Így ment neki Magyar Péter szakértője a családi adókedvezménynek (VIDEÓ)

Bohár Dániel, a Megafon riportere egy olyan videót osztott meg követőivel közösségi oldalán, melyen a Tisza Párt egyik gazdasági szakértője, Simonovits András illette kemény kritikával a családi adókedvezményt.

A felvételen Simonovits többek között arról beszélt, hogy a legalább kétgyermekes családok női keresőinek az adómentessége bár egyedülálló a világban, de „nem biztos, hogy ez a dicsőségünkre válik”.