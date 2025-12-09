Ft
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
technikai hiba One internet

Bedőlt hajnalban az internet Magyarországon, leálltak a One szolgáltatásai

2025. december 09. 07:19

Hét óra környékén kezdett normalizálódni a helyzet.

2025. december 09. 07:19
null

„Kedves ügyfeleink! Mobil adat és vezetékes 

internetes hálózatunk egyes részeiben kimaradás tapasztalható és ügyfélszolgálatunk korlátozottan elérhető. Teljes erővel dolgozunk a fennakadás mihamarabbi elhárításán,

 addig is türelmeteket kérjük. A posztot folyamatosan frissítjük" – írják a One Facebook-oldalán.

Munkatársaink is tapasztalták, hogy a One internetes szolgáltatása országszerte leállt

 órákra kedden hajnalban és reggel.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube, One

 

 

díszponty
2025. december 09. 08:51
A One (nevezzük úgy inkább: óne, mert inkább a nélkül jut eszembe minthogy velük) olyan internetes labirintust épített fel az ő drága jó kuncsaftjainak, hogy lassan tanulni jár hozzájuk mindenki aki szart akar felépíteni. A Digi legalább mellékelte a számlát e-mailben, a One mindenféle akadályokon és buktatókon keresztül azt kínálja, hogy újabb és újabb talányokon keresztül megnézhetem a semmit. Szép új világ.
zrx8
2025. december 09. 08:30
A ván oldalán azóta használhatatlan a tudakozó, amióta nem vodafone. Ha csak a nevet és a települést ismered, nem hajlandó keresni, mert kell neki utca és házszám is. Értelmes use case. Írtam nekik, azt válaszolták, hogy a neves kereséshez szükség van utcára és házszám megadására. Még értelmesebb ügyfélszolgálat. Hagytam a picsába az egészet.
blackorion
2025. december 09. 08:21
mióta a Vodafone-ból One lett egy megbízhatatlan szar. Kipereg az utolsó hűségidő és dobbantok is.
lynx
2025. december 09. 08:04
Megjavult, no para..
