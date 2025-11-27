Megérkezett a Századvég legfrissebb közvélemény-kutatása: ez az eredmény most Magyarországon

Magyarország kulcsszerepben: hatalmas vita robbant ki az Európai Unióban, százmilliók várják a végeredményt
A nikotinfogyasztás aránya összességében nem változik, mégis valódi átrendeződésnek lehetünk szemtanúi a Századvég elemzése alapján: egyre több felnőtt választ olyan alternatívát a hagyományos cigaretta kiváltására, amelyet kevésbé károsnak ítél meg.
A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. friss, reprezentatív kutatása szerint látványos az átalakulás a dohányzási szokások terén Magyarországon: bár a nikotinfogyasztók körében továbbra is a hagyományos cigaretta dominál, egyre nagyobb teret nyernek az ártalomcsökkentett alternatívák.
Az elmúlt négy évben közel 20 százalékos csökkenés figyelhető meg a hagyományos cigarettát használók körében, miközben a nikotinfogyasztók 31 százaléka elsődlegesen már hevítéses terméket, e-cigarettát vagy nikotinpárnát választ a klasszikus cigaretta helyett
– írja a közlemény, amely szerint az ártalomcsökkentett termékeket elsődlegesen használók aránya mindhárom füst nélküli kategóriában csaknem megduplázódott 2021-hez képest.
„A nikotinfogyasztás aránya összességében nem változik, mégis valódi átrendeződésnek lehetünk szemtanúi: egyre több felnőtt választ olyan valós alternatívát a hagyományos cigaretta kiváltására, amelyeket kevésbé károsnak ítélnek meg a hagyományos termékeknél” – fogalmazott Dr. Pillók Péter, a Századvég társadalomtudományi kutatócsoportjának igazgatója.
A dohányzás új alternatívái közül továbbra is az e-cigarettát ismerik a legtöbben (69 százalék), de a hevítéses termékek ismertsége is jelentősen nőtt az elmúlt években (50-ről 61 százalékra). A nikotinpárna ismertsége lassabban, de stabilan emelkedik: míg két évvel ezelőtt a megkérdezettek 33 százaléka hallott már erről a lehetőségről, addig mára ez az arány 39 százalékra nőtt. A válaszadók az ártalomcsökkentett termékekre kevésbé káros alternatívaként tekintenek a hagyományos cigarettához képest.
A közlemény szerint az ártalomcsökkentés szemlélete egyre inkább beépül a dohányzással kapcsolatos gondolkodásba:
a fókuszcsoportos beszélgetések résztvevői a hevítéses termékek, az e-cigaretta és a nikotinpárna esetében is kiemelték a füstmentességet, a kevesebb szagot, a nikotinpárna esetében pedig még a diszkrét használhatóságot, illetve azt, hogy több helyzetben – például zárt térben vagy társaságban – kevésbé zavarják a környezetüket, mint a hagyományos cigaretta.
A kutatás alapján a magyar dohányosok körében az igény is egyre növekszik az ártalomcsökkentésre, a megkérdezettek háromnegyede szerint fontos lenne, hogy több információt kapjanak az alternatív dohányipari termékekről. A nikotinfogyasztók közel fele szerint a füst nélküli termékek valós alternatívát jelentenek a cigaretta helyettesítésére, míg ez az arány már csaknem 70 százalék az ezeket az új típusú termékeket már fogyasztók körében.
