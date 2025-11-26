Ft
magyar válogatott Csányi Sándor MLSZ

Megnevezték a magyar labdarúgás legnagyobb csalódását – lesz következménye?

2025. november 26. 08:36

Az MLSZ-elnök számára a magyar utánpótlás-válogatottak szereplése a legnagyobb kudarc. Csányi Sándor szerint ki lehet kapni az U19-es nemzeti labdarúgócsapatunknak Franciaországtól 2–1-re, az U17 ugyanakkor nem szenvedhet 7–1-es vereséget Csehországtól, és Észak-Macedónia sem lehet jobb nálunk.

2025. november 26. 08:36
null

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) kedd délutáni elnökségi ülésén megerősítette pozíciójában Marco Rossi szövetségi kapitányt, ezt követően adott exkluzív interjút az M4 Sportnak Csányi Sándor MLSZ-elnök. A 72 éves vezetőtől megkérdezték, jelenleg mit tart a legnagyobb csalódásnak a futballunkat illetően.

MLSZ, Csányi Sándor, magyar utánpótlás-válogatottak
Csányi Sándor számára az utánpótlás-válogatottak szereplése a legnagyobb csalódás 

Csányi Sándor: Ez vezet majd eredményre

Csányi szerint

az utánpótlás-válogatottak szereplése a legnagyobb csalódás.

„Tényleg nem jól szerepelnek. Ki lehet kapni az U19-nek Franciaországtól 2–1-re, az U17-nek viszont nem lehet kikapni Csehországtól 7–1-re, vagy Észak-Macedóniától. De itt is ugyanaz a helyzet, mint a nagyválogatottnál. Bejönnek a játékosok néhány napra, így vagy úgy felkészülnek, de hogy hogyan jönnek be, és milyen minőségű játékosok jönnek be – feltételezve, hogy a legjobbakat válogatja ki a szövetségi edző –, az a kluboktól, illetve az akadémiáktól függ mondta. – Az U21-nél azért van egy fontos tényező: Gruber Zsombor vagy Tóth Alex például onnét került be a nagyválogatottba. Az U21-et én egyébként is a nagyválogatott tartalékának tartom.”

A fiatalokat illetően pedig így fogalmazott: 

Akármit mondanak, egyre több fiatal van a pályán. Európában ma már az ötödikek vagyunk. Ha megnézzük az összeállításokat, akikkel az U19 meg az U21 játszik, minden játékos, vagy 90 százalékuk német, angol vagy francia első osztályban játszik, a mieink meg játszottak jó esetben az NB II-ben. Hát hogy tudnának helytállni egy olyan játékossal szemben, aki sokkal erősebb bajnokságban pallérozódik!?

Most már láthatjuk, hogy már néha több magyar van a pályán, mint amit az MLSZ vagy a Sportállamtitkárság előírása megkövetel. Ez vezet majd eredményre!”

Fotók: MTI/Bodnár Boglárka

A szexárdi láncfűrészes böllér
2025. november 26. 08:54
Az U-válogatottak eredményei lényegtelenek: a 2009-es U-20-as világbajnokságon bronzérmes csapatból csak Gulácsi Péter tud valamit felmutatni, a többiek elszürkültek, elkallódtak, és ez nem csak az edzők hibája!
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. november 26. 08:50
Talán kezdhetnék ott hogy az ilyen török féle selejteket nem ültetik be az MLSZ elnökségébe....
Válasz erre
1
0
