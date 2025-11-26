Megnevezték a magyar labdarúgás legnagyobb csalódását – lesz következménye?

„Tényleg nem jól szerepelnek. Ki lehet kapni az U19-nek Franciaországtól 2–1-re, az U17-nek viszont nem lehet kikapni Csehországtól 7–1-re, vagy Észak-Macedóniától. De itt is ugyanaz a helyzet, mint a nagyválogatottnál. Bejönnek a játékosok néhány napra, így vagy úgy felkészülnek, de hogy hogyan jönnek be, és milyen minőségű játékosok jönnek be – feltételezve, hogy a legjobbakat válogatja ki a szövetségi edző –, az a kluboktól, illetve az akadémiáktól függ – mondta. – Az U21-nél azért van egy fontos tényező: Gruber Zsombor vagy Tóth Alex például onnét került be a nagyválogatottba. Az U21-et én egyébként is a nagyválogatott tartalékának tartom.”

A fiatalokat illetően pedig így fogalmazott:

Akármit mondanak, egyre több fiatal van a pályán. Európában ma már az ötödikek vagyunk. Ha megnézzük az összeállításokat, akikkel az U19 meg az U21 játszik, minden játékos, vagy 90 százalékuk német, angol vagy francia első osztályban játszik, a mieink meg játszottak jó esetben az NB II-ben. Hát hogy tudnának helytállni egy olyan játékossal szemben, aki sokkal erősebb bajnokságban pallérozódik!?

Most már láthatjuk, hogy már néha több magyar van a pályán, mint amit az MLSZ vagy a Sportállamtitkárság előírása megkövetel. Ez vezet majd eredményre!”