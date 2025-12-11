A gazdasági élet meghatározó szereplői is tudják: ha jön a Tisza Párt, akkor jönnek a megszorítások is

„Gonosz” adómentesség, indokolatlan 13. és 14. havi nyugdíj: Bokros Lajos elszabadult, megvédte a tiszás megszorítócsomagot
A volt pénzügyminiszter kiállt Magyar Péterék programja mellett.
Inkább a kormánypártban bíznak a vállalatvezetők.
Szerda este Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott a Széll Kálmán Alapítvány évadzáró vacsoráján. A kormányfő optimista hangot ütött meg a gazdasági élet vezetői előtt elmondott beszédében, és többek között kitért a magyar-amerikai, valamint az EU-amerikai kapcsolatokra is. A miniszterelnök szerint az Egyesült Államok pontosan látja Európa problémáit, amelyek ellen Magyarország már 15 éve küzd, de most végre nem egyedül – fogalmazott.
A vacsorán a magyar gazdasági élet meghatározó szereplői vettek részt. A miniszterelnök Facebook-oldalán megosztott kép tanúsága szerint többek között jelen volt Csányi Sándor, az OTP elnöke, Csák János üzletember, korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint Rákay Philip médiaszemélyiség és üzletember is.
Nyilvánvaló tehát, hogy a gazdasági elit jelentős része továbbra is a Fidesz győzelmében bízik. Nem véletlenül: a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén megszorítások és több ezer milliárd forintos elvonások várhatók a vállalati szektortól, hiszen Brüsszel ezt várná el Magyar Péter pártjától, a jelenlegi kormány pedig ellenáll ennek a nyomásnak.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala
