Sebestyén József tragikus halála csak egy a sok közül: brutalitás miatt vettek őrizetbe egy vezető toborzót Kárpátalján

A nyomozás alapján kiderült, hogy a férfit más állampolgárokkal együtt a kórházba küldték VLK-vizsgálatra. Amikor megtagadta a vizsgálatot, az alezredes szándékosan legalább öt ütést mért rá, célzottan az ágyék területére. Ennek következtében az áldozat súlyos testi sérüléseket szenvedett, amelyek miatt egy szerv sebészi eltávolítására volt szükség.

A tiszt ellen vádat emeltek hadiállapot idején elkövetett, súlyos következményekkel járó hatalommal való visszaélés miatt. Az ügyészek indítványára a bíróság letartóztatást rendelt el, óvadék lehetősége nélkül. A forrás alapján az is kiderült, hogy jelenleg más személyek (köztük rendőrök) esetleges érintettségét is vizsgálják az ügyben.