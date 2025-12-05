Ft
12. 05.
péntek
megszorítások család Tisza Párt Simonovits András adókedvezmény kritika Magyar Péter Bohár Dániel

Így ment neki Magyar Péter szakértője a családi adókedvezménynek (VIDEÓ)

2025. december 05. 15:07

„A Tisza nagyon kedveli a fokozatosság elvét: Az adóterheket fokozatosan növelné, az adókedvezményeket pedig fokozatosan csökkentené” – jelentette ki Bohár Dániel.

2025. december 05. 15:07
null

Bohár Dániel, a Megafon riportere egy olyan videót osztott meg követőivel közösségi oldalán, melyen a Tisza Párt egyik gazdasági szakértője, Simonovits András illette kemény kritikával a családi adókedvezményt.

A felvételen Simonovits többek között arról beszélt, hogy a legalább kétgyermekes családok női keresőinek az adómentessége bár egyedülálló a világban, de „nem biztos, hogy ez a dicsőségünkre válik”.

Az elhangzottakra Bohár úgy reagált, hogyha Magyar Péter szakértője szerint „ez nem válik a dicsőségünkre”, akkor azt a Tisza Párt kiszivárgott baloldali megszorító csomagja is tükrözi. 

S mint kiderült, egy egész fejezet foglalkozik a több mint  oldalas dokumentumban ezzel a kérdéssel. A vonatkozó részben az áll, hogy 

a családi adókedvezmény a jövedelmi szntekhez igazodva fokozatosan csökken.

A riporter ennek kapcsán kijelentette, hogy „úgy látom, a Tisza nagyon kedveli a fokozatosság elvét. 

Az adóterheket fokozatosan növelné, az adókedvezményeket pedig fokozatosan csökkentené.

Szerencsére ezekután a Tisza támogatottsága is fokozatosan csökken” – húzta alá Bohár Dániel.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

gullwing
2025. december 05. 16:21
Szardarab- Mint a tiszások zöme. Amúgy ennek a féregnek MI fizetjük a nyugdíját!
basti64
2025. december 05. 16:10
Adja az államnak a nyugdíját ez a szarhegy! Túl jól megy ennek a vén szarosnak, úgy látszik.
tapir32
2025. december 05. 16:06
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelemnövekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. Az EU-ban az 1. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
tapir32
2025. december 05. 16:04
Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évig ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Zselenszkij és az EU balos vezetése semmivel sem különb Putyinnál.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!