Döntött a Legfőbb Ügyészség: emberölés gyanúja miatt indul eljárás Sebestyén József ügyében

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész emberölés bűntette miatt Magyarország területén folytatandó büntetőeljárás megindítását rendelte el Sebestyén József halálának ügyében – közölte az Index. Serfőző Katalin helyettes szóvivő tájékoztatása szerint a nyomozást a rendőrség folytatja le,

a tényállás tisztázása és a bizonyítékok beszerzése nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében történhet.

Mint ismert, a magyar állampolgárságú vállalkozó júliusban vesztette életét a beregszászi kórházban, miután ukrán toborzók egy erdőben vasdorongokkal súlyosan bántalmazták. Az esetről készült felvételeken Sebestyén rossz állapotban, négykézláb látható, miközben gúnyolják. Orbán Viktor miniszterelnök korábban elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ukrajna brutális módszerekkel lép fel saját állampolgárai, köztük kárpátaljai magyarok ellen, és bejelentette: a kormány uniós szankciókat kezdeményez az ügyben felelős ukrán vezetőkkel szemben.