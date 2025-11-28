Ft
11. 28.
péntek
régió Ukrajna orosz-ukrán háború ország

Megérkezett az erősítés: az amerikai kontinensről érkeztek Zelenszkij katonái

2025. november 28. 08:58

A kolumbiai katonák egy része a Nemzetközi Légióban, míg mások a gyalogos egységekben szolgálnak.

2025. november 28. 08:58
null

A kolumbiaiak a nemzetközi front részévé váltak, a Zaporizzsjai Katonai Közigazgatás és a toborzó központok közös projektjének köszönhetően a régió jelenleg a kolumbiai katonák valódi beáramlását tapasztalja – erről számolt be az Unian.

A század rangidős őrmestere szerint megtalálták velük a „közös nevezőt.” 

A küldetéseket a mieinkkel azonos szinten teljesítik, és heteket töltenek egyhuzamban a fronton.

 – emelte ki az őrmester, aki megjegyezte, hogy ez nagy segítséget jelent a katonák pihenésben.

Több ukrán forrás szerint már több mint ezer kolumbiai szolgál a Zaporizzsja megyei alakulatokban.

Itt vannak a legjobb feltételek a szolgálathoz és az erős bajtársiassághoz. Magunk mögött hagyjuk az álmainkat és családjainkat, de egyetlen céllal: hogy továbbra is védjük és harcoljunk ennek az országnak a szabadságáért”

 – mondta egy kolumbiai katona.

Ukrajnai források becslése szerint már nagyjából kétezer kolumbiai érkezett az országba szerződéses katonaként. A kolumbiai katonák egy része a Nemzetközi Légióban, míg mások a gyalogos egységekben szolgálnak. A Die Welt beszámolója szerint a Nemzetközi Légióban, mások pedig gyalogos egységekben szolgálnak.

A forrás megjegyzi, hogy chilei és brazil érkezők is vannak, továbbá, hogy a külföldi katonák nagyjából negyven százaléka származik Dél-Amerikából.

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Adam Vaughan 

