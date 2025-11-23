Ft
háború Európa Háború Ukrajnában Brüsszel Magyarország béke Ukrajna orosz-ukrán háború Orbán Viktor Európai Unió

Lerántotta a leplet a nagy tervről Orbán Viktor: egyes-egyedül így tudja megmenteni Magyarországot a háborútól

2025. november 23. 11:57

„Fifika, képesség, erő kell ahhoz is, hogy kimaradjunk a háborúból” – szögezte le a miniszterelnök.

2025. november 23. 11:57
null

„Hogyan lehet kimaradni a háborúból?” – tette fel a kérdést a Facebook-oldalán Orbán Viktor.

„A válasz az, hogy pontosan úgy kell csinálni, ahogyan kimaradtunk a migrációból. Magyarország képes volt kimaradni abból az őrületes hibából, amit Európa többi országa elkövetett, hogy beengedte a migránsokat, és átalakította magát egy bevándorló társadalomrendszerré. Abból ki tudtunk maradni.

Ugyanez a fifika, képesség, erő kell ahhoz is, hogy kimaradjunk a háborúból” – hangsúlyozza a miniszterelnök.

„A migrációs csatából történő kimaradásunknak a tapasztalata az, hogy az egy erőteljes társadalmi akaratra történt. Ha nincs az ország mindenkori vezetése mögött egy nagyon erős egység, a béke melletti elkötelezettség, egy háborúellenes országos akarat, akkor a vezetők nem tudják kívül tartani az országot a háborúból.

Szerintem van a magyar emberek lelkében, szívében, történelmi tapasztalatában, ösztönrendszerében, zsigereiben egy háborúellenes akarat.

Mi mind háborúellenesek és békepártiak vagyunk. De ezt ki kell fejezni, ahogy ezt a migrációnál is megtettük. Ezért fontos a most zajló aláírásgyűjtés és a nemzeti konzultáció: arról szólnak, hogy Magyarország nem akar háborúba menni és hogy a magyarok pénze a magyaroké. Se katonát, se fegyvereket nem küldünk Ukrajnába, és nem akarjuk ott elégetni a pénzünket.

Ez a nagy, egységes nemzeti kiállás segít minket abban, hogy Brüsszelben a diplomáciai tárgyalóasztalnál kívül tudjunk maradni, kívül tudjuk tartani Magyarországot a háborúból– fogalmazott a miniszterelnök.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

