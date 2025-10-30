Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
10. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magatartás Brüsszel Ursula von der Leyen szabály érdek Európai Bizottság

Brüsszel a saját szabályait sem tartja be a magyarországi médiakampánya kapcsán

2025. október 30. 06:07

Október 10-től hatályos a politikai reklámok átláthatóságára vonatkozó új uniós szabályozás. Mindez Brüsszelt nem zavarja, új magyarországi kampányukra mintha nem tartanák kötelezőnek a saját szabályaikat. Pedig nehéz tagadni, hogy a céljuk a választóknak a Brüsszel iránti kritikátlanság irányába történő befolyásolása.

2025. október 30. 06:07
null

Néhány héttel ezelőtt az Európai Bizottság médiakampányt indított Magyarországon. A kampány szlogenje: „Kár lenne tagadni: közös utunk Európa”, a Bizottság magyarországi honlapja szerint szeptember 18-án indult rádiós hirdetések sugárzásával. Szeptember 22-től ehhez több hullámban közösségimédia-hirdetések társultak és társulnak, és október 1-től jelentek meg a kampány televíziós és kültéri hirdetései.

Október 10-től ugyanakkor új szabályok vonatkoznak az ilyen típusú tevékenységekre, éppen Brüsszel döntése alapján. A tavaly az Európai Parlamentből kibukott, jövőre a magyar Országgyűlésnek búcsút intő Momentum korábban a saját sikerének tudta be az új uniós médiaszabályozást. A politikai reklámtevékenység átláthatóságáról és célzott folytatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 2024/900 rendelet értelmében bizonyos szabályokat mostantól a tagállamoknak és Brüsszelnek egyaránt be kell(ene) tartani.

Ezt is ajánljuk a témában

Így a politikai reklámoknak a jövőben tartalmazniuk kell egy átláthatósági közleményre való hivatkozást, ami a gyakorlatban egy QR-kód vagy weboldal-hivatkozás is lehet. Ezeken keresztül pedig informálni kell az érdeklődőket az adott kampány finanszírozására vonatkozó legfontosabb tényekről, egyebek közt a reklámszolgáltatásért fizetett összegekről. Brüsszel közterületi hirdetéseket is bevet ezekben a hetekben a magyarországi propagandájában, az új szabályok szerint ezekre is alkalmazniuk kellene a saját rendeletüket.

Emlékezetes, hogy a nagy internetes platformszolgáltatók, a Google és a Meta (Facebook, Instagram) úgy reagáltak, hogy 2024-ben (Google), illetve 2025 nyarán (Meta) bejelentették: a kockázatok elkerülése érdekében ők inkább nem is próbálják betartani az új rendeletet, hanem egészen egyszerűen lehetetlenné teszik, nem engedélyezik a politikai, a választási, a közéleti vagy a társadalmi témájú hirdetéseket az egész Európai Unió területén. A lapunk által megkérdezett, nevük elhallgatását kérő szakértők egyértelművé tették: a piaci cégek profitlogikának ellentmondó döntése mögött a szabályok gyakorlati betarthatatlansága, illetve a szankcióként kilátásba helyezett súlyos pénzbüntetések állnak.

Ezt is ajánljuk a témában

A rendeletet átnézve a mostani brüsszeli kampány kapcsán felvethető, hogy tényleg szükséges lenne-e ennek kapcsán az új átláthatósági szabályok alkalmazása. A fogalommeghatározások között ugyanis a „politikai reklámtevékenység” vagy „politikai reklámok” leírásánál az szerepel, hogy kivételt képez „(…) az Unió által, javára vagy nevében történő nyilvános kommunikáció, amely célja a nyilvánosság hivatalos tájékoztatása, feltéve, hogy az valószínűsíthetően nem befolyásolja, és nem arra szolgál, hogy befolyásolja egy választás vagy népszavazás kimenetelét, a választói magatartást, vagy egy jogalkotási vagy szabályozási folyamatot”.

A bonyolult jogi szöveg lényege, hogy a brüsszeli tájékoztatás nem befolyásolhatja egy választás kimenetelét vagy a választói magatartást, akkor nem minősül az ő fogalmaik szerinti politikai reklámnak.

A mostani hazai helyzetben ugyanakkor nehéz nem a választói magatartás befolyásolásának minősíteni a kéthónapos bizottsági reklámhadjáratot. Bár jogi értelemben nincs választási kampány, nagyjából fél év van a következő választásig, és az ellenzéki pártok jóformán kritikátlanul állnak Brüsszel tevékenységéhez. Hiszen éppen nemrég szavazták meg sokadik alkalommal a Bizottság elnökének a bizalmat, és a mélyebb uniós integráció hívei. Ráadásul a kampány tartalma „bizonygató” jellegű, „kár lenne tagadni” a felütése, és három érzékeny témát érint.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem túlrészletezve ezeket, az egyik brüsszeli kampányüzenet az Európai Bizottság magyarországi képviseletének oldalán az, hogy „Az, hogy Európa-szerte azonos szabályok szerint műveljük a földet, azt jelenti, hogy a magyar búza, alma, tej, hús és zöldség ma már nemcsak a hazai asztalokra, hanem más országok vásárlóihoz is szabadon eljut, és meg is becsülik.” A mondat első fele azonban nyilvánvalóan nem igaz, és abszolút választói magatartást befolyásoló kérdés Magyarországon. Az ukrán gazdákkal ugyanis a magyarországi és uniós gazdák nem azonos szabályok szerint művelik a földet, mégis évek óta beengedik a terményeiket az EU piacára. „Az Unióban szigorúan figyelnek arra, milyen vegyszereket lehet használni a földeken.” – Brüsszel ezen állítása azért cinikus, mert szintén nem igaz az ukrán agráriumra.

