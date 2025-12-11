Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Széll Kálmán Alapítvány Csányi Sándor Orbán Viktor Csák János

A gazdasági élet meghatározó szereplői is tudják: ha jön a Tisza Párt, akkor jönnek a megszorítások is

2025. december 11. 15:49

Inkább a kormánypártban bíznak a vállalatvezetők.

2025. december 11. 15:49
null

Szerda este Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott a Széll Kálmán Alapítvány évadzáró vacsoráján. A kormányfő optimista hangot ütött meg a gazdasági élet vezetői előtt elmondott beszédében, és többek között kitért a magyar-amerikai, valamint az EU-amerikai kapcsolatokra is. A miniszterelnök szerint az Egyesült Államok pontosan látja Európa problémáit, amelyek ellen Magyarország már 15 éve küzd, de most végre nem egyedül – fogalmazott.

A vacsorán a magyar gazdasági élet meghatározó szereplői vettek részt. A miniszterelnök Facebook-oldalán megosztott kép tanúsága szerint többek között jelen volt Csányi Sándor, az OTP elnöke, Csák János üzletember, korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint Rákay Philip médiaszemélyiség és üzletember is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Nyilvánvaló tehát, hogy a gazdasági elit jelentős része továbbra is a Fidesz győzelmében bízik. Nem véletlenül: a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén megszorítások és több ezer milliárd forintos elvonások várhatók a vállalati szektortól, hiszen Brüsszel ezt várná el Magyar Péter pártjától, a jelenlegi kormány pedig ellenáll ennek a nyomásnak.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!