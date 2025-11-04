Trump bosszúja: sorra rúgják ki azokat az FBI-ügynököket, akik az amerikai elnök vesztére törtek

Borította az asztalt a szenátor: leleplezte, hogyan küldték rá az FBI-t is Bidenék Trumpra
Egy iowai szenátor megmutatta, hogyan akarták az FBI-jal karöltve megakadályozni a baloldal által rettegett elnök visszatérését.
Nem mindenki repül, de sokan így is rossz szemmel nézik a Szövetségi Nyomozóiroda háza táján zajló nagytakarítást.
Újabb hullámokat vet az Egyesült Államokban a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) belső személyi botránya, miután a szervezet több ügynököt is elbocsátott, akik Donald Trump korábbi elnök és szövetségesei ügyein dolgoztak, majd néhány nap múlva visszavonta a döntést.
A Daily Sun beszámolója szerint négy ügynököt –
érintett a döntés, közülük kettőnek végül megengedték, hogy visszatérjen a szolgálatba.
Az elbocsátások Jack Smith különleges ügyész csapatát érintették, aki Trump 2020 utáni hatalomban maradási kísérleteit vizsgálta az úgynevezett Arctic Frost fedőnevű nyomozásban. A vizsgálat során kiadott ezernyi idézést és telefonadat-igénylést a republikánus szenátor Charles Grassley tette közzé, a nevek kitakarása nélkül.
Ennek hatására több FBI-alkalmazottat személyesen kezdtek támadni a közösségi médiában, ami felerősítette a politikai feszültséget a hivatal körül.
Grassley szerint az ügynökök munkáját átláthatóvá, az FBI alkalmazottjait pedig elszámoltathatóvá kell tenni, mert az adófizetőknek joguk van tudni, mire költi a kormány a pénzüket.
Ugyanakkor a republikánusok egy része „megfigyelésnek” és „politikai boszorkányüldözésnek” nevezte a kialakult FBI-ellenes hangulatot, mert szerintük nincs bizonyíték arra, hogy a hivatal jogtalanul gyűjtött volna adatokat. A Smith-féle nyomozás során csak Trump ellen emeltek szövetségi vádat.
Több ügynököt elbocsátottak és feloszlatták az érintett korrupciós nyomozócsoportot.
A Daily Sun forrásai szerint
több ügynököt október óta már elbocsátottak vagy felfüggesztettek, miután a hivatal felülvizsgálta a január 6-i Capitolium-ostromhoz kapcsolódó ügyeket.
Az FBI korábbi vezetői viszont az igazságügyi minisztérium és a Fehér Ház politikai nyomására hivatkoznak.
Két volt magas rangú tisztviselő – Brian Driscoll és a washingtoni területi iroda egykori vezetője – pert indított az FBI igazgatója, Kash Patel, valamint a minisztérium ellen, azt állítva, hogy Trump-ügyekben dolgozó munkatársaikat politikai bosszúból távolították el.
A lap szerint a történet egyre nagyobb port kavar Washingtonban, és újraéleszti azt a vitát, vajon az FBI és az igazságügyi rendszer független maradhat-e a Fehér Ház politikai befolyásától, vagy a Trump-érában elkezdődött belső megosztottság mára a szövetségi nyomozásokat is politikai csatatérré tette. Holott a botrány épp amiatt pattant ki, hogy a gyanú szerint az előző adminisztráció használta politikai célokra a Szövetségi Nyomozóirodát, ahol nem ez az első kirúgási hullám, amióta Donald Trump megkezdte második elnöki ciklusát.
Az érintetteket először más pozíciókba irányították, később azonban elbocsátották őket.
***
Fotó: Patrick T. Fallon / AFP