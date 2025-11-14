Jaj az olcsó termékeknek: vámkötelesek lesznek a Temu és a Shein küldeményei

Az Európai Unió pénzügyminiszterei hosszú távú intézkedésként arról állapodtak meg, hogy eltörlik azt a szabály, mely szerint a százötven euró alatti érékű áruk vámfizetés nélkül léphetnek be az Európai Unió területére. A változással a vonatkozó vámok az EU-ba belépő összes árura vonatkozik, így a rendszer összhangba kerül az importált áruk hozzáadottérték-adójára vonatkozó meglévő szabályokkal – közölte a HVG.

„Nagy örömmel tölt el, hogy megállapodásra jutottunk a 150 eurós vámküszöb eltörléséről. Biztosítjuk, hogy az első eurótól kezdve vámot fizessenek,

egyenlő versenyfeltételeket teremtve az európai vállalkozások számára, és korlátozva az olcsó áruk beáramlását.

Abban is egyetértettünk, hogy 2026-ban mielőbb ideiglenes megoldást kell kidolgozni” – fogalmazott Stephanie Lose, dán gazdasági miniszter a soros elnökség nevében.

Itt a vége a kínai árudömpingnek?