Portugália–Magyarország: „Ezt soha nem tudom megígérni, de azt igen” – Marco Rossi a Mandinernek

„Nem tudom megmondani, hogy ez volt-e a legnagyobb sikerem Magyarország élén. Sok kiváló meccsnek lehettem részese eddig ezzel a csapattal, nagyon jó ellenfelekkel néztünk szembe mostanáig, többeket le is győztünk, úgyhogy ez nehéz kérdés. Azt viszont egyértelműen ki merem jelenteni, hogy ez a döntetlen megérdemelt volt, annak ellenére – és ahogy arra előzetesen is számítani lehetett –, hogy a portugálok az elejétől fogva majdnem kétszer annyit birtokolták a labdát, mint mi. Jól tartottunk magunkat, kiválóan védekeztünk, sok kontratámadást vezettünk, amivel sikerült megfognunk őket. De amikor olyan kaliberű futballista van az ellenfélnél, mint mondjuk Vitinha, nehéz kontroll alatt tartani a játékot. Rúben Dias és Bruno Fernandes kapufájánál szerencsénk volt, mert abban a periódusban lezárhatták volna a találkozót, de azt sem szabad elfelejteni, hogy mi is eltaláltuk a felső lécet. Arról tehát szó sincs, hogy elraboltunk volna egy pontot Lisszabonból, nagyon is megdolgoztunk érte. Már a kezdés előtt felhívtam a fiúk figyelmét arra, hogy higgyenek magukban, mert képesek jó eredményt elérni. Büszke vagyok a srácokra, de ettől még nem változott semmi a jövőre nézve, mert az utolsó két összecsapás dönti el, hogy sikerül-e kivívnunk a pótselejtezőt érő második helyet. Ami még nagyon fontos, hogy a portugálok így nem pihentethetik a legjobbjaikat a hátralévő fordulókban, ahogy azt tavaly az Eb-n tették. Jól emlékezhet mindenki arra, hogy Georgia ellen nekünk a döntetlen is elegendő lett volna a továbbjutáshoz az Európa-bajnokságon, de ők mégis kikaptak. Ilyen százból egyszer fordul elő, de akkor megtörtént, mert Portugália kizárólag a cseréit szerepeltette. Ezt most is megtehette volna a világbajnoki selejtezőkön, így viszont már nem. A lényeg, hogy nekünk nem velük, hanem saját magunkkal kell foglalkozni” – közölte Rossi.

