Sebestyén József tragikus halála csak egy a sok közül: brutalitás miatt vettek őrizetbe egy vezető toborzót Kárpátalján

Döntött a Legfőbb Ügyészség: emberölés gyanúja miatt indul eljárás Sebestyén József ügyében
Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész elrendelte a büntetőeljárás megindítását.
A tiszt ellen vádat emeltek hadiállapot idején elkövetett, súlyos következményekkel járó hatalommal való visszaélés miatt.
Az Állami Nyomozó Iroda (DBR) munkatársai őrizetbe vették és gyanúsítással illették az egyik járási toborzó- és katonai szolgálatra felkészítő központ (TCK) vezetőjét Ivano-Frankivszk megyében, aki brutálisan megvert egy hadköteles férfit, amiért az megtagadta a fluorográfiás vizsgálat elvégzését az orvosi alkalmassági vizsgálat (VLK) során – számolt be róla az Ukrán Főügyészség és a DBR közleményei alapján a Pravda.ua.
A DBR kivizsgálta a polgárok és parlamenti képviselők panaszait, amelyek szerint egy Kárpátalján működő TCK-ben verések, kínzások és pénzkövetelések történtek. A nyomozás során a nyomozók számos hatalommal való visszaélésre derítettek fényt, amelyeket a központ vezető beosztású tisztje követett el.”
– idézte a DBR közleményét a forrás.
A nyomozás alapján kiderült, hogy a férfit más állampolgárokkal együtt a kórházba küldték VLK-vizsgálatra. Amikor megtagadta a vizsgálatot, az alezredes szándékosan legalább öt ütést mért rá, célzottan az ágyék területére. Ennek következtében az áldozat súlyos testi sérüléseket szenvedett, amelyek miatt egy szerv sebészi eltávolítására volt szükség.
A tiszt ellen vádat emeltek hadiállapot idején elkövetett, súlyos következményekkel járó hatalommal való visszaélés miatt. Az ügyészek indítványára a bíróság letartóztatást rendelt el, óvadék lehetősége nélkül. A forrás alapján az is kiderült, hogy jelenleg más személyek (köztük rendőrök) esetleges érintettségét is vizsgálják az ügyben.
Mint ismert, a magyar állampolgárságú vállalkozó júliusban vesztette életét a beregszászi kórházban, miután ukrán toborzók egy erdőben vasdorongokkal súlyosan bántalmazták. Az esetről készült felvételeken Sebestyén rossz állapotban, négykézláb látható, miközben gúnyolják.
