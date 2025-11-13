Újabb RTL-es sztár bukott le a drograzzia után: nem ő volt az első, valószínűleg nem is az utolsó

A Quimby frontembere, Kiss Tibi is segítséget kért ahhoz, hogy leszokjon, miután éveken át volt alkohol- és kábítószerfüggő. Mint a Blikk megírta, az énekes 2020 elején terápiás céllal elvonult a nyilvánosság elől alkohol- és drogfüggősége miatt. 15 évvel azután, hogy egyszer már legyőzte a démonait, újra szembe kellett velük néznie. Akkor érezte, hogy a nagy baj, amikor már hetek óta nem aludt, és teljesen szétesett. Volt olyan is, hogy 14 kávét ivott meg, túl a függőségein. Végül egy családi nyaralás után döntött úgy, hogy megint segítséget kér.

Stohl András Jászai Mari-díjas magyar színművész is őszintén vállalja múltját: a celebet 2011-ben ítélték súlyos testi sérülést okozó, ittasan elkövetett járművezetés miatt. A vérében drogot is találtak az alkohol mellett, a 10 hónapos börtönbüntetésből ötöt kellett rács mögött eltöltenie, mielőtt feltételesen szabadult. Mint ismert, 2010 májusában állították elő Stohl-t, miután Budapest és Fót között balesetet okozott. Az ütközésnek egy súlyos és egy könnyebb sérültje van. A szemtanúk szerint Stohl részeg volt.

„Rettenetesen sajnálom, ami történt, és nagyon szégyellem magam” – mondta Stohl András, aki végül a bíróságon bűnösnek vallotta magát. Másfél liter bort, egy deci whiskyt és egy csík kokaint fogyasztott, mielőtt súlyos balesetet okozott autójával. A színész több szórakozóhelyen is megfordult a baleset előtt. Stohl többször elismételte, hogy nagyon megbánta, amit tett.

Drogot azóta egyáltalán nem használok, színpadra vagy kamera elé pedig soha nem megyek úgy, hogy ittam, erre pedig a kollégáimat is megkérem. Rendszeres alkoholfogyasztó vagyok, de csak otthon vagy előadás után”

– mesélte Stohl egy pár éve adott interjúban, azonban hozzátette, hálás azért, hogy letöltendő büntetést kapott, mert tanult belőle.

Nyitókép: Nyikos Péter/MTI