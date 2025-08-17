Ft
08. 17.
vasárnap
szemüveg online tér vészharang párbeszéd társadalom stratégia mentális egészség frusztráció figyelem politika

Van egy ötletem: így menthető meg a magyar társadalom

A közbeszédben jelenlévő adok-kapok csak a jéghegy csúcsa, a probléma ennél mélyebben húzódik. De még mindig nem késő építőembereket toborozni a rombolókkal szemben.

Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Szerkesztő-újságíróként és mentálhigiénés segítőként néha kicsit más szemüveggel nézem a legtöbbször a körülöttem zajló eseményeket és az emberek viselkedését mind az online, mind az offline térben.

Míg a mindennapokban azt veszem leginkább észre, hogy egyre több ember bénázik a köztereken, üzletekben – nekimegy a társainak, nem tudja magát kifejezni –, addig az online térben még nagyobb problémákat látok. Méghozzá azt, hogy van egy széles réteg, aki gondolkodás nélkül elhisz mindent, amit elé tárnak, legyen az egy szöveges bejegyzés, egy videó vagy egy fotó.

Nyilván nem várható el mindenkitől, hogy több forrásból ellenőrizzen egy közéleti szereplőtől származó gondolatmenetet, vagy csípőből kiszúrja, ha egy videót a mesterséges intelligencia generált, 

de érdemes kicsit elmélyedni a sorokban vagy a képsorokban, és gondolkozni kicsit.

Hiszen mennyi a valószínűsége annak, hogy 65 év feletti idős hölgyek narancssárgába öltözve ugorjanak ki egy repülőről szavazni!? Megsúgom, közelít a 0-hoz. (Persze megeshet, hogy a tandemugrás valakinek felkerül a bakancslistájára, de ez a ritkábbik eset.)

A félreértéseknek és a tudatos megtévesztéseknek tehát remek táptalajt ad az emberi felszínesség, de ami még nagyobb gondot okoz, az a túlzott érzelemvezéreltség.

Bizonyos politikusok pedig nagymesterei lettek annak alig két év alatt, hogy úgy felhergeljék jelzőkkel teletűzdelt bejegyzéseikkel követőiket, hogy azok hadseregként vonuljanak ha kell egy random közszereplő ellen az online térben. S míg a papír nem bír el mindent, addig a képernyő sokszor igen.

A politikai adok-kapok csak a jéghegy csúcsa

Erre láthattunk példát nemrég, mikor egy kecskeméti képviselőnő ellen indult valóságos hadjárat. A hölgy vétke pusztán annyi volt, hogy kérdezni mert a Tisza-vezér fórumán Bódis Kriszta tiszás tanácsadó LMBTQ-val kapcsolatos állásfoglalásairól. A történtekről Magyar persze beszámolt a Facebookon – mert esetében ami nem kerül a social médiába, az meg sem történt –,

és ahogy a nagykönyvben megvan írva, a trollok megjelentek a kormánypárti képviselő posztjai, fényképei alatt, és mivel másba nem tudtak belekötni, ezért a családját pocskondiázták.

Minderről Laczkó-Zsámboki Angéla sírva nyilatkozott egy médiaorgánumnak.

De még arról nem is beszéltünk, hogy hónapokkal ezelőtt Lázár János miskolci fórumán majdnem egymásnak mentek a felek, mert nem értettek egyet egy témában. Itt tartunk most, kicsit kevesebb, mint nyolc hónappal a választások előtt. S mindez csak a jéghegy csúcsa, amely azért látszik, mert a felfokozott közéleti események kiemelik a hétköznapok sodrából.

Nagy Attila Tibor

Index

Idézőjel

A kritikát nehezen tűri, nyakig belemerül a konfliktusba, az arcvonásai hovatovább riasztóvá válnak a néző számára

Kecskeméten visszajött az a kevésbé szimpatikus Magyar Péter, aki már többször megmutatkozott a sajtótájékoztatókon.

Miért zöldebb a szomszéd füve?

A probléma azonban nem itt kezdődik. Pszichológusok és segítő szakemberek már jó ideje kongatják a vészharangot, és igyekeznek a lehető legtöbb fórumon felhívni arra a figyelmet, hogy nincs jól a magyar társadalom egy elég széles rétege mentálisan. A fiatalok önértékelését nagyban befolyásolják a közösségi médiában látott tartalmak, melyet időnként még az online bullying, azaz a közösségimédiás szekálás is megfejel. A nők a különböző szerepeikkel zsonglőrködnek – társ, dolgozó nő, anya stb. –, 

a kiégés veszélye pedig újabban már kortól és nemtől függetlenül jelen van a mindennapjainkban. 

