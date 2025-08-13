Románia Amerikához hasonló adózási rendszert vezetne be

A Romániában tevékenykedő multinacionális cégeket és az Európai Unión kívüli

online kiskereskedelmet érintő adóügyi változásokat helyezett kilátásba szerdán Alexandru Nazare, a bukaresti kormány pénzügyminiszere azoknak az intézkedéseknek a részeként, amelyekkel a GDP 9 százalékát meghaladó költségvetési hiányt próbálja lefaragni a bukaresti kormány.

A tárcavezető sajtóértekezletén kifejtette: hivatalba lépésekor nem sok adattal találkozott a minisztériumnál arról, hogy mennyit veszít az ország a multik profitjának mesterséges kivitele révén. A román adóhatóság (ANAF) nyilvántartásaiban négy olyan költségtípus szerepel, amelyekkel a multik a vállalatcsoporton belüli mesterséges kifizetésekkel csökkentik adóalapjukat: szolgáltatások, jogdíjak, csoporton belüli hitelkamatok és tanácsadási költségek.

Nazare szerint az Egyesült Államok által is használt új adózási rendszert fogják Romániában is bevezetni:

az ilyen típusú költségek nem haladhatják meg a forgalom 3 százalékát, ami pedig ezt a szintet meghaladja, azt nem lehet már költségként leírni, tehát ki kell rá fizetni a 16 százalékos társasági adót – magyarázta.

Egy másik adóügyi változással a csomagküldő szolgáltatók bevonásával 25 lejes (megközelítőleg 2000 forint) illetéket vetnek ki minden Európai Unión kívülről érkező, 150 eurós értékhatár alatti, és így vámmentesen behozott küldeményre. A miniszter elmondta: uniós szinten az utóbbi négy évben 1-ről 4 milliárd euróra nőtt az EU-n kívülről érkező, 150 eurónál olcsóbb csomagok összértéke, ami romániai szinten a korábbi néhány ezerről napi 220 ezerre növelte a naponta érkező küldemények számát.

A román pénzügyminiszter hozzátette: a – média által máris „Temu-illetékként” keresztelt – most bevezetendő új illeték egyben „meghívó” is a külföldi kereskedők felé, hogy amennyiben Romániában akarnak üzletelni, nyissanak nagybani logisztikai központot az országban.

(MTI)