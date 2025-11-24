Ft
háború Háború Ukrajnában infláció Magyarország orosz-ukrán háború Századvég lakosság

Ettől rettegett Magyar Péter: kitudódott, hogy szemlélik a világot a magyarok

2025. november 24. 16:48

Rég nem látott szinteken a lakosság és a vállalatok gazdasági közérzete.

2025. november 24. 16:48
null

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025. novemberi felmérése alapján a lakosság gazdasági várakozása tovább javult (+1,8 indexpont), miközben a vállalatok gazdasági közérzete is erősödött (+1,3 indexpont) az előző hónapban mért értékhez képest.

Így a −100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index −10,7-re, a vállalati mutató értéke pedig −9,6 indexpontra javult.

Arról is beszámoltak, hogy jobb konjunktúraindex értéket legutóbb a lakosságinál 2022 májusában, míg a vállalati felmérésben 2022 áprilisában mértek, azaz 41, illetve 42 hónapja.

A novemberi felmérésben a háztartásoknál a legnagyobb pozitív elmozdulást Magyarország jövőbeni versenyképességével, míg a vállalatoknál a forint árfolyamának alakulásával kapcsolatos várakozások javulása jelentették a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást.

Továbbra is nyomasztja a lakosságot orosz–ukrán háború

A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását jelentős részben az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalanság okozza.

A gazdasági várakozások nagyfokú javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2-4 százalék közötti szinten) stabilizálódik,

a kamatkörnyezet még kedvezőbbé válik, továbbá az európai konjunktúra erősödni tud, illetve az energiapiacokon is tartósan alacsony árak alakulnak ki – jegyezte meg a Századvég Konjunktúrakutató Zrt.

A Századvég teljes felmérését ide kattintva olvashatja el.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP 