De az az évszázados átok sem szűnt még meg, hogy azzal foglalkozzunk: miért zöldebb a szomszéd füve, ami még tovább fokozza sokakban a frusztrációt és a szorongást.

Ez a tünetegyüttes pedig kezdetben először csak az otthonok négy fala között borítja meg a rendet, rosszabb esetben pedig az iskolában vagy a munkahelyeken tör ki. Vagy ami még cifrább: egy nagyobb feszültséggel járó közlekedési szituációban két autós között. Mostanság láttunk arra is példát, hogy a káromkodások közepette egy-egy pofon is elcsattant a felek között.

Az építőemberek adottak

Itt merül fel a kérdés, hogy mit tehetünk ezellen. Természetesen egy varázsütésre nem lehet megváltoztatni az érintettek hozzáállását, lelkiállapotát, de lépésről lépésre lehet ezen javítani, még így a 24. óra utolsó felében is.

Ahhoz, hogy nagyban tudjunk gondolkozni, szükség van egy országos stratégiára is, mégpedig minél gyorsabban.

Ez az, amiről Hal Melinda klinikai szakpszichológus, az MCC Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója is beszél már jó ideje. S ha csak azt nézzük, hogy a mobiltelefonok használatának korlátozása a közoktatásban milyen pozitív eredményeket hozott a kiskorúak körében, akkor egy országos, egy célért munkálkodó szervezeteket tömörítő program is rövid idő alatt javítani tudna a magyarok mentális állapotán. 

Ismerve a szakértőket a tettvágy megvan, már csak a kereteket kellene tisztázni.

S meglehet, hogy bizonyos árkokat már nem lehet a társadalmunkban teljesen betemetni, de ha csak annyit sikerülne rövid idő alatt elérni, hogy kevesebb legyen az acsarkodás, és ne legyen mindig paprikás a hangulat, már előrébb juthatnánk. Mert 

még mindig jobb építő, mint romboló embernek lenni. 

Az építkezéshez pedig már az is elég, ha rendelkezünk józan paraszti ésszel és nyitott szívvel!

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Kormánypárti2
2025. augusztus 17. 08:18
"Nyilván nem várható el mindenkitől, hogy több forrásból ellenőrizzen egy közéleti szereplőtől származó gondolatmenetet, vagy csípőből kiszúrja, ha egy videót a mesterséges intelligencia generált, ". Nagyszerű! A lényeg hogy okos vagy, nem úgy mint a sok hülye.
Chekke-Faint
2025. augusztus 17. 07:51
Nekem is van egy ötletem. Soha ne engedjük kormányra a balodalt. Súlyos visszafogó tényező a magyar társadalomra nézve.
Squalline
2025. augusztus 17. 07:49
Értem, miről akar beszélni a szerző. Ugyanakkor egy jobboldali ember életében el kell jönnie annak a pontnak, amikor ráébred arra, hogy nem akarja megváltoztatni az egész világot és benne senkit sem. Hanem csak következetesen elmondja a véleményét, sőt úgy cselekszik, ahogy beszél. Más pedig mintát, példát találhat ebben, ha akar. Ha meg nem akar, hát nem akar. Az embertársaimat egyáltalán nem akarom formálni. Mindenkinek a maga dolga, hogy formálja önmagát, és az emberi szabadságba való rút beavatkozás ha nyomós és jól megfontolt ok vagy kérés nélkül rákezdek arra, hogy a másik nem olyan mint (szerintem) lennie kellene, de majd én megmondom mit kéne gondolnia és tennie. Azután, nem beszélek úgy az emberekről vagy csoportjukról, hogy ne ismerném közvetlen személyes tapasztalatból, amiről beszélek. E tudás hiányát pótlandó pedig nem csalok úgy, hogy olyan nagy szavakat használok, mint a "társadalom", ami "ilyen" meg "olyan". Ki is az pontosan? Sajnálom, de a cikk attitűdje bolsevik.
diseri
2025. augusztus 17. 07:41 Szerkesztve
Nem veszitek észre? Vége van! Új magyar társadalom épül, az alapoktól. Kihaltok, mint a dínók. Senki sem számol veletek a jövő tervezésében.
