Botrány az FBI-nál: politikai megrendelésből figyelhettek meg republikánus szenátorokat

Kemény húzás az FBI-nál: repültek a BLM miatt korábban térdeplő ügynökök!
Az érintetteket először más pozíciókba irányították, később azonban elbocsátották őket.
Több ügynököt elbocsátottak és feloszlatták az érintett korrupciós nyomozócsoportot.
A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) elbocsátotta több ügynökét és feloszlatta a korrupciós nyomozócsoportját, miután nyilvánosságra került egy dokumentum, amely szerint az FBI részt vett republikánus szenátorok megfigyelésében.
Az intézkedéseket Kash Patel az FBI igazgatója jelentette be, és közölte, hogy eltávolítják a szolgálatból azokat, akik „a rendvédelmet politikai célok szolgálatába állították”. „Elbocsátottunk alkalmazottakat és megszüntettük a politikai célra használt CR-15 egységet, valamint vizsgálatot kezdeményeztünk, további elszámoltatási intézkedésekkel kilátásban” – közölte.
Ezt is ajánljuk a témában
Az érintetteket először más pozíciókba irányították, később azonban elbocsátották őket.
A szövetségi hatóságtól származó, hétfőn nyilvánosságra került dokumentum szerint a 2021. január 6-i zavargások körülményeinek és Donald Trump érintettségének vizsgálata során Jack Smith a Biden-adminisztráció által kinevezett különleges ügyész 6 republikánus szenátor magánbeszélgetéseinek és telefonhívásainak nyomon követését kezdeményezte, amelyet az információk szerint az FBI-hez tartozó CR-15 nyomozócsoport végzett.
(MTI)
***
Nyitókép: illusztráció, ROBERTO SCHMIDT / AFP