Ft
Ft
13°C
11°C
Ft
Ft
13°C
11°C
11. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
FBI Kash Patel Szövetségi Nyomozóiroda Donald Trump Egyesült Államok

Trump bosszúja: sorra rúgják ki azokat az FBI-ügynököket, akik az amerikai elnök vesztére törtek

2025. november 04. 07:50

Nem mindenki repül, de sokan így is rossz szemmel nézik a Szövetségi Nyomozóiroda háza táján zajló nagytakarítást.

2025. november 04. 07:50
null

Újabb hullámokat vet az Egyesült Államokban a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) belső személyi botránya, miután a szervezet több ügynököt is elbocsátott, akik Donald Trump korábbi elnök és szövetségesei ügyein dolgoztak, majd néhány nap múlva visszavonta a döntést.

Donald Trump a Fehér Házban, a háttrében az FBI vezetője, Kash Patel
Donald Trump a Fehér Házban, a háttrében az FBI vezetője, Kash Patel
Forrás: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A Daily Sun beszámolója szerint négy ügynököt –

  • Jeremy Desort,
  • Jamie Garmant,
  • Blaire Tolemant és
  • David Geistet –

érintett a döntés, közülük kettőnek végül megengedték, hogy visszatérjen a szolgálatba.

Az elbocsátások Jack Smith különleges ügyész csapatát érintették, aki Trump 2020 utáni hatalomban maradási kísérleteit vizsgálta az úgynevezett Arctic Frost fedőnevű nyomozásban. A vizsgálat során kiadott ezernyi idézést és telefonadat-igénylést a republikánus szenátor Charles Grassley tette közzé, a nevek kitakarása nélkül.

Ezt is ajánljuk a témában

Ennek hatására több FBI-alkalmazottat személyesen kezdtek támadni a közösségi médiában, ami felerősítette a politikai feszültséget a hivatal körül.

Grassley szerint az ügynökök munkáját átláthatóvá, az FBI alkalmazottjait pedig elszámoltathatóvá kell tenni, mert az adófizetőknek joguk van tudni, mire költi a kormány a pénzüket.

Ugyanakkor a republikánusok egy része „megfigyelésnek” és „politikai boszorkányüldözésnek” nevezte a kialakult FBI-ellenes hangulatot, mert szerintük nincs bizonyíték arra, hogy a hivatal jogtalanul gyűjtött volna adatokat. A Smith-féle nyomozás során csak Trump ellen emeltek szövetségi vádat.

Ezt is ajánljuk a témában

A Daily Sun forrásai szerint

több ügynököt október óta már elbocsátottak vagy felfüggesztettek, miután a hivatal felülvizsgálta a január 6-i Capitolium-ostromhoz kapcsolódó ügyeket.

Az FBI korábbi vezetői viszont az igazságügyi minisztérium és a Fehér Ház politikai nyomására hivatkoznak.

Két volt magas rangú tisztviselő – Brian Driscoll és a washingtoni területi iroda egykori vezetője – pert indított az FBI igazgatója, Kash Patel, valamint a minisztérium ellen, azt állítva, hogy Trump-ügyekben dolgozó munkatársaikat politikai bosszúból távolították el.

A lap szerint a történet egyre nagyobb port kavar Washingtonban, és újraéleszti azt a vitát, vajon az FBI és az igazságügyi rendszer független maradhat-e a Fehér Ház politikai befolyásától, vagy a Trump-érában elkezdődött belső megosztottság mára a szövetségi nyomozásokat is politikai csatatérré tette. Holott a botrány épp amiatt pattant ki, hogy a gyanú szerint az előző adminisztráció használta politikai célokra a Szövetségi Nyomozóirodát, ahol nem ez az első kirúgási hullám, amióta Donald Trump megkezdte második elnöki ciklusát.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Patrick T. Fallon / AFP
 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. november 04. 10:02
csak batran !
Válasz erre
0
0
angie1
2025. november 04. 08:24
Jól csinálja!
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!