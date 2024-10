Aki most vagyok, a múltamnak köszönhetem

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

Hajnalban ért véget a forgatás, mégsem tűnsz fáradtnak. Ma is jól bírod a strapát?

Nagyjából. De azért a filmszínészség elég kemény dolog. Amíg nem voltam benne, teljesen másnak képzeltem. És itt nem is a szövegtanulásra gondolok, ami valakinek könnyebben, másnak nehezebben megy, hanem a sok apróságra, amire egyszerre figyelni kell egy-egy jelenet felvételekor: a rendezői instrukciókra, a partnerekre, arra, hogy még véletlenül se bámuljak bele a kamerákba, a kizökkentő háttérmozgásokról nem is beszélve. Jellege miatt a Kabul műveletnél rengeteg ilyen van, ezért tíz-tizenötször veszünk fel mindent, ilyenkor gyakran úgy érzem, egyre görcsösebb vagyok. Majd amikor már letehetném végre a fejem, mert hajnali négyre hazavergődtem, még órákig vetítem a saját mozimat a plafonra. A stábtól kapott rengeteg segítség ellenére elképesztő stresszfaktor az egész. Ezzel együtt imádom minden percét.