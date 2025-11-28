Sebestyén József tragikus halála csak egy a sok közül: brutalitás miatt vettek őrizetbe egy vezető toborzót Kárpátalján
A tiszt ellen vádat emeltek hadiállapot idején elkövetett, súlyos következményekkel járó hatalommal való visszaélés miatt.
A kolumbiai katonák egy része a Nemzetközi Légióban, míg mások a gyalogos egységekben szolgálnak.
A század rangidős őrmestere szerint megtalálták velük a „közös nevezőt.”
A küldetéseket a mieinkkel azonos szinten teljesítik, és heteket töltenek egyhuzamban a fronton.
– emelte ki az őrmester, aki megjegyezte, hogy ez nagy segítséget jelent a katonák pihenésben.
Több ukrán forrás szerint már több mint ezer kolumbiai szolgál a Zaporizzsja megyei alakulatokban.
Itt vannak a legjobb feltételek a szolgálathoz és az erős bajtársiassághoz. Magunk mögött hagyjuk az álmainkat és családjainkat, de egyetlen céllal: hogy továbbra is védjük és harcoljunk ennek az országnak a szabadságáért”
– mondta egy kolumbiai katona.
Ukrajnai források becslése szerint már nagyjából kétezer kolumbiai érkezett az országba szerződéses katonaként. A kolumbiai katonák egy része a Nemzetközi Légióban, míg mások a gyalogos egységekben szolgálnak. A Die Welt beszámolója szerint a Nemzetközi Légióban, mások pedig gyalogos egységekben szolgálnak.
A forrás megjegyzi, hogy chilei és brazil érkezők is vannak, továbbá, hogy a külföldi katonák nagyjából negyven százaléka származik Dél-Amerikából.
Magyarország már egyáltalán nincs egyedül a Washington Post szerint.
A Politico szerint ez aggasztja az európai diplomatákat.
A Kreml tanácsadója szerint az orosz elnök figyelmeztette, hogy a Tomahawk rakéták ukrán kézbe adása a két ország közötti kapcsolat megromlásához, tovább a háború eszkalációjához vezetne.