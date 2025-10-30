Brüsszel a saját szabályait sem tartja be a magyarországi médiakampánya kapcsán

Nem túlrészletezve ezeket, az egyik brüsszeli kampányüzenet az Európai Bizottság magyarországi képviseletének oldalán az, hogy „Az, hogy Európa-szerte azonos szabályok szerint műveljük a földet, azt jelenti, hogy a magyar búza, alma, tej, hús és zöldség ma már nemcsak a hazai asztalokra, hanem más országok vásárlóihoz is szabadon eljut, és meg is becsülik.” A mondat első fele azonban nyilvánvalóan nem igaz, és abszolút választói magatartást befolyásoló kérdés Magyarországon. Az ukrán gazdákkal ugyanis a magyarországi és uniós gazdák nem azonos szabályok szerint művelik a földet, mégis évek óta beengedik a terményeiket az EU piacára. „Az Unióban szigorúan figyelnek arra, milyen vegyszereket lehet használni a földeken.” – Brüsszel ezen állítása azért cinikus, mert szintén nem igaz az ukrán agráriumra.

„A világ vezető autógyártói, összeszerelő-üzemei számára így gyakran sokkal előnyösebb például Magyarországon megtelepedni, mint EU-n kívüli országokban. Magyarországon olyan környezetet találnak, ahol érdemes tervezni, építkezni, fejlődni. Meghatározó része itt készül az Európa útjait szelő autóknak.” – állítja Brüsszel második kampánytémája kapcsán. Azonban éppen uniós pénzből támadják „civilek” a zöldautóknál nélkülözhetetlen akkumulátorgyárakat. Emellett a Mandiner márciusban számolt be arról a Financial Times nyomán, hogy „Az Európai Bizottság a közvetlenül Kínából érkező termékekhez hasonlóan szubvencióellenes vizsgálatot indít a vállalat magyarországi beruházása ellen, azt vizsgálva, kapott-e a BYD olyan mértékű állami támogatást terve kivitelezéséhez, amely versenyromboló hatásával tisztességtelen előnyhöz juttatta a kínai gigászt.” Az autógyárak témája hazánkban az elmúlt években éppen a Brüsszel pénzelte „civilek” miatt vált választói magatartást befolyásoló kérdéssé.

Végül, a harmadik brüsszeli kampánytéma, a fiatalok kapcsán is elég visszás az Európai Bizottság üzenete, miszerint „Kár lenne tagadni, hogy még sosem volt a fiataloknak ennyi lehetőségük, mint most. Európán belül új kapuk nyílnak meg, hogy a gyerekeink tanulhassanak, utazzanak, fejlődhessenek, sikereket érhessenek el, és szabadon építhessék jövőjüket.” Brüsszel azt is állítja, hogy „Ugyanolyan eséllyel jelentkezhetnek egy neves külföldi egyetemre, mint a hazai felsőoktatási intézményekbe.” Ehhez az álságosan idilli képhez képest az Európai Bizottság átlátszó és változó jogi érvekkel, valójában politikai hátsó szándékok mentén hosszú évek óta gátolja az Erasmus-programban való részvétel lehetőségét az alapítványi fenntartási modellben működő magyar egyetemek hallgatói számára. Ez is választói magatartást befolyásoló kérdés Magyarországon, jó ideje a kormány-ellenzék közötti viták tárgya.