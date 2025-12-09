Bedőlt hajnalban az internet Magyarországon, leálltak a One szolgáltatásai

Ezért is lenne teljesen elhibázott lépés a tiszás ÁFA-csökkentési terv

A költségvetést biztosan megborítaná és valószínűleg még csak kézzelfogható árcsökkentést sem sikerülne elérni, ha elkezdene az ellenzéki párt játszani az ÁFA mértékekkel. A Tisza még a belsőbb körökből is kapott az ÁFA csökkentése miatt kritikát.