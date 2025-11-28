Sokkoló felmérés: egyre többen teszik felelőssé az ukránokat teszik az Északi Áramlat felrobbantásáért

a kutatás szerint az uniós polgárok közel kétharmada tartja elfogadhatatlannak a nyomozás elhúzódását.
A hosszú vizsgálati idő lehetővé tette, hogy számos, gyakran politikailag motivált elmélet terjedjen, így az európaiak véleménye az elkövetőről megosztottá vált. A véleménnyel rendelkezők fele az oroszokat, 21 százalékuk az amerikaiakat, míg 19 százalék az ukránokat teszi felelőssé a robbantásért, ami rámutat: az ukrán érintettség lehetősége a közvéleményben jelentős figyelmet kap, és az EU-ban továbbra is élénk vita tárgyát képezi.
Az információhiány és a hivatalos magyarázat elmaradása teret engedett alternatív narratíváknak, amelyek a politikai érdekek mentén torzíthatják a közvélemény percepcióját. Az első időszakban a nyilvánosság az orosz felelősséget hangsúlyozó cikkekkel találkozott, majd az amerikai adminisztráció egyes nyilatkozatai az Egyesült Államokra irányították a gyanút. Ugyanakkor több cikk és elemzés felvetette, hogy ukrán civilekből és katonákból álló csapat hajthatta végre a robbantást, és az ukrán vezetés részvétele sem zárható ki teljesen.