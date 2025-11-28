Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
11. 28.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 28.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Szemerey Zsófi Magyarország világbajnokság Szenegál magyar női kézilabda-válogatott

„Nagyon nem vagyok elégedett” – csalódott a magyar válogatott játékosa a kilencgólos győzelem után

2025. november 28. 08:45

Szemerey Zsófi szerint hiába hárított 12 lövést, többet kellett volna védenie a Szenegál elleni nyitó mérkőzésen. Nyögvenyelősen indult a női kézilabda-vb Magyarország számára, de a csoportmeccsek a folytatásban sem okozhatnak gondok a csapatnak, bár hamarosan „a kegyetlen valóság” is szembe jöhet.

2025. november 28. 08:45
null

Ahogy azt a Mandiner is megírta, nyögvenyelős kezdés után hozta a kötelezőt, és 26–17-re legyőzte Szenegált a magyar válogatott a holland-német közös rendezésű női kézilabda-vb első csoportmérkőzésén. A mieink kapuját a győri Szemerey Zsófi védte, nem is akárhogy: 29 lövésből 12-t hárított, azaz 41 százalékos hatékonyságot produkált, ám ennek ellenére közel sem volt elégedett.

SZEMEREY Zsófia, női kézilabda-vb, magyar válogatott, Szenegál
Női kézilabda-vb: Szemerey Zsófi szerint hamarosan jön a kegyetlen valóság a tornán

Ezt is ajánljuk a témában

Női kézilabda-vb: Svájc ellen már a kegyetlen valóság jöhet szembe

Hát azért nagyon nem vagyok elégedett a teljesítményemmel. Sok olyan gólt kaptam, amiket védenem kellett volna. Még mindig azt érzem, hogy kicsit húzom össze magam. A fejlövések sajnos elvittek egy kicsit abba az irányba, hogy jobban kell védem magam.

Annak viszont örülök, hogy megvan a két pont, és ez a lényeg: hogy most már az első, szokásos döcögős meccsen túl vagyunk” – nyilatkozta az M4 Sportnak a 34 éves kapus, aki szerint plusz koncentrációt igényelt az első félidőben, hogy ritmustalanul játszott és kevés lövésig jutott az ellenfél.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

„Menni kell tovább. Tenni kell a dolgunkat. 

Még van egy meccsünk, ami esetleg könnyebb lehet a csoportban, utána azonban jön a kegyetlen valóság. Ott már nem férnek bele a hibák”

– fogalmazott a folytatásról.

A mieink legközelebb szombaton Iránnal, hétfőn pedig Svájccal találkoznak majd, mindkét találkozó 20.30-kor kezdődik. A négyes első három helyezettje jut tovább a középdöntőbe, Rotterdamba, és viszi magával az egymás ellen megszerzett pontjait.

Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!