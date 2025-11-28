Ft
DBR orosz-ukrán háború polgár Kárpátalja

Sebestyén József tragikus halála csak egy a sok közül: brutalitás miatt vettek őrizetbe egy vezető toborzót Kárpátalján

2025. november 28. 07:35

A tiszt ellen vádat emeltek hadiállapot idején elkövetett, súlyos következményekkel járó hatalommal való visszaélés miatt.

2025. november 28. 07:35
null

Az Állami Nyomozó Iroda (DBR) munkatársai őrizetbe vették és gyanúsítással illették az egyik járási toborzó- és katonai szolgálatra felkészítő központ (TCK) vezetőjét Ivano-Frankivszk megyében, aki brutálisan megvert egy hadköteles férfit, amiért az megtagadta a fluorográfiás vizsgálat elvégzését az orvosi alkalmassági vizsgálat (VLK) során – számolt be róla az Ukrán Főügyészség és a DBR közleményei alapján a Pravda.ua.

A DBR kivizsgálta a polgárok és parlamenti képviselők panaszait, amelyek szerint egy Kárpátalján működő TCK-ben verések, kínzások és pénzkövetelések történtek. A nyomozás során a nyomozók számos hatalommal való visszaélésre derítettek fényt, amelyeket a központ vezető beosztású tisztje követett el.”

 – idézte a DBR közleményét a forrás.

A nyomozás alapján kiderült, hogy a férfit más állampolgárokkal együtt a kórházba küldték VLK-vizsgálatra. Amikor megtagadta a vizsgálatot, az alezredes szándékosan legalább öt ütést mért rá, célzottan az ágyék területére. Ennek következtében az áldozat súlyos testi sérüléseket szenvedett, amelyek miatt egy szerv sebészi eltávolítására volt szükség.

A tiszt ellen vádat emeltek hadiállapot idején elkövetett, súlyos következményekkel járó hatalommal való visszaélés miatt. Az ügyészek indítványára a bíróság letartóztatást rendelt el, óvadék lehetősége nélkül. A forrás alapján az is kiderült, hogy jelenleg más személyek (köztük rendőrök) esetleges érintettségét is vizsgálják az ügyben.

Mint ismert, a magyar állampolgárságú vállalkozó júliusban vesztette életét a beregszászi kórházban, miután ukrán toborzók egy erdőben vasdorongokkal súlyosan bántalmazták. Az esetről készült felvételeken Sebestyén rossz állapotban, négykézláb látható, miközben gúnyolják.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Csigorin
2025. november 28. 08:14
Aha, most megy a latvanypekseg, egyet elitelnek hogy mondhassak hogy a kozponti hatalom ezt nem tamogatja… mintha nem ez menne mar evek ota abban a naci sinterallamban a rezsim biztatasa es cinkos hallgatasa mellett… ocska szinjatek
Tippmann-M4-223
2025. november 28. 07:57
Sokszor tesszük fel a kérdést, hogy meddig tűrik ezt az ukránok. Az a helyzet, hogy az ilyen brutalitás a kisebbségben élő nemzetiségi lakosokat sújtja. A mocsok náci hohol leginkább őket kényszeríti ilyen módon a frontra. Ez is egy módja, hogy megszabaduljon tőlük. Milyen érdekes, hogy Kijevben vígan táncikálnak, bulikálnak a hadköteles csírák............................... Totál EU konform miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
counter-revolution
2025. november 28. 07:42
A toborzóhóhérok mind meg fognak dögleni, a kijevi zsidók talán megússzák egy ideig. Viszont örökre elbújni nem lehet, a patkány zsidó Trockijt is megtalálták.
