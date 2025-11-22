Ft
11. 23.
vasárnap
Ukrajna Ursula von dr Leyen orosz-ukrán háború Orbán Viktor Európai Bizottság

„Elérkezett az igazság pillanata”: nyilvánosságra hozták Orbán Viktor von der Leyennek írt levelét

2025. november 22. 15:07

A magyar kormányfő szerint „már így is óriási összegű európai pénzt égettünk el ebben a háborúban”, de ha az unió vezetői így folytatják, az egész EU-t válságba fogják rántani.

2025. november 22. 15:07
null

„Miután elolvastam a levelét, úgy látom, elérkezett az igazság pillanata. Az ukrán-orosz háború újabb pénzügyi igényei arra kényszerítenek bennünket, hogy szembenézzünk a realitásokkal. Amit látunk, az szomorú és elkeserítő. De jobb most őszintén beszélni és dönteni, mint folytatni az illúziókra építő politikát, amit eddig sajnos az Ön Bizottsága tett” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének küldött levelében, amelyet a Politico hozott nyilvánosságra.

Orbán Viktor írásában azt javasolja, hogy az EU a követező tények figyelembevételével alakítsa ki Ukrajna-politikáját:

„1. Ukrajna ezt a háborút a hadszíntéren nem nyerheti meg. Eddig elvesztette területének mintegy 20 százalékát. Az idő előrehaladtával újabb területeket fog elveszíteni. Ésszerűtlen dolog, hogy a Bizottság egy megnyerhetetlen háborút támogat politikai és pénzügyi eszközökkel. A háború folytatása sok ezer újabb áldozattal, tengernyi szenvedéssel és óriási pusztítással jár majd, a győzelem esélye nélkül. Természetesen Ukrajna joga folytatni a háborút, de nekünk nem kötelességünk tovább támogatni és finanszírozni egy megnyerhetetlen konfliktust.

2. Ukrajna háborús szenvedésének mértékét csak egy gyors tűzszünettel és/vagy békemegállapodással lehet korlátozni. Ezért nekünk, európaiaknak azonnal és feltétel nélkül támogatnunk kell az Amerikai Egyesült Államok elnökének békekezdeményezését. Az USA elnökének nyújtott támogatás mellett azonnal önálló és közvetlen diplomáciai tárgyalásokat kell kezdeményeznünk Oroszországgal.

3. Az Európai Uniónak sürgősen meg kell kezdenie a felkészülést a háború utáni helyzet rendezéséről szóló tárgyalásokra. Az EU-nak ezeken a tárgyalásokon erőt kell mutatnia. Az EU erejét nem növeli, hanem gyengíti, ha pénzügyi eszközeit saját maga helyett az ukrán hadsereg megerősítésére fordítja. Ukrajna és az ukrán haderő sorsa bizonytalan. Ezért Európa nem építheti saját biztonságát Ukrajnára, és az ukrán hadseregre. Európa biztonságát csak az európai uniós tagállamok, és a tagállamok saját katonai erejére lehet építeni, függetlenül Ukrajna jövendőbeli sorsától.

4. Mindezek alapján arról tájékoztatom Önt, hogy Magyarország nem támogatja, hogy az Európai Unió bármilyen formában újabb pénzügyi támogatást küldjön Ukrajnába. Magyarország ilyen pénzügyi akcióban nem kíván részt venni, és nem járul hozzá, hogy az EU nevében és keretében ilyen döntés szülessen.

5. Végezetül sajnálatosnak tartom, hogy a beláthatatlan pénzügyi károkat és bizalmi válságot okozó ukrán korrupció legújabb fejezete árnyékában az Ön javaslatai között nem szerepel az eddig elköltött pénzek ellenőrzése, és a további folyósítások szigorúbb feltételekhez kötése sem.”

A magyar kormányfő hozzátette: 

„Tisztelt Elnök asszony!

Jobb időben belátni a tévedésüket, és kifordulni a zsákutcából, mint tovább haladni, amíg bele nem ütköznek a realitások falába. Már így is óriási összegű európai pénzt égettünk el ebben a háborúban. 

