Orbán Viktor dermesztő üzenete Von der Leyennek – sorsfordító pillanathoz érkeztek Európa vezetői

Orbán Viktor éles választ küldött Brüsszelnek: „Ácsi! A magyarok pénze a magyaroké” (VIDEÓ)
A miniszterelnök kifejtette, hogy „mi nem vagyunk hajlandóak arra, hogy a magyar költségvetésből komoly összegeket kivegyünk.”
Levelet ír a kormányfő az Európai Bizottság elnökének.
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán úgy fogalmazott: Európa sorsfordító pillanat előtt áll. A kontinens vezetői kulcspillanathoz érkeztek, két út áll előttük.
„Az orosz–ukrán háború és vele egész Európa sorsfordító pillanathoz érkezett. Trump elnök nem adja fel, hogy békét teremtsen Ukrajnában. Európa előtt két út áll.
Visszafordulhatunk a zsákutcából és végre egész Európa beállhat Trump elnök békekezdeményezése mögé. Beleértve a brüsszeli bürokratákat. Ehhez persze a háborúpárti vezetőknek szembe kell néznie azzal, hogy az elmúlt három és fél évben egy vesztes háborúban égették el az európai emberek pénzét.
A másik út háborúba vezet. Ha Európa háborúpárti vezetői – immáron Amerika támogatása nélkül – tovább öntik a pénzt és a fegyvereket Ukrajnába, azzal megágyaznak egy európai–orosz háborúnak.
És erről Európának már vannak tragikus tapasztalatai.
Nem kérdés, hogy Magyarország melyik utat választja. A béke útját. Erre hatalmaztak fel minket a magyar emberek, ezt diktálja az erkölcs és a józan ész. Ma ennek megfelelő levelet küldök az Európai Bizottság elnökének” – fogalmazott Orbán Viktor, aki továbbra is elkötelezett, hogy a béke az egyetlen helyes európai út.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök kifejtette, hogy „mi nem vagyunk hajlandóak arra, hogy a magyar költségvetésből komoly összegeket kivegyünk.”
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy Feró is jelen volt az eseményen.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Ezt is ajánljuk a témában
Aki eddig azt hitte, a TISZA színesítene és diverzifikálna, az legott kezdje meg e téren is a gyászmunkát: úgy tűnik, a párt sokkal inkább meghosszabbítja az egészet Bicskéig. Francesca Rivafinoli írása.
***