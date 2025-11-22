„Elérkezett az igazság pillanata”: nyilvánosságra hozták Orbán Viktor von der Leyennek írt levelét

„Miután elolvastam a levelét, úgy látom, elérkezett az igazság pillanata. Az ukrán-orosz háború újabb pénzügyi igényei arra kényszerítenek bennünket, hogy szembenézzünk a realitásokkal. Amit látunk, az szomorú és elkeserítő. De jobb most őszintén beszélni és dönteni, mint folytatni az illúziókra építő politikát, amit eddig sajnos az Ön Bizottsága tett” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének küldött levelében, amelyet a Politico hozott nyilvánosságra.

Orbán Viktor írásában azt javasolja, hogy az EU a követező tények figyelembevételével alakítsa ki Ukrajna-politikáját: