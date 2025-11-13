A magyar interneten csapott le az FBI: bitcoinban dúskáló drogbárót fogtak el

Újabb RTL-es sztár bukott le a drograzzia után: nem ő volt az első, valószínűleg nem is az utolsó
Egy 36 éves magyar férfi éveken át működtetett kiterjedt droghálózatot az internet sötét oldalán, egészen addig, amíg az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és a magyar kibernyomozók közös akcióban el nem kapták. A Fővárosi Főügyészség most vádat emelt ellene, fegyházbüntetést és 76 millió forintos vagyonelkobzást indítványozva – írta az ugyeszseg.hu.
A férfi több mint ezer kábítószer-üzletet bonyolított le a darkweben, miközben bitcoinban fizették ki, és a kriptovalutából finanszírozta luxuséletét.
A hatóságok szerint éveken keresztül kizárólag illegális tevékenységből élt, legális jövedelme nem volt.
A történet 2021-ben kezdődött, amikor az FBI a budapesti amerikai nagykövetségen keresztül jelezte a magyar hatóságoknak, hogy egy magyar állampolgár gyanúsan aktív a darkweb titkos piacterein. A férfi közvetítőként működött: nagy tételben vásárolt különféle drogokat beszállítóktól, majd azokat azonnal továbbadta a megrendelőknek.
A gyanú szerint soha nem tartott árukészletet, és személyesen sem találkozott senkivel – a kábítószer közvetlenül a vásárlókhoz jutott el, a fizetés pedig kriptovalutában, főként bitcoinban történt. Ügyfelei a világ számos országából érkeztek, az Egyesült Államoktól és Kanadától kezdve Ausztrálián és Szaúd-Arábián át Németországig és Spanyolországig.
A férfi három év alatt mintegy 100 millió forintnyi forgalmat bonyolított le kriptóban, az így szerzett pénzből pedig ingatlant is vásárolt.
A nyomozás fordulópontját az FBI fejlett kiberfelderítési technológiái hozták meg: ezek segítségével sikerült feltérképezni a férfi teljes online hálózatát és pénzmozgásait. A magyar kibernyomozók az amerikai adatok alapján 2024 júniusában csaptak le: a férfit Vértesszőlősön fogták el a Készenléti Rendőrség kommandósaival közös akcióban.
A házkutatás során több számítógépet, telefont és adattárolót foglaltak le. Ezek elemzése során kiderült, hogy
a vádlott a szintetikus drogoktól a kokainon át a heroinig szinte mindennel kereskedett.
Az ügyészség fegyházbüntetést, valamint a 76 millió forintos vagyonelkobzást javasol, amely egy részben az illegális bevételekből vásárolt ingatlant is érint.
