Így ment neki Magyar Péter szakértője a családi adókedvezménynek (VIDEÓ)

Elemző a Tisza-csomagról: a bankárok elővették a kockás füzetet, és szabadjára engedték a szenvedélyüket
Visszatért a rendszerváltás utáni magyar baloldal „legszebb” hagyománya.
„A Tisza nagyon kedveli a fokozatosság elvét: Az adóterheket fokozatosan növelné, az adókedvezményeket pedig fokozatosan csökkentené” – jelentette ki Bohár Dániel.
Bohár Dániel, a Megafon riportere egy olyan videót osztott meg követőivel közösségi oldalán, melyen a Tisza Párt egyik gazdasági szakértője, Simonovits András illette kemény kritikával a családi adókedvezményt.
A felvételen Simonovits többek között arról beszélt, hogy a legalább kétgyermekes családok női keresőinek az adómentessége bár egyedülálló a világban, de „nem biztos, hogy ez a dicsőségünkre válik”.
Az elhangzottakra Bohár úgy reagált, hogyha Magyar Péter szakértője szerint „ez nem válik a dicsőségünkre”, akkor azt a Tisza Párt kiszivárgott baloldali megszorító csomagja is tükrözi.
S mint kiderült, egy egész fejezet foglalkozik a több mint oldalas dokumentumban ezzel a kérdéssel. A vonatkozó részben az áll, hogy
a családi adókedvezmény a jövedelmi szntekhez igazodva fokozatosan csökken.
A riporter ennek kapcsán kijelentette, hogy „úgy látom, a Tisza nagyon kedveli a fokozatosság elvét.
Az adóterheket fokozatosan növelné, az adókedvezményeket pedig fokozatosan csökkentené.
Szerencsére ezekután a Tisza támogatottsága is fokozatosan csökken” – húzta alá Bohár Dániel.
