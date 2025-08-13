Ft
08. 13.
szerda
Sebestyén József büntetőeljárás emberölés

Döntött a Legfőbb Ügyészség: emberölés gyanúja miatt indul eljárás Sebestyén József ügyében

2025. augusztus 13. 15:00

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész elrendelte a büntetőeljárás megindítását.

2025. augusztus 13. 15:00
null

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész emberölés bűntette miatt Magyarország területén folytatandó büntetőeljárás megindítását rendelte el Sebestyén József halálának ügyében – közölte az Index. Serfőző Katalin helyettes szóvivő tájékoztatása szerint a nyomozást a rendőrség folytatja le, 

a tényállás tisztázása és a bizonyítékok beszerzése nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében történhet.

Mint ismert, a magyar állampolgárságú vállalkozó júliusban vesztette életét a beregszászi kórházban, miután ukrán toborzók egy erdőben vasdorongokkal súlyosan bántalmazták. Az esetről készült felvételeken Sebestyén rossz állapotban, négykézláb látható, miközben gúnyolják. Orbán Viktor miniszterelnök korábban elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ukrajna brutális módszerekkel lép fel saját állampolgárai, köztük kárpátaljai magyarok ellen, és bejelentette: a kormány uniós szankciókat kezdeményez az ügyben felelős ukrán vezetőkkel szemben.

Az ukrán hatóságok kezdetben elutasították a nyomozást, amit Szijjártó Péter külügyminiszter úgy értékelt, hogy ezzel „gyakorlatilag elismerték” a kényszersorozás államilag intézményesített gyakorlatát. Később az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) közölte: bűnügyi eljárás indult katonai tisztviselő hatalmával való visszaélés gyanújával, azonban „erőszakos halálra utaló jeleket és testi sérüléseket nem találtak”. Hangsúlyozták, hogy igazságügyi orvosszakértői vizsgálat is készült, amely ugyancsak nem tárt fel ilyen nyomokat, és „a nyomozás folytatódik”.

Ez a cselekmény jelenleg emberölés bűntette gyanújának a megállapítására alkalmas”

– fogalmazott Serfőző Katalin, hozzátéve: a Büntető törvénykönyv értelmében a magyar büntetőtörvény alkalmazandó ilyen esetben is, ha a sértett magyar állampolgár, és a bűncselekményt külföldön követték el.

Nyitókép: Sebestyén József Facebook-oldala

 

LittleGreg
2025. augusztus 13. 16:22
Örülök ennek a lépésnek, de nem tudom milyen eszköz van a magyar hatóságok kezében, hogy érdemben cselekedni tudjanak az ukrán állammal szemben.
elégia
2025. augusztus 13. 15:24
Helyes és fontos lépés. Minden igaz magyar Teljes szívvel támogatja. Aki nem, az nem számít.
oberennsinnen49
2025. augusztus 13. 15:17
Az ukrán ügyészségre gondoltanm, meg is dicsértem őket gondolatban...
gullwing
2025. augusztus 13. 15:10
Ha már a tetves szlávok nem akarják ...
