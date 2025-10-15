Ft
10. 15.
szerda
Marco Rossi magyar válogatott Lisszabon Magyarország Marco Rossi szövetségi kapitány Portugália

Portugália–Magyarország: „Ezt soha nem tudom megígérni, de azt igen” – Marco Rossi a Mandinernek

2025. október 15. 05:49

A szövetségi kapitány a bravúros döntetlent követően emlékeztetett: egyszer már kiszúrtak velünk a portugálok, de ezután nem fognak. Portugália csapatában hemzsegnek a világsztárok, a magyar labdarúgó-válogatott játékosai mégis emelt fővel távozhattak Lisszabonból. Ezt üzente Rossi a szurkolóknak.

2025. október 15. 05:49
null
Nagy Péter

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Szalai Attila góljával előbb vezetett, majd Cristiano Ronaldo duplájával később hátrányba került, végül Szoboszlai Dominik 91. percben szerzett találatának köszönhetően pontot szerzett a magyar labdarúgó-válogatott Portugália vendégeként a világbajnoki selejtezősorozat negyedik fordulójának keddi mérkőzésén. A nem mindennapi bravúrt követően a mieink siettek, hogy elérjék a Lisszabonból éjfélkor induló repülőgépüket, így Marco Rossi szövetségi kapitány csak néhány kérdést tudott megválaszolni az ilyenkor szokásos sajtótájékoztatón.

Portugália–Magyarország
Portugália–Magyarország: Lisszabonban is kétszer csendült fel a magyar himnusz 



„Nem tudom megmondani, hogy ez volt-e a legnagyobb sikerem Magyarország élén. Sok kiváló meccsnek lehettem részese eddig ezzel a csapattal, nagyon jó ellenfelekkel néztünk szembe mostanáig, többeket le is győztünk, úgyhogy ez nehéz kérdés. Azt viszont egyértelműen ki merem jelenteni, hogy ez a döntetlen megérdemelt volt, annak ellenére – és ahogy arra előzetesen is számítani lehetett –, hogy a portugálok az elejétől fogva majdnem kétszer annyit birtokolták a labdát, mint mi. Jól tartottunk magunkat, kiválóan védekeztünk, sok kontratámadást vezettünk, amivel sikerült megfognunk őket. De amikor olyan kaliberű futballista van az ellenfélnél, mint mondjuk Vitinha, nehéz kontroll alatt tartani a játékot. Rúben Dias és Bruno Fernandes kapufájánál szerencsénk volt, mert abban a periódusban lezárhatták volna a találkozót, de azt sem szabad elfelejteni, hogy mi is eltaláltuk a felső lécet. Arról tehát szó sincs, hogy elraboltunk volna egy pontot Lisszabonból, nagyon is megdolgoztunk érte. Már a kezdés előtt felhívtam a fiúk figyelmét arra, hogy higgyenek magukban, mert képesek jó eredményt elérni. Büszke vagyok a srácokra, de ettől még nem változott semmi a jövőre nézve, mert az utolsó két összecsapás dönti el, hogy sikerül-e kivívnunk a pótselejtezőt érő második helyet. Ami még nagyon fontos, hogy a portugálok így nem pihentethetik a legjobbjaikat a hátralévő fordulókban, ahogy azt tavaly az Eb-n tették. Jól emlékezhet mindenki arra, hogy Georgia ellen nekünk a döntetlen is elegendő lett volna a továbbjutáshoz az Európa-bajnokságon, de ők mégis kikaptak. Ilyen százból egyszer fordul elő, de akkor megtörtént, mert Portugália kizárólag a cseréit szerepeltette. Ezt most is megtehette volna a világbajnoki selejtezőkön, így viszont már nem. A lényeg, hogy nekünk nem velük, hanem saját magunkkal kell foglalkozni” – közölte Rossi. 

Portugália–Magyarország: ezt ígérte a magyar szurkolóknak Marco Rossi

Lapunk arra volt kíváncsi, minek tudható be, hogy az írek, a portugálok és az örmények ellen is mi szereztük meg a vezetést, háromszor ráadásul a hajrában is be tudtunk találni.

Azt mondhatom, hogy az első 25 percben mindig jól játszunk, de természetesen vannak olyan szakaszai a meccseinknek, amikor a riválisok felülkerekednek rajtunk. Rövid időn belül kétszer mérkőztünk meg a világ egyik legerősebb csapatával: otthon 3–2-re kaptunk ki, idegenben 2–2 lett a végeredmény. Egy biztos, ezúttal is emelt fővel mehetünk haza Magyarországra, a szurkolóink büszkék lehetnek ránk, és tulajdonképpen ez a legfontosabb. Azt ugyanis senkinek nem tudom megígérni, hogy minden meccsen szerzünk pontot, pontokat, de azt igen, hogy mindig felemelt fejjel jövünk le a pályáról, és a méltóságunkat minden körülmények között megőrizzük

– felelte a Mandiner kérdésére a kapitány. 

Marco Rossi azt is hangsúlyozta, nagyon örül Szalai Attila remek teljesítményének és góljának, mert jól emlékszik, mennyi kritikát kapott a meghívásáért, amikor a védő éppen pályafutása mélypontján volt. Hozzátette: boldog, hogy kitartott mellette, mert ez volt a helyes és jó döntés. 

A 61 éves tréner arra is rámutatott, hogy a mostani eredményhez kellettek az olyan régi alapemberek kiemelkedő produkciója, mint Szalaié, de az újak is hozzátették a magukét, példaként pedig 

  • a csereként beállt Lukács Dánielt említette, aki 
  • három nappal ezelőtti gólja után ezúttal a hosszabbításban gólpasszt adott. 

Dárdai Mártonnal kapcsolatban arról beszélt, hogy ő jöhetne szóba még Szalai Attila posztján, de nincs élete formában jelenleg, és nem vált klubot, pedig nem játszik. 

Portugália–Magyarország 2–2 (2–1)
Lisszabon, José Alvalade Stadion, 47 854 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milan Mihajlovics) – szerbek
Portugália: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes (Tavares, 78.) – R. Neves (Palhinha, 62.), Vitinha, B. Fernandes (Conceicao, 62.) – B. Silva, C. Ronaldo (G. Ramos, 78.), Pedro Neto (Joao Félix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Magyarország: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 39.), Szoboszlai, Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács D., 58.), Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: C. Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai A. (8.), Szoboszlai (90+1.)

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

2025. október 15. 07:43
A stadionozó kommunista csürhének ellett cseszve az estéje, élén a pszichopatával, amelyik úgy rohangál a pirosfehérzölddel, mint egy mérgezett egér, de ne higgyünk a zászlónak, mert egy kukatöltelék futkorászik vele.
Héja
2025. október 15. 07:11
Rossi már rég tiszteletbeli magyar.
Ernest01
2025. október 15. 07:08
Kiváló edző, nagyon örülök hogy még mindig ő a csapatkapitány . Gratulálok az eredményhez.
