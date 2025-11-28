A Századvég kutatása rámutat, hogy az Északi Áramlat felrobbantásával kapcsolatos közvélemény az uniós polgárok között erősen megosztott. A véleménnyel rendelkezők fele az oroszokat teszi felelőssé a támadásért, különösen Lengyelországban, valamint a balti és skandináv országokban dominál ez az álláspont. Ugyanakkor öt tagállamban legalább relatív többség az Egyesült Államokat valószínűsíti, míg az ukrán szerep lehetősége, amelyet több elemzés és cikk is felvetett, a vélemények szerint jelentős figyelmet kap. Egyetlen országban sem alakult ki konszenzus az ukrán érintettség kérdésében, azonban az adatok szerint a lakosság közel ötöde őket teszi felelőssé a robbantásért, így az ukrán felelősség lehetősége továbbra is élénk vitát vált ki az EU-ban.

Az európaiakat különösen aggasztja, hogy az EU kritikus infrastruktúrája elleni történelmi léptékű terrorakciónak még mindig nincs hivatalos felelőse: