péntek
Jaj az olcsó termékeknek: vámkötelesek lesznek a Temu és a Shein küldeményei

2025. november 14. 08:18

Már jövőre ideiglenes megoldást dolgoznak ki, hogy biztosítsák az egyenlő versenyfeltételeket.

2025. november 14. 08:18
Az Európai Unió pénzügyminiszterei hosszú távú intézkedésként arról állapodtak meg, hogy eltörlik azt a szabály, mely szerint a százötven euró alatti érékű áruk vámfizetés nélkül léphetnek be az Európai Unió területére. A változással a vonatkozó vámok az EU-ba belépő összes árura vonatkozik, így a rendszer összhangba kerül az importált áruk  hozzáadottérték-adójára vonatkozó meglévő szabályokkal – közölte a HVG.

„Nagy örömmel tölt el, hogy megállapodásra jutottunk a 150 eurós vámküszöb eltörléséről. Biztosítjuk, hogy az első eurótól kezdve vámot fizessenek, 

egyenlő versenyfeltételeket teremtve az európai vállalkozások számára, és korlátozva az olcsó áruk beáramlását.

 Abban is egyetértettünk, hogy 2026-ban mielőbb ideiglenes megoldást kell kidolgozni” – fogalmazott Stephanie Lose, dán gazdasági miniszter a soros elnökség nevében.

Itt a vége a kínai árudömpingnek?

Az összeállításban rámutattak, hogy ez az intézkedés legfőképpen az olyan cégeket sújtja, mint a Temu és a Shein, amelyek üzletpolitikája nagyban hozzájárult a tisztességtelen versenyfeltételek kialakulásához.

Az indoklás értelmében az EU-ba belépő kis csomagok akár hatvanöt százalékát is direkt alulértékelik, az importvám elkerülése miatt. A küszöbérték nemcsak az uniós vállalatok versenyképességére van hatással, hanem környezeti aggályokat is felvet, mivel a nem uniós cégeket arra ösztönözheti, hogy a szállítmányokat kisebb csomagokra bontsák az Unióba történő export során – ismertették az eddigi tapasztalatokat.

Idézték az Európai Bizottság adatait is, mely szerint 

2024-ben az 150 euró alatti értékű e-kereskedelmi küldemények kilencvenegy százaléka Kínából érkezett.

A cikből az is kiderült, hogy a tagállamok elkötelezték magukat amellett, hogy a lehető leghamarabb, és a 2028-as vámadatközpont működésébe lépésig egy egyszerű, ideiglenes megoldást dolgoznak ki az ilyen vámok kivetésére. A következő hetekben folytatják a megoldás kidolgozását – írta a lap.

Nyitókép: ADEK BERRY / AFP

Összesen 10 komment

nuevoreynuevaley
2025. november 14. 09:32
jol odabasztak a kisembereknek Orbanek ismet
betakentaur
2025. november 14. 09:24
Nekem csak egy dolog jön le mindig: az EU-ban büdös a munka. Akinek nem inge ne vegye magára.
haxima
2025. november 14. 09:04
Azért ez így elég vegyes. 1. 150euróig vám 5% nem volt, csak áfa. 2. Ezeknek a termékeknek nincsen európai gyártásuk, aki mutat nekem labubu meg telefontok gyártó céget az EUban annak benyalok. 3. Az importőr cégek - akik labubut meg pólót konténerszámra árulnak- nem 5% haszonnal dolgoznak, úgyhogy nekik ugyanúgy megmarad konkurenciának az összes kínai, ami szépen kicsinálja őket. Összességében az államkasszába bemegy 5%-kal több, a vevők meg kifizetik, de változás nem lesz semmi. Mindegy, az EU megoldotta ahogy mindig mindent..
nogradi
2025. november 14. 09:01
Majd kérnek mentességet meg pajzsot Micimackótól.
