Döntővé válnak a stabil digitális képességek a politikai hirdetések tiltása után

Egyrészt azért hozták ezt a szabályt, hogy ne lehessen azzal vádolni őket, hogy nálunk elköltött pénzekkel kampányokat, választásokat befolyásolnak, ugyanakkor

némileg hipokrita felfogást is tükröz, hiszen vannak kerülőutak, amelyekkel e szabályok kijátszhatók.

Ki lehet ugyanis szervezni más szervezetekhez a tartalmak megjelenítését, hogy ne a politikai párt jelenjen meg finanszírozóként.

Bokor Tamás úgy látja: „a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök létrehozása is az új helyzetre való felkészülést szolgálta a kormánypártok részéről. Ha már politikai pártok direkt módon nem tehetnek közzé szponzorált hirdetéseket, akkor ezt olyan, informálisabb keretbe tudják szervezni, amelynek a segítségével mégiscsak lehet irányítani a social media jelenlétet, az üzenetek megformálását, fizetett hirdetések helyett organikus elérésekkel.”

A kérdés, hogy vajon mennyit nyom a latba egy-egy ilyen politikai üzenet? Az organikus elérést sokkal nehezebb bármely META platformon koordinálni, optimalizálni, mert ehhez ismerni kellene az algoritmus aktuális és pontos működési módját. Ezt lehet valamennyire befolyásolni, de mivel nem nyílt a forráskód, alapvetően nem igazán lehet tartósan hatással lenni rá – magyarázta Bokor Tamás.