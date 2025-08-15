„Ne öljétek meg a gyerekeket!” – az UEFA megszegte saját szabályait

Jelentős vitát váltott ki az UEFA döntése, amikor szerda este az udinei Szuperkupa-mérkőzés előtt kifeszített egy molinót, amelyen a

Ne öljétek meg a gyerekeket! Ne öljétek meg a civileket!”

felirat szerepelt pro-palesztin kontextusban – számolt be a hírről az infostart.hu. A találkozót a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain és az Európa-liga-győztes Tottenham játszotta. A szövetség ezzel politikai üzenetet jelentetett meg,

kiállva a gázai gyermekek és civilek védelme mellett, megszegve saját szabályait,

amelyek tiltják bármilyen politikai, ideológiai vagy vallási tartalom stadionbeli megjelenítését a mérkőzések előtt, alatt és után.

A transzparens különösen izraeli körökben váltott ki felháborodást, ahol a kezdeményezést képmutatónak nevezték. Egy izraeli parlamenti képviselő így reagált: „Hol voltatok október 7-én?”, utalva arra, hogy 2023. október 7-én a Hamász fegyveresei a dél-izraeli Holit kibucban legalább 13 izraeli civilt öltek meg, és többeket túszul ejtettek. A mérkőzésen részt vett két palesztin gyermek is – a 12 éves Tala és a kilencéves Mohamed –, akik a háborúban elvesztették szüleiket és súlyosan megsérültek Gázában, ezért Milánóba szállították őket orvosi kezelésre. Rajtuk kívül kilenc, Olaszországban élő, konfliktuszónákból érkező menekült gyermek is jelen volt a találkozón.