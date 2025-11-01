Cél a dohányfüstmentes jövő – drasztikus lépésre szánta el magát a csodálatos szigetország

Magyarország kulcsszerepben: hatalmas vita robbant ki az Európai Unióban, százmilliók várják a végeredményt
A svédek is kifakadtak: „Az életeket mentő termékek adóinak emelése kontraproduktív és erkölcsileg megkérdőjelezhető lenne!”
A november elsejétől életbe lépő szabályok a helyiek mellett a turistákra is érvényesek.
A Maldív-szigeteken megcélozták a dohányfüstmentes jövőt, ezért generációs dohányzási tilalmat léptettek életbe 2025. november 1-jével. A jogszabály-módosítás értelmében
tilos dohányterméket vásárolni vagy használni minden olyan személy számára, aki 2007. január 1-jén vagy azt követően született
– írta az Infostart.
Ez azt jelenti, hogy a rendelet értelmében sem a helybeliek, sem a turisták nem vásárolhatnak legálisan dohányterméket az ország területén. A tilalom a dohánytermékek minden formájára vonatkozik, és a kiskereskedőknek szigorú életkor-ellenőrzést kell végezniük az eladás során.
A generációs tilalom bevezetése mellett a Maldív-szigetek kormánya már korábban szigorított a dohánytermékek értékesítésének alsó korhatárán is: 18 évről 21 évre emelték – idézte fel a lap.
Az ország továbbá átfogó tilalmat vezetett be az elektronikus cigaretták és a vaping eszközök (vape-ek) importjára, gyártására, forgalmazására, birtoklására és használatára vonatkozóan, amely
ugyancsak minden korosztályra érvényes, a helyiektől a turistákig.
A cikkben hangsúlyozták, hogy a szabályok megsértése súlyos pénzbírságot von maga után, amely a fiatalkorúaknak történő dohányeladás esetén meghaladhatja az egymillió forintot. A szigetország célja, hogy 2030-ra teljesen dohánymentes generációt neveljen fel – ismertette az Infostart.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay
Ezt is ajánljuk a témában
A svédek is kifakadtak: „Az életeket mentő termékek adóinak emelése kontraproduktív és erkölcsileg megkérdőjelezhető lenne!”