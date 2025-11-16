Tudja vajon, hogy mikor beszél robottal?   

Képzeljük el, milyen kellemetlen helyzetbe kerülünk (sokunkkal már elő is fordult), amikor egy ügyfélszolgálati chatbot válaszol a panaszunkra, de sokáig embernek hisszük. Csak akkor vallja be, hogy MI, ha kifejezetten rákérdezünk. Vagy egy e-mail-platform automatikusan összefoglalja egy-egy félnek írt leveleinket, méghozzá előzetes értesítés nélkül. Egy felhasználó éppen emiatt váltott szolgáltatót: zavarta, hogy az MI beavatkozik a gondolkodás szabadságába. Azaz nem akarta, hogy egy személytelen, idegen algoritmus döntse el, mi a lényeges egy-egy személyes elektronikus üzenetben. Ez jól mutatja a tétet: az átláthatóság nemcsak kényelmi kérdés, hanem a felhasználói autonómia védelméről is szól.

Széttöredezett a szabályozás

Fontos előrebocsátani, hogy az USA-ban nincs egységes szövetségi MI-törvény, így az államok – egyelőre legalábbis – önállóan léptek. Ez azonban mozaikszerű rendszert hoz létre, amelyben a vállalatoknak államonként kell alkalmazkodniuk – ami növeli a költségeket. Az MI-szabályozás terén Utah volt az úttörő: 2024 májusától kötelező jelezni, ha generatív MI-t használnak a fogyasztói interakciókban.

Különösen szigorú az MI-szabályozás az egészségügyben, ahol már a kapcsolatfelvétel elején egyértelműen kell jelölni, hogy a beteg emberrel beszél-e.

A törvény hangsúlyozza: az MI hibáiért az azt üzemeltető cég, intézmény a felelős. Idén ugyanakkor finomhangolták a szabályokat, szűkítve a kötelező jelölést például a mentális egészségi chatbotoknál.