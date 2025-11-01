Ft
turista korosztály vaping maldív-szigetek tilalom cigaretta dohánytermék szabály használat

Cél a dohányfüstmentes jövő – drasztikus lépésre szánta el magát a csodálatos szigetország

2025. november 01. 22:27

A november elsejétől életbe lépő szabályok a helyiek mellett a turistákra is érvényesek.

2025. november 01. 22:27
null

A Maldív-szigeteken megcélozták a dohányfüstmentes jövőt, ezért generációs dohányzási tilalmat léptettek életbe 2025. november 1-jével. A jogszabály-módosítás értelmében 

tilos dohányterméket vásárolni vagy használni minden olyan személy számára, aki 2007. január 1-jén vagy azt követően született

 – írta az Infostart.

Ez azt jelenti, hogy a rendelet értelmében sem a helybeliek, sem a turisták nem vásárolhatnak legálisan dohányterméket az ország területén. A tilalom a dohánytermékek minden formájára vonatkozik, és a kiskereskedőknek szigorú életkor-ellenőrzést kell végezniük az eladás során.

Nem ez az első húzásuk

A generációs tilalom bevezetése mellett a Maldív-szigetek kormánya már korábban szigorított a dohánytermékek értékesítésének alsó korhatárán is: 18 évről 21 évre emelték – idézte fel a lap.

Az ország továbbá átfogó tilalmat vezetett be az elektronikus cigaretták és a vaping eszközök (vape-ek) importjára, gyártására, forgalmazására, birtoklására és használatára vonatkozóan, amely 

ugyancsak minden korosztályra érvényes, a helyiektől a turistákig.

A cikkben hangsúlyozták, hogy a szabályok megsértése súlyos pénzbírságot von maga után, amely a fiatalkorúaknak történő dohányeladás esetén meghaladhatja az egymillió forintot. A szigetország célja, hogy 2030-ra teljesen dohánymentes generációt neveljen fel – ismertette az Infostart.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

haxima
2025. november 01. 23:26
Jaja, az ott a legnagyobb baj a tenger kibaszott közepén, hogy alig van szélmozgás, aztán zavaró a dohányzás.
kbexxx
2025. november 01. 22:45
Vagy vásárolhatnak, kivételeket, vagy visszaesik a turizmus.! A szenvedély "betegek " előbb mondanak le a helyről mint a szenvedelyeikröl! Nem tudom de ha már úgyis mennek oda migránsok, azok dohányoznak-e vagy csak szúrnak!
