig felmerült a végleges bezárás lehetősége, amelyet végül elvetettek. Idén tavasszal újabb krízis alakult ki:
a cég ugyanis nem tudta időben visszafizetni kötvényeseinek a 200 millió eurós tartozását.
S bár júliusban úgy tűnt, hogy újraindulhat a gyárban a hónapok óta szünetelő termelését, ám a szükséges hatósági engedély hiánya miatt ez nem történt meg. Mint kiderült, amennyiben a vállalat a jövőben sem jut hozzá a működéshez elengedhetetlen engedélyhez, fennáll a csőd veszélye, ami több száz dolgozó állását sodorhatja veszélybe.
A fenti részletek is arra engednek következtetni a Magyar Nemzet szerint, hogy a Nitrogénművek évek óta halmozódó nehézségei is közrejátszhattak abban, hogy Bigéék beálltak a Tisza mögé. Ugyanis feltehetően számukra kedvezőbb üzleti lehetőségeket várnának el Magyar Péterék esetleges választási győzelmétől.
Mint köztudott, a Nitrogénműveket üzemeltető család hagyományosan a baloldalhoz köthető. A család feje, Bige László Horn Gyula miniszterelnöksége idején komoly üzleti előnyökre tett szert. Magyar Péter és pártja pedig egyre többször vállalja fel nyíltan, hogy piacpárti fordulatot hajtana végre a Tisza-kormány, ami azt jelenti, a külföldi befektetők számára káros és kockázatos, családokat támogató intézkedések helyébe a megszorító politika lépne, a spekulánsok és a multik érdekei pedig előtérbe kerülnének, hasonlóan a 2010 előtti kormányok külföldi érdekeket kiszolgáló, bukott politikájához.
Nyitókép: Bige Dávid Facebook-oldala
