08. 12.
kedd
Európa sóigény Magyarország Románia sóbánya

Szépen, csöndben megnyílik Európa legnagyobb sóbányája: magyar kézben, Erdélyben, a románok meg őrjöngenek

2025. augusztus 12. 16:35

A tervek szerint évente 800 ezer tonna sót termelnek majd, ami fedezné Magyarország sóigényének 80–90%-át, vagy teljes egészében kielégítené Szlovákia, Horvátország és Szerbia keresletét.

2025. augusztus 12. 16:35
null

Egy magyar családi vállalkozás, a Salt-Veres Zrt. építheti fel Európa legmodernebb és leghatékonyabb sóbányáját az erdélyi Virágosvölgyben, miután tavaly megszerezte a kitermelési jogot – a románok nagy bánatára, ugyanis a hírről úgy cikkeznek, mint 

Magyarország kihasználja Románia tétlenségét”. 

A tervet egyébként stratégiai lépésnek is nevezik a szomszédok.

A bányában található só 99%-os tisztaságú, a készletek pedig a becslések szerint akár évszázadokra elegendők.

A projektet Veres Márton, a cég egyik vezetője mutatta be: a bányát nyugat-európai – főként német – mintára, zárt, automatizált rendszerben, részben megújuló energiával működtetnék, minimális környezeti terheléssel. A tervek szerint évente 800 ezer tonna sót termelnek majd, 

ami fedezné Magyarország sóigényének 80–90%-át, 

vagy teljes egészében kielégítené Szlovákia, Horvátország és Szerbia keresletét.

A 20 évre szóló koncesszió meghosszabbítható, a termelés 2026-ban indulhat. A beruházás mögött kizárólag szakmai befektetők állnak, és a vállalkozás a vegyipartól az útszórásig, sőt később akár az akkumulátorgyártásig is széles körű felhasználásban gondolkodik.

Veres Márton szerint a cél egy generációkon átívelő, fenntartható bányászati projekt, amely egyszerre piaci és technológiai mérföldkő lehet a térségben.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitóképen a parajdi sóbánya bejárata
Forrás: MTI/Veres Nándor

 

