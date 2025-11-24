Ettől rettegett Magyar Péter: kitudódott, hogy szemlélik a világot a magyarok

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025. novemberi felmérése alapján a lakosság gazdasági várakozása tovább javult (+1,8 indexpont), miközben a vállalatok gazdasági közérzete is erősödött (+1,3 indexpont) az előző hónapban mért értékhez képest.

Így a −100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index −10,7-re, a vállalati mutató értéke pedig −9,6 indexpontra javult.

Arról is beszámoltak, hogy jobb konjunktúraindex értéket legutóbb a lakosságinál 2022 májusában, míg a vállalati felmérésben 2022 áprilisában mértek, azaz 41, illetve 42 hónapja.