Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
bukaresti kormány Temu Romániában Alexandru Nazare Európai Unió

Románia Amerikához hasonló adózási rendszert vezetne be

2025. augusztus 13. 16:55

Amennyiben külföldi vállalatok Romániában akarnak kereskedni, nyissanak logisztikai központot az országban.

2025. augusztus 13. 16:55
null

A Romániában tevékenykedő multinacionális cégeket és az Európai Unión kívüli 

online kiskereskedelmet érintő adóügyi változásokat helyezett kilátásba szerdán Alexandru Nazare, a bukaresti kormány pénzügyminiszere azoknak az intézkedéseknek a részeként, amelyekkel a GDP 9 százalékát meghaladó költségvetési hiányt próbálja lefaragni a bukaresti kormány.

A tárcavezető sajtóértekezletén kifejtette: hivatalba lépésekor nem sok adattal találkozott a minisztériumnál arról, hogy mennyit veszít az ország a multik profitjának mesterséges kivitele révén. A román adóhatóság (ANAF) nyilvántartásaiban négy olyan költségtípus szerepel, amelyekkel a multik a vállalatcsoporton belüli mesterséges kifizetésekkel csökkentik adóalapjukat: szolgáltatások, jogdíjak, csoporton belüli hitelkamatok és tanácsadási költségek.

Nazare szerint az Egyesült Államok által is használt új adózási rendszert fogják Romániában is bevezetni: 

az ilyen típusú költségek nem haladhatják meg a forgalom 3 százalékát, ami pedig ezt a szintet meghaladja, azt nem lehet már költségként leírni, tehát ki kell rá fizetni a 16 százalékos társasági adót – magyarázta.

Egy másik adóügyi változással a csomagküldő szolgáltatók bevonásával 25 lejes (megközelítőleg 2000 forint) illetéket vetnek ki minden Európai Unión kívülről érkező, 150 eurós értékhatár alatti, és így vámmentesen behozott küldeményre. A miniszter elmondta: uniós szinten az utóbbi négy évben 1-ről 4 milliárd euróra nőtt az EU-n kívülről érkező, 150 eurónál olcsóbb csomagok összértéke, ami romániai szinten a korábbi néhány ezerről napi 220 ezerre növelte a naponta érkező küldemények számát.

A román pénzügyminiszter hozzátette: a – média által máris „Temu-illetékként” keresztelt – most bevezetendő új illeték egyben „meghívó” is a külföldi kereskedők felé, hogy amennyiben Romániában akarnak üzletelni, nyissanak nagybani logisztikai központot az országban.

(MTI)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Robert Harding via AFP

***

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. augusztus 13. 18:29
És mi lesz az Amerikához hasonló bérekkel? Ja, vagy azok latin-amerikaiak lesznek?
Válasz erre
0
0
Gubbio
2025. augusztus 13. 18:16
Amerikai adók - afganisztáni fizetésekkel.
Válasz erre
0
0
Burdisgarage
2025. augusztus 13. 18:07
Romániában elég nagy a szar, nem biztos, hogy véghez tudják vinni.
Válasz erre
0
0
jandor
2025. augusztus 13. 17:49
Így kell ezt!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!