Túl szép, hogy igaz legyen? – így vált ilyen sikeressé a Temu

A szerző a Makronóm újságírója.

A Temu egy online piactér, amely különböző hétköznapi termékeket, köztük ruhákat, játékokat és háztartási cikkeket árul rendkívül alacsony áron. A felületet a sanghaji székhelyű PDD Holdings tavaly év végén indította el (kezdetben az Egyesült Államokban).

Azóta a Temu népszerűségét tekintve szárnyal.

Az eladott termékek összértéke a 2022. szeptemberi 3 millió dollárról 2023-ban elérte a 15,1 milliárdot.

Ez a siker titka

A platformnak van néhány hatásos stratégiája, amely miatt a fogyasztók újra és újra visszatérnek.

Érték

Sokáig a „made in China” feliratú termékek esetében olcsó, de rossz minőségű árucikkekre asszociálhattunk. Azonban a Temu esetében a fogyasztók úgy gondolják, hogy az alacsony árért cserébe nem feltétlenül kell minőségbeli kompromisszumot kötniük.

A cég azt állítja, hogy azért tudják ilyen olcsón árulni termékeiket, mert az ellátási láncból kihagyják a közvetítőket. Míg a gyártók biztosítják az árucikkeket, addig a Temu minden mást – a vámkezeléstől a nemzetközi szállításig – elintéz. Ez pedig segít csökkenteni a költségeket.

Viszont tényleg annyira olcsók az áruk, hogy felmerül a gyanú, hogy a Temu és a beszállítói veszteségesen működnek. Ugyanakkor gyakori, hogy a startupok a kezdeti években negatív cash flow-t tapasztalnak a nagy marketingberuházások miatt.

Ez különösen igaz a gyors ütemű e-kereskedelemben, ahol a siker és a kudarc gyorsan váltja egymást. A Temu és beszállítói valószínűleg tisztában vannak ezzel a dinamikával.

Hatékony marketingstratégia

A Temu egyedülálló megközelítést alkalmaz az e-kereskedelemben azzal, hogy nem csupán a funkcionális előnyökre, például a pénzmegtakarításra összpontosít, hanem a fogyasztók érzelmi igényeit is kiszolgálja. A vevők egyfajta luxusérzetet kapnak, még akkor is, ha kedvezményes áron vásárolnak. Ez a megközelítés lehetővé teszi a Temu számára, hogy ne csak az árérzékeny fogyasztókat vonzza, hanem azokat is, akik élvezik a vásárlás élményét és az exkluzivitás érzetét keresik. A platform gyakran használ marketingkampányokat, promóciókat, emellett ajándékokat osztogat, hogy tovább erősítse ezt az érzést a fogyasztókban.