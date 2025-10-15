Ft
magyar válogatott Lukács Dániel Magyarország Csányi Sándor vb-selejtező Portugália

Csányi Sándor a portugálok elleni döntetlen után: Bárki ellen lehet esélyünk!

2025. október 15. 10:00

Csányi Sándor a Portugália elleni döntetlen után azt mondta, a magyar válogatott ismét olyan erőt képvisel, hogy bármelyik ellenfelével szemben lehet esélye.

2025. október 15. 10:00
null

A magyar labdarúgó-válogatott portugáliai döntetlenje (2–2) után a Nemzeti Sportnak sikerült megszólaltatnia az MLSZ elnökét, Csányi Sándort, aki elmondta, hogy 

bár az Európa-bajnokság után ez hosszabb ideig nem volt érezhető, de jó érzés, hogy újra olyan csapatunk van, amelynek bárki ellen lehet esélye.

A mieink szeptemberben itthon is megszorongatták a Nemzetek Ligája címvédőjét, a FIFA aktuális világranglistájának ötödik helyezettjét, amely ellen két meccsen összesen négy gólt szerzett a magyar nemzeti együttes – mint emlékezetes, Budapesten a portugálok 3–2-es győzelmet arattak –, ami annak fényében különleges fegyvertény, hogy 

mostanáig 69 éven át még csak gólt sem sikerült lőni idegenben Portugáliának.

Ezt is ajánljuk a témában

„Már a legutóbbi néhány mérkőzésen körvonalazódott egy újra erős magyar válogatott. De minden meccsnek vannak külön tanulságai is, jellemzői, amelyekről emlékezetes marad. A mai mérkőzésen például Lukács Dániel hívta fel magára a figyelmet a beállását követő nagyszerű játékával” – méltatta Csányi Sándor a portugálok elleni egyenlítő találatunk előkészítőjét, aki múlt szombaton az Örményország ellen 2–0-ra megnyert meccsen maga is eredményes volt.

A magyar válogatott novemberben az örmények elleni idegenbeli mérkőzéssel folytatja, majd az írek elleni hazai találkozóval fejezi be a selejtezősorozatot.

Nyitókép: Paul Faith / AFP

Portugália–Magyarország 2–2 – a mérkőzés összefoglalója

