Ettől rettegett Magyar Péter: kitudódott, hogy szemlélik a világot a magyarok

Lerántotta a leplet a nagy tervről Orbán Viktor: egyes-egyedül így tudja megmenteni Magyarországot a háborútól
„Fifika, képesség, erő kell ahhoz is, hogy kimaradjunk a háborúból” – szögezte le a miniszterelnök.
Rég nem látott szinteken a lakosság és a vállalatok gazdasági közérzete.
A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025. novemberi felmérése alapján a lakosság gazdasági várakozása tovább javult (+1,8 indexpont), miközben a vállalatok gazdasági közérzete is erősödött (+1,3 indexpont) az előző hónapban mért értékhez képest.
Így a −100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index −10,7-re, a vállalati mutató értéke pedig −9,6 indexpontra javult.
Arról is beszámoltak, hogy jobb konjunktúraindex értéket legutóbb a lakosságinál 2022 májusában, míg a vállalati felmérésben 2022 áprilisában mértek, azaz 41, illetve 42 hónapja.
A novemberi felmérésben a háztartásoknál a legnagyobb pozitív elmozdulást Magyarország jövőbeni versenyképességével, míg a vállalatoknál a forint árfolyamának alakulásával kapcsolatos várakozások javulása jelentették a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást.
A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását jelentős részben az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalanság okozza.
A gazdasági várakozások nagyfokú javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2-4 százalék közötti szinten) stabilizálódik,
a kamatkörnyezet még kedvezőbbé válik, továbbá az európai konjunktúra erősödni tud, illetve az energiapiacokon is tartósan alacsony árak alakulnak ki – jegyezte meg a Századvég Konjunktúrakutató Zrt.
