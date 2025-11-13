Ft
hajnalban T Danny ByeAlex drograzzia

Újabb RTL-es sztár bukott le a drograzzia után: nem ő volt az első, valószínűleg nem is az utolsó

2025. november 13. 14:15

Záporoznak a razziák, a rendőrség sorra számolja fel a kábítószer-kereskedőket és a használókat, sokuk közülük ismert személy. ByeAlex a sokadik a sorban, aki lebukott.

2025. november 13. 14:15
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Drogügyben gyanúsítják T. Dannyt, amfetamint és kokaint fogyaszthatott a rapper; Nagyszabású belvárosi drograzzia: T. Danny is a helyszínen volt; Házkutatás ByeAlexnél: drogügyben gyanúsítják az énekest – csak pár szalagcím az elmúlt napokból, amelyek borzolták a közvéleményt. A rendőrség szüntelenül dolgozik, hogy felszámolja a hazai kábítószer-kereskedelmet, nagy erőkkel csapnak le a dílerekre és a fogyasztókra is. Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos pár hónapja lapunknak adott interjújában azt mondta: kevesebb a kábítószer a piacon, illetve biztosan nehézkesebb, körülményesebb hozzájutni ezekhez a szerekhez, miközben megnőtt annak a kockázata, hogy a terjesztők és a fogyasztók már nem ússzák meg annyival, mint korábban, hanem komoly büntetésekkel kell szembenézniük. A droghasználat azonban még mindig jelen van, ami ellen továbbra is harcban áll a kormány. 

T. Danny (Telegdy Dániel Márton) koncertje az EFOTT fesztivál első napján a Velencei-tó melletti Sukorón 2024. július 11-én. A rendőrök a napokban ByeAlex lakásán csaptak le. Fotó: MTI/Vasvári Tamás
T. Danny (Telegdy Dániel Márton) koncertje az EFOTT fesztivál első napján a Velencei-tó melletti Sukorón 2024. július 11-én. A rendőrök a napokban társa, ByeAlex lakásán csaptak le. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A legfrissebb eset a ByeAlex néven ismertté vált Márta Alexé, közösségi oldalán beismerte, szerda reggel a Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott több ismert zenész otthonában, egyikük pont ő volt. 

A mai hírek velem kapcsolatosan igazak, valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot” 

– írta a zenész közösségi oldalán.

ByeAlex: a rendőrök korrektek voltak

A zenész beszámolója szerint hajnalban, fél hét körül mintegy tizenöt rendőr érkezett az otthonába, hogy házkutatást tartsanak. Az énekes arról is beszámolt, hogy a rendőrök ezután az őrsre vitték, majd elszállították vizeletvizsgálatra, ezt követően pedig vissza a rendőrségre. Elmondása szerint mintegy száz rendőrt mozgósíthattak Budapesten az ügyben. ByeAlex posztjában hangsúlyozta: 

a rendőrök korrektek voltak vele, és a napja összességében „jól telt”.

Rajongóit arra kérte, ne kövessék a példáját.

Horváth László ByeAlex ügyével kapcsolatban elmondta:

Nem igaz, hogy ByeAlexre a kormányellenes megnyilvánulásai miatt küldték rá a rendőrséget.” 

Horváth László hangsúlyozta: ByeAlexnél kábítószer-fogyasztás igazolódott be, emellett kifogásolta, hogy a művész dalaiban ismétlődően megjelenik a droghasználat témája. Szerinte a közönség több százezer fiatalból áll, és a „népszerűsítés” – mint fogalmazott – „a drogbűnözőknek tesz szívességet”. 

Horváth arra biztatta a társadalmat, különösen a fiatalokat és szülőket, hogy ne fogadják el azt a narratívát, miszerint a kábítószeres életmód „menő”. „Minden drogra kiadott forint a szervezett bűnözés zsebébe kerül” – fogalmazott. 

Sorra buknak le a művészvilág tagjai 

Komoly bűnlajstroma van már a hazai celebvilágnak, ha a kábítószerről van szó. A Drogellenes Digitális Polgári Körben szerepel például Kucsera Gábor olimpikon, világ- és Európa-bajnok kajakos, aki 2016-ban kétéves eltiltást kapott, mert megbukott a magyar szövetség drogtesztjén, miután kokaint találtak a vizeletében.

A nyáron egy sajtótájékoztatón megkérdezték Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztost, hogy lehet egy ilyen ügybe keveredett személy tagja a drogellenes digitális polgári körnek, amire a politikus azt válaszolta, hogy egy ilyen súlyos téma kapcsán nagyon fontos valakinek a személyes tapasztalata.

„Valaki a saját példáján keresztül tudja azt megmutatni, hogy mit jelent egy rossz döntés meghozatala, milyen következményei lehetnek az egyes emberre, még akkor is egyébként, hogyha rendkívül tehetséges valakiről van szó.

És azt is meg tudja mutatni, hogy aki rossz döntést hoz, az milyen rettenetes küzdelembe fog kényszerülni,

amely küzdelem, a kábítószerrel szembeni küzdelem, az adott esetben nagyobb küzdelem lehet, mint egy világbajnoki címért való küzdelem. Én örülök, hogy Kucsera úr itt van az alapítók között. Nem véletlenül esett a személyére a választás – jelentette ki Horváth László.

Curtis (Széki Attila) és Majka (Majoros Péter, b-j) az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján (EFOTT) Sukorón 2021. augusztus 14-én. A 45. EFOTT-fesztivált augusztus 11-15. között rendezik a Velencei-tó északi partján fekvő településen. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az egyik leghangosabb drogügye Széki Attila „Curtis”-nek volt, akiről társa, a TV2-től az RTL-hez szerződő Majka teregette ki a szennyest egy koncerten és mártotta be barátját ország-világ előtt, milyen helyzetben is van. Az addig a népszerűségi listákat és nézettségi rekordokat döntögető Majka-Curtis duó nem nagy meglepetésre felbomlott, azóta mindkét zenész szólóban folytatja pályafutását. 

