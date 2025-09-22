Ft
09. 22.
Gyökeres változás áll be az interneten, szigorú tiltás veszi kezdetét

2025. szeptember 22. 09:42

Érdekes időszaknak nézünk elébe.

2025. szeptember 22. 09:42
A Google már tavaly figyelmeztetett, hogy 2025-ben egy bizonyos időszakban be fogja tiltani a politikai hirdetéseket felületén, ám akkor még azt írták, októbertől áll majd be a korlátozás.

Most egy rövid figyelmeztetésben közölték, hogy

2025. szept. 22. dátumtól kezdve nem jelenítünk meg választási hirdetéseket az Európai Unió területén, és az Európai Unió Politikai hirdetések jelentése oldal el lesz távolítva”.

A Google irányelvei szerint az alábbiak által indított hirdetések számítanak politikai hirdetésnek az EU-ban:

  • Politikai párt, megválasztott köztisztviselő vagy az EU Parlamentjének jelöltje
  • egy EU-tagállam politikai pártja, megválasztott köztisztviselője vagy választott közhivatalának jelöltje. Példák: a nemzeti parlamentek képviselői és a közvetlenül választott elnökök
  • egy népszavazás kérdése, egy népszavazásra összeállított kampánycsoport, illetve egy országos népszavazásra vagy a függetlenség ügyében tartott állami vagy tartományi népszavazásra való felhívás.

Nyitókép: Pexels

 

optimista-2
2025. szeptember 22. 12:31
Zukiberg örömében a seggét veri a földhöz. Csak nála lehet hirdetni. Aki meg sokallja a nála elköltött milliárdokat, az meg antiszemita.
Élő Éva
2025. szeptember 22. 12:06
Jöhetnek az utcai fórumok.
triacus-2
2025. szeptember 22. 11:41
1. Nem csak a Google Search létezik, vannak alternatív keresőmotrok - lásd: Bing, Yandex, Mojeek,... - nem csak a Chrome böngésző - lásd: Firefox, Brave - a reklámokat meg blokkolni érdemes - lásd: uBlock Origin, Adguard 2. A geolokációs korlátozások megkerülhetőek (ezt javaslom @satrafa-2 figyelmébe is) - lásd: VPN, Tor,... 3. A cenzúrázott tartalmak elrejthetőek - lásd: virágnyelv, szteganográfia
hidegenhagy
2025. szeptember 22. 11:39
Ez inkább szörnyű hír az NGO maffiának. Nem játszhatják el az 'ottsevoltam' szerepet ha politikát tolnak.
