„Ne öljétek meg a gyerekeket!” – az UEFA megszegte saját szabályait

„Betelt a pohár!” – súlyos következménnyel járt, a Szuperkupa-döntője bánta az állandó késést
Bánhatja a fegyelmezetlenségét...
Tiltott bármilyen politikai, ideológiai vagy vallási tartalom stadionbeli megjelenítése.
Jelentős vitát váltott ki az UEFA döntése, amikor szerda este az udinei Szuperkupa-mérkőzés előtt kifeszített egy molinót, amelyen a
Ne öljétek meg a gyerekeket! Ne öljétek meg a civileket!”
felirat szerepelt pro-palesztin kontextusban – számolt be a hírről az infostart.hu. A találkozót a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain és az Európa-liga-győztes Tottenham játszotta. A szövetség ezzel politikai üzenetet jelentetett meg,
kiállva a gázai gyermekek és civilek védelme mellett, megszegve saját szabályait,
amelyek tiltják bármilyen politikai, ideológiai vagy vallási tartalom stadionbeli megjelenítését a mérkőzések előtt, alatt és után.
A transzparens különösen izraeli körökben váltott ki felháborodást, ahol a kezdeményezést képmutatónak nevezték. Egy izraeli parlamenti képviselő így reagált: „Hol voltatok október 7-én?”, utalva arra, hogy 2023. október 7-én a Hamász fegyveresei a dél-izraeli Holit kibucban legalább 13 izraeli civilt öltek meg, és többeket túszul ejtettek. A mérkőzésen részt vett két palesztin gyermek is – a 12 éves Tala és a kilencéves Mohamed –, akik a háborúban elvesztették szüleiket és súlyosan megsérültek Gázában, ezért Milánóba szállították őket orvosi kezelésre. Rajtuk kívül kilenc, Olaszországban élő, konfliktuszónákból érkező menekült gyermek is jelen volt a találkozón.
Az UEFA Gyermekalapítványa kedden bejelentette, hogy bővíti humanitárius tevékenységét a gázai gyermekek támogatására, három segélyszervezettel kötött partnerséget. A felirat megjelenítése azonban azért váltott ki feszültséget, mert az UEFA saját szabályai szerint a politikai üzenetek tiltottak, és azok megsértése pénzbírságot vagy egyéb fegyelmi büntetést vonhat maga után.
Ez nem az első alkalom, hogy az UEFA és az izraeli–palesztin konfliktus feszültséget okozott. Néhány nappal korábban Mohamed Szalah, a Liverpool játékosa bírálta a szövetséget, mert egy közösségi médiás megemlékezésében nem említette Szulejmán al-Obeid, a „palesztin Pelé” halálának körülményeit. A 41 éves Obeid múlt szerdán vesztette életét egy izraeli támadásban, miközben humanitárius segélyre várt a Gázai övezet déli részén – közölte a Palesztin Labdarúgó-szövetség.