Ha Önök ezt így folytatják, az súlyos válságba fogja rántani az egész Európai Uniót.”

Orbán Viktor azzal zárta levelét, hogy sok erőt és bátorságot kívánt Ursula von der Leyennek a nehéz döntéshez.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor szombaton délelőtt ígéretett tett arra, hogy levelet ír Ursula Von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, amelyben kifejti, hogy a magyarok a béke útját választják a háború helyett.

Ursula von der Leyen hétfőn levelet küldött az uniós tagállamok vezetőinek, amelyben Ukrajna gyors megállapodást sürget Ukrajna 2026-2027-es finanszírozásáról. 

A Bizottság elnöke arra hivatkozik, hogy Ukrajna a jelenlegi vállalások ellenére is hatalmas pénzügyi hiánnyal néz szembe, amit új források bevonása nélkül nem lenne képes áthidalni. A Politico által kiszivárogtatott levelet Orbán Viktor már akkor „abszurdnak” nevezte, most pedig a fenti levelébn kimerítő választ adott rá.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

hauptrichter
2025. november 23. 00:50
Tökéletes levél, 10/10! Reméljük, az EU népei kezdenek egyre tisztábban látni...
Válasz erre
6
0
csapláros
•••
2025. november 22. 22:00 Szerkesztve
"nuevoreynuevaley 2025. november 22. 18:03 "Orbán Viktor 2001. június 7-én a következőket mondta: Több millió bevándorlót kellene befogadnia Magyarországnak a következő öt évben, mert így tudja biztosítani a gazdasági növekedés ütemét"... 1. 25 évvel ezelőtt mondta, bazdmeg. 2. valszeg EURÓPAIAKBAN vagy ZSIDÓKBAN (az 1990-es évek második felében mintegy 25-30 ezernyiben) gondolkozott, de semmiképpen sem tevebaszó kaporszakállú illegálisan, az országhatárt ellenőrizetlenül, papírok nélkül átlépő MUZULMÁNOKBAN. 3. NA ÉS ? Horthy idejében meg mindenki azt mondta, hogy Csonka-Magyarország nem ország ! Ez sem tűnik el az internetről, NEM, NEM, SOHA ! az eb ura Fakóval és az Ugocsa non coronattal együtt... Bruhahaha Orbán ott rontja el, hogy nem rögzít biológiai ismertető jegyeket a migránsról és nem billogoz meg, nem ültet csipeket minden egyes migránsba, aki illegálisan tör be az országba, mondjuk olyan helyekre, ahonnan életveszély lenne azokat eltávolítani.
Válasz erre
1
4
csapláros
•••
2025. november 22. 21:34 Szerkesztve
akitiosz 2025. november 22. 19:45 ...""WWIIl Inevitable With Trump's Russia Ukraine War "Peace Plan""/ Patrick Lancaster 4 hours ago /"... Ez az ő problémája. A WWII megismétli önmagát, ahogy elválik a szar a májtól, azaz a Központi hatalmak (Ukrajna-EU együtt) a formálódó Szövetségesektől (USA-Oroszország és Fehéroroszország, esetleg a FÁK vagy Kína a Béke Barátai csoporttal).
Válasz erre
2
0
csapláros
2025. november 22. 21:29
massivement5csapláros 2025. november 22. 16:14 ..."Megjött az első érintett. Picsogjál és hisztikézzél tovább."... 15 éve, hogy FOLYAMAOSAN estek pofára, és ez így lesz 2026-ban is. Örülsz az Unió által visszatartott források okozta Magyarország elszenvedte versenyhátránynak. A járó pénzeink gazdáid által történt elsikkasztásoknak is örülsz. SENKI NEM picsog és főleg nem hisztizik, mert a tények makacs dolgok. Például, hogy a fidesz szavazó ezekre is csak egy kávét kér és kárörvendően röhög rajtatok, ahogy Magyarország FOLYAMATOSAN jött eddig is ki és ezután is az ELLENSÉGEI előtt a forgóajtón.... Bruhahaha. Végetek van kicsi...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!