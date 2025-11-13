A magyar interneten csapott le az FBI: bitcoinban dúskáló drogbárót fogtak el

Egy 36 éves magyar férfi éveken át működtetett kiterjedt droghálózatot az internet sötét oldalán, egészen addig, amíg az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és a magyar kibernyomozók közös akcióban el nem kapták. A Fővárosi Főügyészség most vádat emelt ellene, fegyházbüntetést és 76 millió forintos vagyonelkobzást indítványozva – írta az ugyeszseg.hu.

A férfi több mint ezer kábítószer-üzletet bonyolított le a darkweben, miközben bitcoinban fizették ki, és a kriptovalutából finanszírozta luxuséletét.

A hatóságok szerint éveken keresztül kizárólag illegális tevékenységből élt, legális jövedelme nem volt.

A történet 2021-ben kezdődött, amikor az FBI a budapesti amerikai nagykövetségen keresztül jelezte a magyar hatóságoknak, hogy egy magyar állampolgár gyanúsan aktív a darkweb titkos piacterein. A férfi közvetítőként működött: nagy tételben vásárolt különféle drogokat beszállítóktól, majd azokat azonnal továbbadta a megrendelőknek.