A gazdasági élet meghatározó szereplői is tudják: ha jön a Tisza Párt, akkor jönnek a megszorítások is

Szerda este Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott a Széll Kálmán Alapítvány évadzáró vacsoráján. A kormányfő optimista hangot ütött meg a gazdasági élet vezetői előtt elmondott beszédében, és többek között kitért a magyar-amerikai, valamint az EU-amerikai kapcsolatokra is. A miniszterelnök szerint az Egyesült Államok pontosan látja Európa problémáit, amelyek ellen Magyarország már 15 éve küzd, de most végre nem egyedül – fogalmazott.

A vacsorán a magyar gazdasági élet meghatározó szereplői vettek részt. A miniszterelnök Facebook-oldalán megosztott kép tanúsága szerint többek között jelen volt Csányi Sándor, az OTP elnöke, Csák János üzletember, korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint Rákay Philip médiaszemélyiség és üzletember is.