Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
FBI demokraták megfigyelés vizsgálat republikánusok Szövetségi Nyomozó Iroda

Botrány az FBI-nál: politikai megrendelésből figyelhettek meg republikánus szenátorokat

2025. október 07. 20:36

Több ügynököt elbocsátottak és feloszlatták az érintett korrupciós nyomozócsoportot.

2025. október 07. 20:36
null

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) elbocsátotta több ügynökét és feloszlatta a korrupciós nyomozócsoportját, miután nyilvánosságra került egy dokumentum, amely szerint az FBI részt vett republikánus szenátorok megfigyelésében.

Az intézkedéseket Kash Patel az FBI igazgatója jelentette be, és közölte, hogy eltávolítják a szolgálatból azokat, akik „a rendvédelmet politikai célok szolgálatába állították”. „Elbocsátottunk alkalmazottakat és megszüntettük a politikai célra használt CR-15 egységet, valamint vizsgálatot kezdeményeztünk, további elszámoltatási intézkedésekkel kilátásban” – közölte.

Ezt is ajánljuk a témában

A szövetségi hatóságtól származó, hétfőn nyilvánosságra került dokumentum szerint a 2021. január 6-i zavargások körülményeinek és Donald Trump érintettségének vizsgálata során Jack Smith a Biden-adminisztráció által kinevezett különleges ügyész 6 republikánus szenátor magánbeszélgetéseinek és telefonhívásainak nyomon követését kezdeményezte, amelyet az információk szerint az FBI-hez tartozó CR-15 nyomozócsoport végzett.

(MTI)

***

Nyitókép: illusztráció, ROBERTO SCHMIDT / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2025. október 07. 22:22
Hát most mondd meg, mik vannak!
Válasz erre
1
0
catalina11
2025. október 07. 21:58
A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) elbocsátotta több ügynökét és feloszlatta a korrupciós nyomozócsoportját, miután nyilvánosságra került egy dokumentum, amely szerint az FBI részt vett republikánus szenátorok megfigyelésében." hű de meglepődtem....
Válasz erre
0
0
h040183
2025. október 07. 21:18
Húdemost denagyon meglepődtem... Köztudott volt, hogy az FBI a Biden távirányítóján egy gomb lett. Lásd kamu Trump vizsgálatok, vagy a Hunter ügyeinek eltussolása. És ha nem lenne ez a Weinstein ügy, trump már beszántotta volna őket is, mint a deep state személyes hadseregét.
Válasz erre
2
0
kalyibagaliba
2025. október 07. 21:09
Erre most jöjjön egy DR'16. Kezdik Sorosékkal és lépésről lépésre tisztogatnak. Lassan az EU-ba is elérnek és tovább.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!