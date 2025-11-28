Több ukrán forrás szerint már több mint ezer kolumbiai szolgál a Zaporizzsja megyei alakulatokban.

Itt vannak a legjobb feltételek a szolgálathoz és az erős bajtársiassághoz. Magunk mögött hagyjuk az álmainkat és családjainkat, de egyetlen céllal: hogy továbbra is védjük és harcoljunk ennek az országnak a szabadságáért”

– mondta egy kolumbiai katona.

Ukrajnai források becslése szerint már nagyjából kétezer kolumbiai érkezett az országba szerződéses katonaként. A kolumbiai katonák egy része a Nemzetközi Légióban, míg mások a gyalogos egységekben szolgálnak. A Die Welt beszámolója szerint a Nemzetközi Légióban, mások pedig gyalogos egységekben szolgálnak.

A forrás megjegyzi, hogy chilei és brazil érkezők is vannak, továbbá, hogy a külföldi katonák nagyjából negyven százaléka származik Dél-Amerikából.