Út a börtönbe program – kicsit máshogy

A közelmúlt egyik leghangosabb esete Herczeg Zoltáné volt: a kormányellenes aktivista, stylist-divattervezőre 2022 október 21-én, pénteken csaptak le a rendőrök, a férfi lakásában jelentős mennyiségű „kábítószergyanús anyagot” találtak. Több hónap letartóztatás után házi őrizetbe került, gyorsan interjút is adott, amelyben azt mondta, aggódik, hogy az ügye miatt megbélyegzik a divatszakmában.

Szeretné tisztára mosni a nevét, és bebizonyítani, hogy – a vádakkal ellentétben – nem drogkereskedő, csupán fogyasztott a tiltott szerekből

– írja a Blikk, ami szerint a tervező attól tart, hogy az emberek mostantól elfordulhatnak tőle a botrány miatt.

Egy ordenáré hülyeséget csináltam, amit nem szabad csinálni” – nyilatkozta a Fókusznak a fél évet börtönben töltő Herczeg Zoltán divattervező, ellenzéki műsorok és tüntetések korábbi szereplője. „Azt elmondhatom, amit a média is megírt, hogy füvet találtak nálam. Az ember, hogyha politikával akar foglalkozni, akkor ne füvezzen – egyébként se füvezzen” – vonta le a következtetést Herczeg.

Végül idén októberben Herczeg Zoltán kábítószerbirtoklás miatt 1 év szabadságvesztést kapott, három évre felfüggesztve. Az ítélet ellen az ügyészség és a védelem is fellebbezett, így az nem jogerős. 

Mára vállalják

A celebek közül mára – ha nem is büszkén – vállalják, hogy korábban rendszeresen fogyasztottak kábítószert, sőt, függők voltak. Szabó Győző Jászai Mari-díjas magyar színész sokszor kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, milyen problémái voltak a drogfüggőséggel,  hogyan darálta be 

  • először a fű, 
  • majd az ópiátok, és 
  • végül a legalattomosabb gyilkos, a heroin.

Mint ismert, Szabó Győző 2012-es önéletrajzi könyvében vallott azokról az évekről, melyeket a drogok fogságában töltött. Végül Csernus Imre segítségével sikerült leszoknia. A bestsellerből Toxikóma címmel film is készült, ebben Szabó Győzőt Molnár Áron noÁr alakította.

Egy másik nagy színész, Dietz Gusztáv is súlyos heroinfüggő volt, ami többször kis híján a halálát okozta. A színész elmesélte, az édesanyja egy garast sem adott volna azért, hogy megéri a huszadik születésnapját.

„Engem négyszer élesztettek újra! Nekem anyám elmondta, húszezer forintba nem fogadott volna, hogy megérem a húszéves kort. Teljesen súlytalanná vált már az is, hogy túladagoltam magam, amibe bele se gondoltam” – mesélte nemrég Hajdú Péternek Dietz életének legsötétebb időszakának részleteit. 

Aki egyszer függő lett, egész életében az marad, maximum a függősége tárgyát cseréli”

– mondta már lapunknak Dietz. 

Fotó: Földházi Árpád/Mandiner

A Quimby frontembere, Kiss Tibi is segítséget kért ahhoz, hogy leszokjon, miután éveken át volt alkohol- és kábítószerfüggő. Mint a Blikk megírta, az énekes 2020 elején terápiás céllal elvonult a nyilvánosság elől alkohol- és drogfüggősége miatt. 15 évvel azután, hogy egyszer már legyőzte a démonait, újra szembe kellett velük néznie. Akkor érezte, hogy a nagy baj, amikor már hetek óta nem aludt, és teljesen szétesett. Volt olyan is, hogy 14 kávét ivott meg, túl a függőségein. Végül egy családi nyaralás után döntött úgy, hogy megint segítséget kér.

Stohl András Jászai Mari-díjas magyar színművész is őszintén vállalja múltját: a celebet 2011-ben ítélték súlyos testi sérülést okozó, ittasan elkövetett járművezetés miatt. A vérében drogot is találtak az alkohol mellett, a 10 hónapos börtönbüntetésből ötöt kellett rács mögött eltöltenie, mielőtt feltételesen szabadult. Mint ismert, 2010 májusában állították elő Stohl-t, miután Budapest és Fót között balesetet okozott. Az ütközésnek egy súlyos és egy könnyebb sérültje van. A szemtanúk szerint Stohl részeg volt.

„Rettenetesen sajnálom, ami történt, és nagyon szégyellem magam” mondta Stohl András, aki végül a bíróságon bűnösnek vallotta magát. Másfél liter bort, egy deci whiskyt és egy csík kokaint fogyasztott, mielőtt súlyos balesetet okozott autójával. A színész több szórakozóhelyen is megfordult a baleset előtt. Stohl többször elismételte, hogy nagyon megbánta, amit tett. 

Drogot azóta egyáltalán nem használok, színpadra vagy kamera elé pedig soha nem megyek úgy, hogy ittam, erre pedig a kollégáimat is megkérem. Rendszeres alkoholfogyasztó vagyok, de csak otthon vagy előadás után”

– mesélte Stohl egy pár éve adott interjúban, azonban hozzátette, hálás azért, hogy letöltendő büntetést kapott, mert tanult belőle.

Nyitókép: Nyikos Péter/MTI

