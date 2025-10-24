Borította az asztalt a szenátor: leleplezte, hogyan küldték rá az FBI-t is Bidenék Trumpra

Botrány az FBI-nál: politikai megrendelésből figyelhettek meg republikánus szenátorokat
Több ügynököt elbocsátottak és feloszlatták az érintett korrupciós nyomozócsoportot.
Egy iowai republikánus szenátor nyilvánosságra hozott egy 2022-es igazságügyi minisztériumi dokumentumot, amely a legmagasabb szintről engedélyezett vizsgálatról árulkodik. A Biden-adminisztráció vezetői személyesen írták alá az FBI akcióját, amely a Trump-kampányhoz köthető személyeket célozta.
Az amerikai belpolitika újabb botránya robbant ki, miután Chuck Grassley iowai republikánus szenátor közzétett egy 2022 áprilisi, eddig titkosított igazságügyi minisztériumi dokumentumot. A négyoldalas memorandum szerint Merrick Garland akkori igazságügyi miniszter, Lisa Monaco miniszterhelyettes és Christopher Wray FBI-igazgató személyesen hagyták jóvá a „Sensitive Investigative Matter” (érzékeny vizsgálat) megindítását. A cél az volt, hogy feltárják, vajon Donald Trump kampányának munkatársai összeesküdtek-e a Kongresszus 2020-as elnökválasztási eredményének hitelesítése ellen.
A dokumentum, amelyet Grassley az X közösségi oldalon tett közzé, egyértelmű bizonyítékként szolgál arra, hogy a Biden-adminisztráció legfelsőbb szintjein is támogatták a Trump körüli vizsgálatot. A szenátor szerint a memo „felszabadította a kormányzat korlátlan hatalmát a legmagasabb szinteken”, és azt is jelezte:
A felügyeletem folytatódni fog.
A Fox News által ismertetett irat szerint Garland, Monaco és Wray jóváhagyása kellett ahhoz, hogy a washingtoni FBI-iroda hivatalosan is elindítsa az eljárást. A szöveg szerint „a 2020-as elnökválasztás után, a Kongresszus elektori szavazatainak hitelesítését akadályozó kísérletként hamis elektori okmányokat nyújtottak be az Egyesült Államok levéltárosának, azt állítva, hogy azok Arizona, Georgia, Michigan, Nevada és Wisconsin államok hivatalos eredményeit képviselik”.
A dokumentum indoklása szerint „nyílt forrásból származó jelentések és a Donald J. Trump Inc. (Trump-kampány) közelében lévő személyek nyilatkozatai megalapozott ténybeli alapot biztosítanak egy szövetségi bűncselekmény gyanújára”. Az FBI így teljes körű vizsgálatot kívánt indítani – ehhez azonban a legmagasabb minisztériumi engedélyre volt szükség.
A dokumentum alján Lisa Monaco kézzel írt megjegyzése olvasható:
Merrick – javaslom, hogy hagyd jóvá.
Ezt Garland még aznap, 2022. április 5-én aláírta. Az engedély egy évvel a Capitolium ostroma után született, és hónapokkal megelőzte Jack Smith különleges ügyész kinevezését, aki később a Trump elleni ügyek egyik vezető nyomozójává vált. A memo az igazságügyi minisztérium vizsgálatának korai szakaszát dokumentálja, amely később a „fake electors” (ál-elektorok) ügy néven vált ismertté. Jack Smith 2023-ban nyolc republikánus szenátor és egy képviselő híváslistáját is bekérte, köztük
A nyomozók a 2021. január 4. és 7. közötti időszakot vizsgálták, amikor a Capitolium körül zajló események történtek.
Ted Cruz texasi szenátor a Fox News műsorában, Sean Hannitynek azt mondta, hogy kiderült: Smith az ő telefonadatait is meg akarta szerezni, ám az AT&T szolgáltató nem adta ki azokat.
Jack Smith és ügyészei szerint a hívásadatok bekérése „szabályos és indokolt” volt, az igazságügyi minisztérium politikájának megfelelően. Szerintük ez „rutineljárás” egy szövetségi nyomozás során. A republikánusok ezzel szemben úgy vélik, hogy a Biden-adminisztráció politikai ellenfeleire irányította rá a hatóságokat.
Grassley és több konzervatív politikus a Watergate-botrányhoz hasonlította az ügyet, mondván, a kormány a saját hatalmát használta fel politikai célokra.
Az iowai szenátor szerint a Biden-féle igazságügyi minisztérium nem tartotta tiszteletben a jogállamiság alapelveit, amikor engedélyt adott az FBI-nak Trump köreinek vizsgálatára.
A republikánusok szerint a „Arctic Frost” fedőnevű akció a Trump elleni kampány egyik első jele volt.
A dokumentum szerint ugyanis a nyomozás „a legérzékenyebb kategóriába tartozott”, amelyhez csakis a legfelsőbb minisztériumi jóváhagyás birtokában lehetett hozzákezdeni.
Az érintetteket először más pozíciókba irányították, később azonban elbocsátották őket.
Grassley szerint a most nyilvánosságra hozott memorandum újabb bizonyítéka annak, hogy a Biden-adminisztráció már 2022-ben is igyekezett megakadályozni Trump politikai visszatérését. A szenátor közölte:
Ez az irat azt mutatja, hogy az igazságügyi minisztérium és az FBI politikai célokra mozgósította a hatalmát. Az ilyen beavatkozás minden amerikai számára riasztó.
A Fox News értékelése szerint az irat újabb fejezetet nyit a Biden-adminisztráció és az FBI kapcsolatának vitatott történetében. Grassley pedig jelezte, hogy nem hagyja annyiban az ügyet, és a kongresszusi felügyeletet folytatni fogja.
A republikánus táborban sokan úgy látják: a „Arctic Frost” fedőnevű ügy nem csupán Trump munkatársait célozta, hanem magát az amerikai demokrácia egyik alappillérét, a politikai verseny tisztaságát.
Grassley szerint az ügy megmutatta, hogy a kormányzat hatalmát politikai fegyverként is be lehet vetni.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP