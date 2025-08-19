Kudarcos alku: Von der Leyen veszélybe sodorja Európát – Szijjártó Péter a Stratégában

2025. augusztus 19. 19:03

A Stratéga legújabb adásában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel beszélgetünk a magyar külpolitika mozgásteréről Trump győzelme után, Brüsszel hibás döntéseiről, az amerikai és kínai kapcsolatokról, valamint arról, hogy milyen stratégiával próbálja Magyarország érvényesíteni érdekeit a háborúpárti és békepárti erők küzdelmében.

2025. augusztus 19. 19:03

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások: Ez nem az Európai Unió, hanem Ukrajna költségvetése

Mi nem vagyunk érdekeltek abban, hogy a világ újra blokkokra legyen felosztva

Az Európai Unió elszigetelte magát az Egyesült Államoktól

Nem tudni, hogy a háborúpárti erők mennyire képesek tartani pozíciójukat a békepárti többséggel szemben A teljes műsor itt tekinthető meg:

