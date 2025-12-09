Bedőlt hajnalban az internet Magyarországon, leálltak a One szolgáltatásai

Őrület: egyetlen szolgáltató hibája miatt lehalt a fél internet
Érintett volt az X közösségi oldal, a ChatGPT és a Moody’s, de amerikai közlekedési vállalatok internetes szolgáltatása is átmenetileg megbénult, vagy lelassult.
Hét óra környékén kezdett normalizálódni a helyzet.
„Kedves ügyfeleink! Mobil adat és vezetékes
internetes hálózatunk egyes részeiben kimaradás tapasztalható és ügyfélszolgálatunk korlátozottan elérhető. Teljes erővel dolgozunk a fennakadás mihamarabbi elhárításán,
addig is türelmeteket kérjük. A posztot folyamatosan frissítjük” – írják a One Facebook-oldalán.
Munkatársaink is tapasztalták, hogy a One internetes szolgáltatása országszerte leállt
órákra kedden hajnalban és reggel.
Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube, One