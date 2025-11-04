Trump bosszúja: sorra rúgják ki azokat az FBI-ügynököket, akik az amerikai elnök vesztére törtek

Újabb hullámokat vet az Egyesült Államokban a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) belső személyi botránya, miután a szervezet több ügynököt is elbocsátott, akik Donald Trump korábbi elnök és szövetségesei ügyein dolgoztak, majd néhány nap múlva visszavonta a döntést.

Donald Trump a Fehér Házban, a háttrében az FBI vezetője, Kash Patel

Forrás: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A Daily Sun beszámolója szerint négy ügynököt –

Jeremy Desort,

Jamie Garmant,

Blaire Tolemant és

David Geistet –

érintett a döntés, közülük kettőnek végül megengedték, hogy visszatérjen a szolgálatba.