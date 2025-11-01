Cél a dohányfüstmentes jövő – drasztikus lépésre szánta el magát a csodálatos szigetország

A generációs tilalom bevezetése mellett a Maldív-szigetek kormánya már korábban szigorított a dohánytermékek értékesítésének alsó korhatárán is: 18 évről 21 évre emelték – idézte fel a lap.

Az ország továbbá átfogó tilalmat vezetett be az elektronikus cigaretták és a vaping eszközök (vape-ek) importjára, gyártására, forgalmazására, birtoklására és használatára vonatkozóan, amely

ugyancsak minden korosztályra érvényes, a helyiektől a turistákig.

A cikkben hangsúlyozták, hogy a szabályok megsértése súlyos pénzbírságot von maga után, amely a fiatalkorúaknak történő dohányeladás esetén meghaladhatja az egymillió forintot. A szigetország célja, hogy 2030-ra teljesen dohánymentes generációt neveljen fel – ismertette az Infostart.

