Van egy ötletem: így menthető meg a magyar társadalom

Szerkesztő-újságíróként és mentálhigiénés segítőként néha kicsit más szemüveggel nézem a legtöbbször a körülöttem zajló eseményeket és az emberek viselkedését mind az online, mind az offline térben.

Míg a mindennapokban azt veszem leginkább észre, hogy egyre több ember bénázik a köztereken, üzletekben – nekimegy a társainak, nem tudja magát kifejezni –, addig az online térben még nagyobb problémákat látok. Méghozzá azt, hogy van egy széles réteg, aki gondolkodás nélkül elhisz mindent, amit elé tárnak, legyen az egy szöveges bejegyzés, egy videó vagy egy fotó.

Nyilván nem várható el mindenkitől, hogy több forrásból ellenőrizzen egy közéleti szereplőtől származó gondolatmenetet, vagy csípőből kiszúrja, ha egy videót a mesterséges intelligencia generált,

de érdemes kicsit elmélyedni a sorokban vagy a képsorokban, és gondolkozni kicsit.

Hiszen mennyi a valószínűsége annak, hogy 65 év feletti idős hölgyek narancssárgába öltözve ugorjanak ki egy repülőről szavazni!? Megsúgom, közelít a 0-hoz. (Persze megeshet, hogy a tandemugrás valakinek felkerül a bakancslistájára, de ez a ritkábbik eset.)

A félreértéseknek és a tudatos megtévesztéseknek tehát remek táptalajt ad az emberi felszínesség, de ami még nagyobb gondot okoz, az a túlzott érzelemvezéreltség.

Bizonyos politikusok pedig nagymesterei lettek annak alig két év alatt, hogy úgy felhergeljék jelzőkkel teletűzdelt bejegyzéseikkel követőiket, hogy azok hadseregként vonuljanak ha kell egy random közszereplő ellen az online térben. S míg a papír nem bír el mindent, addig a képernyő sokszor igen.

A politikai adok-kapok csak a jéghegy csúcsa

Erre láthattunk példát nemrég, mikor egy kecskeméti képviselőnő ellen indult valóságos hadjárat. A hölgy vétke pusztán annyi volt, hogy kérdezni mert a Tisza-vezér fórumán Bódis Kriszta tiszás tanácsadó LMBTQ-val kapcsolatos állásfoglalásairól. A történtekről Magyar persze beszámolt a Facebookon – mert esetében ami nem kerül a social médiába, az meg sem történt –,

és ahogy a nagykönyvben megvan írva, a trollok megjelentek a kormánypárti képviselő posztjai, fényképei alatt, és mivel másba nem tudtak belekötni, ezért a családját pocskondiázták.

Minderről Laczkó-Zsámboki Angéla sírva nyilatkozott egy médiaorgánumnak.

De még arról nem is beszéltünk, hogy hónapokkal ezelőtt Lázár János miskolci fórumán majdnem egymásnak mentek a felek, mert nem értettek egyet egy témában. Itt tartunk most, kicsit kevesebb, mint nyolc hónappal a választások előtt. S mindez csak a jéghegy csúcsa, amely azért látszik, mert a felfokozott közéleti események kiemelik a hétköznapok sodrából.