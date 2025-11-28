Ft
Ukrajna robbantás Századvég Északi Áramlat

Sokkoló felmérés: egyre többen teszik felelőssé az ukránokat teszik az Északi Áramlat felrobbantásáért

2025. november 28. 08:38

Új kutatást publikált a Századvég.

2025. november 28. 08:38
null

A Századvég kutatása rámutat, hogy az Északi Áramlat felrobbantásával kapcsolatos közvélemény az uniós polgárok között erősen megosztott. A véleménnyel rendelkezők fele az oroszokat teszi felelőssé a támadásért, különösen Lengyelországban, valamint a balti és skandináv országokban dominál ez az álláspont. Ugyanakkor öt tagállamban legalább relatív többség az Egyesült Államokat valószínűsíti, míg az ukrán szerep lehetősége, amelyet több elemzés és cikk is felvetett, a vélemények szerint jelentős figyelmet kap. Egyetlen országban sem alakult ki konszenzus az ukrán érintettség kérdésében, azonban az adatok szerint a lakosság közel ötöde őket teszi felelőssé a robbantásért, így az ukrán felelősség lehetősége továbbra is élénk vitát vált ki az EU-ban.

Az európaiakat különösen aggasztja, hogy az EU kritikus infrastruktúrája elleni történelmi léptékű terrorakciónak még mindig nincs hivatalos felelőse: 

a kutatás szerint az uniós polgárok közel kétharmada tartja elfogadhatatlannak a nyomozás elhúzódását.

A hosszú vizsgálati idő lehetővé tette, hogy számos, gyakran politikailag motivált elmélet terjedjen, így az európaiak véleménye az elkövetőről megosztottá vált. A véleménnyel rendelkezők fele az oroszokat, 21 százalékuk az amerikaiakat, míg 19 százalék az ukránokat teszi felelőssé a robbantásért, ami rámutat: az ukrán érintettség lehetősége a közvéleményben jelentős figyelmet kap, és az EU-ban továbbra is élénk vita tárgyát képezi.

Az információhiány és a hivatalos magyarázat elmaradása teret engedett alternatív narratíváknak, amelyek a politikai érdekek mentén torzíthatják a közvélemény percepcióját. Az első időszakban a nyilvánosság az orosz felelősséget hangsúlyozó cikkekkel találkozott, majd az amerikai adminisztráció egyes nyilatkozatai az Egyesült Államokra irányították a gyanút. Ugyanakkor több cikk és elemzés felvetette, hogy ukrán civilekből és katonákból álló csapat hajthatta végre a robbantást, és az ukrán vezetés részvétele sem zárható ki teljesen.

Nyitókép: Danish Defence / AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Puby14
2025. november 28. 10:52
"...teszik felelőssé az ukránokat teszik... " - mi van? Mi ez a szarság? Olvasó-szerkesztőre nem telik?
Válasz erre
0
0
bagira004
•••
2025. november 28. 10:45 Szerkesztve
Ukrán robbantók megbízói Merkel Ursula ők a bűnösök tömeggyilkosok . Szabotázson németek örömködtek .
Válasz erre
1
0
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. november 28. 10:06
Az Északi Áramlat vezetéket pont a tolvaj ukránok miatt fektették le. Vajon kik voltak?🤔
Válasz erre
2
0
Csigorin
2025. november 28. 09:56
mi a banatos faszert robbantanak fel az oroszok a sajat vezetekuket? nagyon hulyenek kell lenni hogy ezt valaki elhiggye... persze hogy az ukranok voltak es persze hogy amerikai segitseggel, egyedul nem tudtak volna
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!