„Nagyon nem vagyok elégedett” – csalódott a magyar válogatott játékosa a kilencgólos győzelem után

Szemerey Zsófi szerint hiába hárított 12 lövést, többet kellett volna védenie a Szenegál elleni nyitó mérkőzésen. Nyögvenyelősen indult a női kézilabda-vb Magyarország számára, de a csoportmeccsek a folytatásban sem okozhatnak gondok a csapatnak, bár hamarosan „a kegyetlen valóság” is szembe jöhet.
Ahogy azt a Mandiner is megírta, nyögvenyelős kezdés után hozta a kötelezőt, és 26–17-re legyőzte Szenegált a magyar válogatott a holland-német közös rendezésű női kézilabda-vb első csoportmérkőzésén. A mieink kapuját a győri Szemerey Zsófi védte, nem is akárhogy: 29 lövésből 12-t hárított, azaz 41 százalékos hatékonyságot produkált, ám ennek ellenére közel sem volt elégedett.
Szenegál szívós ellenfélnek bizonyult, de a végére csak kinyílt az olló.
Hát azért nagyon nem vagyok elégedett a teljesítményemmel. Sok olyan gólt kaptam, amiket védenem kellett volna. Még mindig azt érzem, hogy kicsit húzom össze magam. A fejlövések sajnos elvittek egy kicsit abba az irányba, hogy jobban kell védem magam.
Annak viszont örülök, hogy megvan a két pont, és ez a lényeg: hogy most már az első, szokásos döcögős meccsen túl vagyunk” – nyilatkozta az M4 Sportnak a 34 éves kapus, aki szerint plusz koncentrációt igényelt az első félidőben, hogy ritmustalanul játszott és kevés lövésig jutott az ellenfél.
„Menni kell tovább. Tenni kell a dolgunkat.
Még van egy meccsünk, ami esetleg könnyebb lehet a csoportban, utána azonban jön a kegyetlen valóság. Ott már nem férnek bele a hibák”
– fogalmazott a folytatásról.
A mieink legközelebb szombaton Iránnal, hétfőn pedig Svájccal találkoznak majd, mindkét találkozó 20.30-kor kezdődik. A négyes első három helyezettje jut tovább a középdöntőbe, Rotterdamba, és viszi magával az egymás ellen megszerzett pontjait.
