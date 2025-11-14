Jaj az olcsó termékeknek: vámkötelesek lesznek a Temu és a Shein küldeményei

Túl szép, hogy igaz legyen? – így vált ilyen sikeressé a Temu
A Temu alacsony árai mellett agresszív marketingstratégiájával vált még a hazai vállalatok konkurensévé is.
Már jövőre ideiglenes megoldást dolgoznak ki, hogy biztosítsák az egyenlő versenyfeltételeket.
Az Európai Unió pénzügyminiszterei hosszú távú intézkedésként arról állapodtak meg, hogy eltörlik azt a szabály, mely szerint a százötven euró alatti érékű áruk vámfizetés nélkül léphetnek be az Európai Unió területére. A változással a vonatkozó vámok az EU-ba belépő összes árura vonatkozik, így a rendszer összhangba kerül az importált áruk hozzáadottérték-adójára vonatkozó meglévő szabályokkal – közölte a HVG.
„Nagy örömmel tölt el, hogy megállapodásra jutottunk a 150 eurós vámküszöb eltörléséről. Biztosítjuk, hogy az első eurótól kezdve vámot fizessenek,
egyenlő versenyfeltételeket teremtve az európai vállalkozások számára, és korlátozva az olcsó áruk beáramlását.
Abban is egyetértettünk, hogy 2026-ban mielőbb ideiglenes megoldást kell kidolgozni” – fogalmazott Stephanie Lose, dán gazdasági miniszter a soros elnökség nevében.
Az összeállításban rámutattak, hogy ez az intézkedés legfőképpen az olyan cégeket sújtja, mint a Temu és a Shein, amelyek üzletpolitikája nagyban hozzájárult a tisztességtelen versenyfeltételek kialakulásához.
Az indoklás értelmében az EU-ba belépő kis csomagok akár hatvanöt százalékát is direkt alulértékelik, az importvám elkerülése miatt. A küszöbérték nemcsak az uniós vállalatok versenyképességére van hatással, hanem környezeti aggályokat is felvet, mivel a nem uniós cégeket arra ösztönözheti, hogy a szállítmányokat kisebb csomagokra bontsák az Unióba történő export során – ismertették az eddigi tapasztalatokat.
Idézték az Európai Bizottság adatait is, mely szerint
2024-ben az 150 euró alatti értékű e-kereskedelmi küldemények kilencvenegy százaléka Kínából érkezett.
A cikből az is kiderült, hogy a tagállamok elkötelezték magukat amellett, hogy a lehető leghamarabb, és a 2028-as vámadatközpont működésébe lépésig egy egyszerű, ideiglenes megoldást dolgoznak ki az ilyen vámok kivetésére. A következő hetekben folytatják a megoldás kidolgozását – írta a lap.
Nyitókép: ADEK BERRY / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A Temu alacsony árai mellett agresszív marketingstratégiájával vált még a hazai vállalatok konkurensévé is.