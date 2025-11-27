Megérkezett a Századvég legfrissebb közvélemény-kutatása: ez az eredmény most Magyarországon

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. friss, reprezentatív kutatása szerint látványos az átalakulás a dohányzási szokások terén Magyarországon: bár a nikotinfogyasztók körében továbbra is a hagyományos cigaretta dominál, egyre nagyobb teret nyernek az ártalomcsökkentett alternatívák.

Az elmúlt négy évben közel 20 százalékos csökkenés figyelhető meg a hagyományos cigarettát használók körében, miközben a nikotinfogyasztók 31 százaléka elsődlegesen már hevítéses terméket, e-cigarettát vagy nikotinpárnát választ a klasszikus cigaretta helyett

– írja a közlemény, amely szerint az ártalomcsökkentett termékeket elsődlegesen használók aránya mindhárom füst nélküli kategóriában csaknem megduplázódott 2021-hez képest.