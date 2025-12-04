Elemző a Tisza-csomagról: a bankárok elővették a kockás füzetet, és szabadjára engedték a szenvedélyüket

»szikár, mint a tevetrágya«: rideg, számokkal teli, emberietlen.

Úgy fogalmazott, olyan, mintha kimért gondolkodású bankárok ültek volna össze egy elegáns vacsorán, és végre szabadjára engedhették volna a számolgatási szenvedélyüket – megvalósíthatják önmagukat, az ember közben teljesen eltűnik a képletből.

A műsorban többször elhangzott: elvileg a baloldal mindig a szociális érzékenységet, az elesettek, a nyugdíjasok, a kevésből élők védelmét hangoztatta. Magyarországon azonban a baloldal az elmúlt évtizedekben teljesen más arcát mutatta: „limuzinszocialista” politikusok, bankárok, milliárdosok lettek a főszereplők, akik most ismét elővették a kockás füzetet, hogy „átalakítsák a struktúrákat”.

Az eredmény: egy olyan csomag, amelyik minden társadalmi csoportot megsarcol, és senkinek nem jut belőle nyereség.

Néző László felidézte a régi mondást: „A baloldalnak mindig az a baja, hogy kifogy a mások pénzéből.” Ebben a tervezetben már eleve úgy számolnak, mintha ez megtörtént volna.