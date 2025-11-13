Ft
FBI droghálózat bitcoin internet Vértesszőlős drogbáró

A magyar interneten csapott le az FBI: bitcoinban dúskáló drogbárót fogtak el

2025. november 13. 15:49

A hatóságok szerint az elkövető éveken keresztül kizárólag illegális tevékenységből élt, legális jövedelme nem volt.

2025. november 13. 15:49
null

Egy 36 éves magyar férfi éveken át működtetett kiterjedt droghálózatot az internet sötét oldalán, egészen addig, amíg az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és a magyar kibernyomozók közös akcióban el nem kapták. A Fővárosi Főügyészség most vádat emelt ellene, fegyházbüntetést és 76 millió forintos vagyonelkobzást indítványozva – írta az ugyeszseg.hu.

A férfi több mint ezer kábítószer-üzletet bonyolított le a darkweben, miközben bitcoinban fizették ki, és a kriptovalutából finanszírozta luxuséletét. 

A hatóságok szerint éveken keresztül kizárólag illegális tevékenységből élt, legális jövedelme nem volt.

A történet 2021-ben kezdődött, amikor az FBI a budapesti amerikai nagykövetségen keresztül jelezte a magyar hatóságoknak, hogy egy magyar állampolgár gyanúsan aktív a darkweb titkos piacterein. A férfi közvetítőként működött: nagy tételben vásárolt különféle drogokat beszállítóktól, majd azokat azonnal továbbadta a megrendelőknek.

A gyanú szerint soha nem tartott árukészletet, és személyesen sem találkozott senkivel – a kábítószer közvetlenül a vásárlókhoz jutott el, a fizetés pedig kriptovalutában, főként bitcoinban történt. Ügyfelei a világ számos országából érkeztek, az Egyesült Államoktól és Kanadától kezdve Ausztrálián és Szaúd-Arábián át Németországig és Spanyolországig.

A férfi három év alatt mintegy 100 millió forintnyi forgalmat bonyolított le kriptóban, az így szerzett pénzből pedig ingatlant is vásárolt.

A nyomozás fordulópontját az FBI fejlett kiberfelderítési technológiái hozták meg: ezek segítségével sikerült feltérképezni a férfi teljes online hálózatát és pénzmozgásait. A magyar kibernyomozók az amerikai adatok alapján 2024 júniusában csaptak le: a férfit Vértesszőlősön fogták el a Készenléti Rendőrség kommandósaival közös akcióban.

A házkutatás során több számítógépet, telefont és adattárolót foglaltak le. Ezek elemzése során kiderült, hogy 

a vádlott a szintetikus drogoktól a kokainon át a heroinig szinte mindennel kereskedett.

Az ügyészség fegyházbüntetést, valamint a 76 millió forintos vagyonelkobzást javasol, amely egy részben az illegális bevételekből vásárolt ingatlant is érint.

