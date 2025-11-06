Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
UEFA kuratórium Csányi Sándor

Csányi Sándor lánya az UEFA alapítványának kuratóriumi tagja lett

2025. november 06. 22:22

Csányi Sándor lányát nagy megtiszteltetés érte. Csányi Gabriella kuratóriumi tag lett.

2025. november 06. 22:22
null

Csányi Gabriella az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) alapítványának új kuratóriumi tagja. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke, Csányi Sándor lánya évek óta dolgozik hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekekért – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Sport online kiadása.

Csányi Gabriella kuratóriumi tag lett
Csányi Gabriella kuratóriumi tag lett (Fotó: instagram.com/uefa_foundation)

Csányi Sándor büszke lehet a lányára

Az Európai Labdarúgó-szövetség hivatalos közleménye alapján Luís Figo, Ivan Rakitic és Csányi Gabriella (az MLSZ elnökének, Csányi Sándornak a lánya) csatlakozott az UEFA Foundation for Children (Alapítvány a Gyermekekért) kuratóriumához. A szervezet globális kezdeményezéseket választ ki a 2025-ös projektfelhívását követően, megerősítve a gyermekek jogai és jóléte iránti világszintű elkötelezettséget – hivatkozott az nso.hu az európai szövetség honlapjára.

Az UEFA alapítványának kuratóriuma 104 projektből álló, új portfóliót hagyott jóvá, melynek célja a kiszolgáltatott gyermekek alapvető jogainak megvédése. Az érintett kezdeményezéseket az UEFA-elnök, Aleksander Ceferin által vezetett ülésen választották ki november 3-án, hétfőn. A kuratórium felkéri az alapítvány értékeivel osztozó szervezeteket, javasoljanak gyakorlati intézkedéseket a rászoruló gyermekek támogatására. Az UEFA gyermekalapítványa immár 10 éves, és alapításának évfordulóján három új tagját is üdvözli, Csányi Gabriellát, Luís Figót és Ivan Rakiticot, akik friss perspektívákat és megújult energiát hoznak az alapítvány küldetésébe. Rajtuk kívül számos, régóta hivatalban lévő igazgatósági tag folytatja részvételét az alapítványnál, új minőségben. Az ötszörös BL-győztes Clarence Seedorf például a szociális ügyekért felelős elnök tanácsadójaként tevékenykedik majd – áll az UEFA-közleményben.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy csatlakozhatom az UEFA Alapítvány a Gyermekekért kuratóriumához. Miután pályafutásomat hátrányos helyzetű, mégis tehetséges gyerekekkel töltöttem, ez jelentőségteljes elismerésnek tűnik az utam során. Őszintén hiszek az esélyegyenlőségben, és ha a gyerekeket a megfelelő erőforrásokkal látjuk el, bármit elérhetnek”

– olvasható Csányi Gabriella nyilatkozata az UEFA közleményében.

Csányi Gabriella édesapja, Csányi Sándor 2010 óta tölt be különböző tisztségeket a labdarúgás európai és világszövetségénél, 2015 és 2017 között maga is volt az UEFA gyermekalapítványának kuratóriumi tagja. 2015 óta tagja a szervezetet irányító végrehajtó bizottságnak; jelenleg a FIFA alelnöke, továbbá alelnöki rangú kincstárnoka az UEFA-nak.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: instagram.com/uefa_foundation

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!