„A világ vezető autógyártói, összeszerelő-üzemei számára így gyakran sokkal előnyösebb például Magyarországon megtelepedni, mint EU-n kívüli országokban. Magyarországon olyan környezetet találnak, ahol érdemes tervezni, építkezni, fejlődni. Meghatározó része itt készül az Európa útjait szelő autóknak.” – állítja Brüsszel második kampánytémája kapcsán. Azonban éppen uniós pénzből támadják „civilek” a zöldautóknál nélkülözhetetlen akkumulátorgyárakat. Emellett a Mandiner márciusban számolt be arról a Financial Times nyomán, hogy „Az Európai Bizottság a közvetlenül Kínából érkező termékekhez hasonlóan szubvencióellenes vizsgálatot indít a vállalat magyarországi beruházása ellen, azt vizsgálva, kapott-e a BYD olyan mértékű állami támogatást terve kivitelezéséhez, amely versenyromboló hatásával tisztességtelen előnyhöz juttatta a kínai gigászt.” Az autógyárak témája hazánkban az elmúlt években éppen a Brüsszel pénzelte „civilek” miatt vált választói magatartást befolyásoló kérdéssé.

Végül, a harmadik brüsszeli kampánytéma, a fiatalok kapcsán is elég visszás az Európai Bizottság üzenete, miszerint „Kár lenne tagadni, hogy még sosem volt a fiataloknak ennyi lehetőségük, mint most. Európán belül új kapuk nyílnak meg, hogy a gyerekeink tanulhassanak, utazzanak, fejlődhessenek, sikereket érhessenek el, és szabadon építhessék jövőjüket.” Brüsszel azt is állítja, hogy „Ugyanolyan eséllyel jelentkezhetnek egy neves külföldi egyetemre, mint a hazai felsőoktatási intézményekbe.” Ehhez az álságosan idilli képhez képest az Európai Bizottság átlátszó és változó jogi érvekkel, valójában politikai hátsó szándékok mentén hosszú évek óta gátolja az Erasmus-programban való részvétel lehetőségét az alapítványi fenntartási modellben működő magyar egyetemek hallgatói számára. Ez is választói magatartást befolyásoló kérdés Magyarországon, jó ideje a kormány-ellenzék közötti viták tárgya.

Ezt is ajánljuk a témában

Összegezve: Brüsszel fél évvel a 2026-os parlamenti választások előtt a választók befolyásolására alkalmas médiakampányt indított Magyarországon. Bár éppen ők hoztak olyan szabályokat, amelyek alapján ezen kampány és a kapcsolódó médiaköltések átláthatóságát biztosítaniuk kellene, ezt egyelőre nem tették meg. Nehéz megérteni, miért nem tartják be a saját rendeletüket, az ugyanakkor Brüsszel részéről egyfajta beismerés is, hogy most a saját hasznosságukat bizonyítják a magyar választók számára.

Ursula von der Leyen támogatottsága ugyanis a Nézőpont Intézet kutatása szerint idén idén júniusban hazánkban volt a térségben a második legalacsonyabb: 50 százalék nem kedvelte, és 26 százalék kedvelte a magyar állampolgárok körében.

A képen szöveg, képernyőkép, henger, tervezés látható Előfordulhat, hogy az AI által létrehozott tartalom helytelen.

Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2025. október 30. 07:32
Brüsszelnek ezt is szabad, ahogyan anno Moszkvának is szabad volt. A birodalom az birodalom.
Válasz erre
1
0
angie1
2025. október 30. 07:21
Az nem kérdés, hogy közös utunk Európa, csak nem így és nem ezzel a sleppel!
Válasz erre
2
0
Szerintem
2025. október 30. 06:27
Az illegális migri beözönlést és kényszer betelepítési kvótákat, az óvodai, iskolai pedofil transzbuzi szeánszokat, hogy Ukrajna érdekében nyomorogjunk, ezeket csak a legsötétebb buta prolikkal lehet szimpatikussá téve megetetni.
Válasz erre
7
0
neszteklipschik
•••
2025. október 30. 06:25 Szerkesztve
Szar vagy, Pfizerszipirtyó, a magyarok utálnak és pont azért, amit most is csinálsz: gátlástalanul hazudozol és a szabályok fölött állónak képzeled magad!
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!