Csányi Sándor a portugálok elleni döntetlen után: Bárki ellen lehet esélyünk!

Portugália–Magyarország: „Ezt soha nem tudom megígérni, de azt igen” – Marco Rossi a Mandinernek
„Büszke vagyok a srácokra, de ettől még nem változott semmi a jövőre nézve.”
Csányi Sándor a Portugália elleni döntetlen után azt mondta, a magyar válogatott ismét olyan erőt képvisel, hogy bármelyik ellenfelével szemben lehet esélye.
A magyar labdarúgó-válogatott portugáliai döntetlenje (2–2) után a Nemzeti Sportnak sikerült megszólaltatnia az MLSZ elnökét, Csányi Sándort, aki elmondta, hogy
bár az Európa-bajnokság után ez hosszabb ideig nem volt érezhető, de jó érzés, hogy újra olyan csapatunk van, amelynek bárki ellen lehet esélye.
A mieink szeptemberben itthon is megszorongatták a Nemzetek Ligája címvédőjét, a FIFA aktuális világranglistájának ötödik helyezettjét, amely ellen két meccsen összesen négy gólt szerzett a magyar nemzeti együttes – mint emlékezetes, Budapesten a portugálok 3–2-es győzelmet arattak –, ami annak fényében különleges fegyvertény, hogy
mostanáig 69 éven át még csak gólt sem sikerült lőni idegenben Portugáliának.
„Már a legutóbbi néhány mérkőzésen körvonalazódott egy újra erős magyar válogatott. De minden meccsnek vannak külön tanulságai is, jellemzői, amelyekről emlékezetes marad. A mai mérkőzésen például Lukács Dániel hívta fel magára a figyelmet a beállását követő nagyszerű játékával” – méltatta Csányi Sándor a portugálok elleni egyenlítő találatunk előkészítőjét, aki múlt szombaton az Örményország ellen 2–0-ra megnyert meccsen maga is eredményes volt.
A magyar válogatott novemberben az örmények elleni idegenbeli mérkőzéssel folytatja, majd az írek elleni hazai találkozóval fejezi be a selejtezősorozatot.
Nyitókép: Paul Faith / AFP
