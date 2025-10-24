Borította az asztalt a szenátor: leleplezte, hogyan küldték rá az FBI-t is Bidenék Trumpra

Az amerikai belpolitika újabb botránya robbant ki, miután Chuck Grassley iowai republikánus szenátor közzétett egy 2022 áprilisi, eddig titkosított igazságügyi minisztériumi dokumentumot. A négyoldalas memorandum szerint Merrick Garland akkori igazságügyi miniszter, Lisa Monaco miniszterhelyettes és Christopher Wray FBI-igazgató személyesen hagyták jóvá a „Sensitive Investigative Matter” (érzékeny vizsgálat) megindítását. A cél az volt, hogy feltárják, vajon Donald Trump kampányának munkatársai összeesküdtek-e a Kongresszus 2020-as elnökválasztási eredményének hitelesítése ellen.

Újabb botrány: kiszivárgott dokumentum mutatja, hogy Biden emberei személyesen engedélyezték a Trump elleni FBI-akciót.

Forrás: Mandel NGAN / POOL / AFP

A dokumentum, amelyet Grassley az X közösségi oldalon tett közzé, egyértelmű bizonyítékként szolgál arra, hogy a Biden-adminisztráció legfelsőbb szintjein is támogatták a Trump körüli vizsgálatot. A szenátor szerint a memo „felszabadította a kormányzat korlátlan hatalmát a legmagasabb szinteken”, és azt is jelezte:

A felügyeletem folytatódni fog.

A Fox News által ismertetett irat szerint Garland, Monaco és Wray jóváhagyása kellett ahhoz, hogy a washingtoni FBI-iroda hivatalosan is elindítsa az eljárást. A szöveg szerint „a 2020-as elnökválasztás után, a Kongresszus elektori szavazatainak hitelesítését akadályozó kísérletként hamis elektori okmányokat nyújtottak be az Egyesült Államok levéltárosának, azt állítva, hogy azok Arizona, Georgia, Michigan, Nevada és Wisconsin államok hivatalos eredményeit képviselik”.