Csányi Sándor lánya az UEFA alapítványának kuratóriumi tagja lett

Csányi Sándor a portugálok elleni döntetlen után: Bárki ellen lehet esélyünk!
Az MLSZ elnöke ismét úgy érzi, hogy a magyar válogatott bármelyik ellenfelével képes felvenni a versenyt.
Csányi Sándor lányát nagy megtiszteltetés érte. Csányi Gabriella kuratóriumi tag lett.
Csányi Gabriella az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) alapítványának új kuratóriumi tagja. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke, Csányi Sándor lánya évek óta dolgozik hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekekért – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Sport online kiadása.
Az Európai Labdarúgó-szövetség hivatalos közleménye alapján Luís Figo, Ivan Rakitic és Csányi Gabriella (az MLSZ elnökének, Csányi Sándornak a lánya) csatlakozott az UEFA Foundation for Children (Alapítvány a Gyermekekért) kuratóriumához. A szervezet globális kezdeményezéseket választ ki a 2025-ös projektfelhívását követően, megerősítve a gyermekek jogai és jóléte iránti világszintű elkötelezettséget – hivatkozott az nso.hu az európai szövetség honlapjára.
Az UEFA alapítványának kuratóriuma 104 projektből álló, új portfóliót hagyott jóvá, melynek célja a kiszolgáltatott gyermekek alapvető jogainak megvédése. Az érintett kezdeményezéseket az UEFA-elnök, Aleksander Ceferin által vezetett ülésen választották ki november 3-án, hétfőn. A kuratórium felkéri az alapítvány értékeivel osztozó szervezeteket, javasoljanak gyakorlati intézkedéseket a rászoruló gyermekek támogatására. Az UEFA gyermekalapítványa immár 10 éves, és alapításának évfordulóján három új tagját is üdvözli, Csányi Gabriellát, Luís Figót és Ivan Rakiticot, akik friss perspektívákat és megújult energiát hoznak az alapítvány küldetésébe. Rajtuk kívül számos, régóta hivatalban lévő igazgatósági tag folytatja részvételét az alapítványnál, új minőségben. Az ötszörös BL-győztes Clarence Seedorf például a szociális ügyekért felelős elnök tanácsadójaként tevékenykedik majd – áll az UEFA-közleményben.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy csatlakozhatom az UEFA Alapítvány a Gyermekekért kuratóriumához. Miután pályafutásomat hátrányos helyzetű, mégis tehetséges gyerekekkel töltöttem, ez jelentőségteljes elismerésnek tűnik az utam során. Őszintén hiszek az esélyegyenlőségben, és ha a gyerekeket a megfelelő erőforrásokkal látjuk el, bármit elérhetnek”
– olvasható Csányi Gabriella nyilatkozata az UEFA közleményében.
Csányi Gabriella édesapja, Csányi Sándor 2010 óta tölt be különböző tisztségeket a labdarúgás európai és világszövetségénél, 2015 és 2017 között maga is volt az UEFA gyermekalapítványának kuratóriumi tagja. 2015 óta tagja a szervezetet irányító végrehajtó bizottságnak; jelenleg a FIFA alelnöke, továbbá alelnöki rangú kincstárnoka az UEFA-nak.
Ezt is ajánljuk a témában
Az MLSZ elnöke ismét úgy érzi, hogy a magyar válogatott bármelyik ellenfelével képes felvenni a versenyt.
Fotó: instagram.com/uefa_foundation