Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
11. 22.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 22.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Brüsszel Orbán Viktor

Orbán Viktor dermesztő üzenete Von der Leyennek – sorsfordító pillanathoz érkeztek Európa vezetői

2025. november 22. 07:39

Levelet ír a kormányfő az Európai Bizottság elnökének.

2025. november 22. 07:39
null

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán úgy fogalmazott: Európa sorsfordító pillanat előtt áll. A kontinens vezetői kulcspillanathoz érkeztek, két út áll előttük.

„Az orosz–ukrán háború és vele egész Európa sorsfordító pillanathoz érkezett. Trump elnök nem adja fel, hogy békét teremtsen Ukrajnában. Európa előtt két út áll.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása
Tovább a cikkhezchevron

Visszafordulhatunk a zsákutcából és végre egész Európa beállhat Trump elnök békekezdeményezése mögé. Beleértve a brüsszeli bürokratákat. Ehhez persze a háborúpárti vezetőknek szembe kell néznie azzal, hogy az elmúlt három és fél évben egy vesztes háborúban égették el az európai emberek pénzét.

A másik út háborúba vezet. Ha Európa háborúpárti vezetői – immáron Amerika támogatása nélkül – tovább öntik a pénzt és a fegyvereket Ukrajnába, azzal megágyaznak egy európai–orosz háborúnak.

És erről Európának már vannak tragikus tapasztalatai.

Nem kérdés, hogy Magyarország melyik utat választja. A béke útját. Erre hatalmaztak fel minket a magyar emberek, ezt diktálja az erkölcs és a józan ész. Ma ennek megfelelő levelet küldök az Európai Bizottság elnökének” – fogalmazott Orbán Viktor, aki továbbra is elkötelezett, hogy a béke az egyetlen helyes európai út.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Ezt is ajánljuk a témában

***

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
karcos-2
2025. november 22. 13:14
Szabadságot Dermesztő Üzenetenek!
Válasz erre
0
0
Gubbio
2025. november 22. 12:02
Kösse Orbán Vikotr Ursulának csokorba a Mandinerről a témával kapcsolatos "Legtöbbet kedvelt"-eket - csak hogy lássa, hogyan gondolkodik a magyar nép a dipomácia udvarias nyelve helyett.
Válasz erre
2
0
evpus
2025. november 22. 11:16
Orbán viktornak igaza van.
Válasz erre
2
0
csulak
2025. november 22. 10:54
mar regota nincs jozan esz Bruszelben, ugyhogy suket fulek falat dongetjuk
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!