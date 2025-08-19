Ft
08. 19.
kedd
Európa külpolitika káosz Ursula von der Leyen stratégia Szijjártó Péter Orbán Viktor

Kudarcos alku: Von der Leyen veszélybe sodorja Európát – Szijjártó Péter a Stratégában

2025. augusztus 19. 19:03

A Stratéga legújabb adásában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel beszélgetünk a magyar külpolitika mozgásteréről Trump győzelme után, Brüsszel hibás döntéseiről, az amerikai és kínai kapcsolatokról, valamint arról, hogy milyen stratégiával próbálja Magyarország érvényesíteni érdekeit a háborúpárti és békepárti erők küzdelmében.

2025. augusztus 19. 19:03
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Ez nem az Európai Unió, hanem Ukrajna költségvetése
  • Mi nem vagyunk érdekeltek abban, hogy a világ újra blokkokra legyen felosztva
  • Az Európai Unió elszigetelte magát az Egyesült Államoktól
  • Nem tudni, hogy a háborúpárti erők mennyire képesek tartani pozíciójukat a békepárti többséggel szemben

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

 

falcatus-2
2025. augusztus 19. 20:41
Ukrajna harmadik napja folyamatosan szállít áramot Lengyelországnak, amely viszont nagyobb mennyiséget exportál Közép- és Nyugat-Európába. Az ENTSO-e (A Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányítók Európai Hálózata )szerint Ukrajna augusztus 11-én megkezdte a megszakítás nélküli villamosenergia-exportálást Lengyelországba. Az átlagos óránkénti kapacitás 130 MW. Augusztus 13-án a szállítások 3,12 GW-ot tettek ki. Ukrajna évek óta nem szállított ilyen mennyiségű áramot Lengyelországnak. Az ukrán ellátás lehetővé teszi Lengyelország számára, hogy aktívan értékesítse saját áramát. Ma a szállítmányok Németországba, Csehországba, Szlovákiába és Svédországba irányultak, és elérték az 1,5 GW kapacitást. Ugyanakkor Ukrajna energiadeficitje nem szűnt meg. Az ENTSO-E szerint az import 12,8 GWh lesz, a 17:00-18:00 közötti csúcsidőszakokban pedig az importkapacitás 1,3 GW lesz. magyarul a tőlünk vásárolt áramot gyakorlatilag eladja.
Dixtroy
2025. augusztus 19. 19:56
Ebben semmi kudarc nincsen, a soros féle ügynök leszopta a gazdáját.
Mich99
•••
2025. augusztus 19. 19:33 Szerkesztve
Ez nem az Európai Unió, hanem Ursula boszorka egyesülése Gyilkos Zselével...
Gubbio
•••
2025. augusztus 19. 19:24 Szerkesztve
Tegnap Ursula - senki meghívottjaként, odapofátlankodva a hiénák falkájába - a Fehér Házban az "ártatlanul Oroszoszágba hurcolt gyermekek Ukrajnába való vissszajuttatásáért" emelt szót. Képmutató módon megszólalt benne az "anya" és a "nő", miközben az LGBTQ+ és egyéb pederaszta jogok lelkes szóvivője, ezek ellenzőjeként pedig Magyarország büntetője.
