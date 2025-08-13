Döntött a Legfőbb Ügyészség: emberölés gyanúja miatt indul eljárás Sebestyén József ügyében

Nem hagyják eltussolni az ügyet: mindent meg fog tenni az igazságért Sebestyén József családja
Leszögezték, hogy nem nyugszanak bele a döntésbe, fellebbeznek.
Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész elrendelte a büntetőeljárás megindítását.
Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész emberölés bűntette miatt Magyarország területén folytatandó büntetőeljárás megindítását rendelte el Sebestyén József halálának ügyében – közölte az Index. Serfőző Katalin helyettes szóvivő tájékoztatása szerint a nyomozást a rendőrség folytatja le,
a tényállás tisztázása és a bizonyítékok beszerzése nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében történhet.
Mint ismert, a magyar állampolgárságú vállalkozó júliusban vesztette életét a beregszászi kórházban, miután ukrán toborzók egy erdőben vasdorongokkal súlyosan bántalmazták. Az esetről készült felvételeken Sebestyén rossz állapotban, négykézláb látható, miközben gúnyolják. Orbán Viktor miniszterelnök korábban elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ukrajna brutális módszerekkel lép fel saját állampolgárai, köztük kárpátaljai magyarok ellen, és bejelentette: a kormány uniós szankciókat kezdeményez az ügyben felelős ukrán vezetőkkel szemben.
Az ukrán hatóságok kezdetben elutasították a nyomozást, amit Szijjártó Péter külügyminiszter úgy értékelt, hogy ezzel „gyakorlatilag elismerték” a kényszersorozás államilag intézményesített gyakorlatát. Később az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) közölte: bűnügyi eljárás indult katonai tisztviselő hatalmával való visszaélés gyanújával, azonban „erőszakos halálra utaló jeleket és testi sérüléseket nem találtak”. Hangsúlyozták, hogy igazságügyi orvosszakértői vizsgálat is készült, amely ugyancsak nem tárt fel ilyen nyomokat, és „a nyomozás folytatódik”.
Ez a cselekmény jelenleg emberölés bűntette gyanújának a megállapítására alkalmas”
– fogalmazott Serfőző Katalin, hozzátéve: a Büntető törvénykönyv értelmében a magyar büntetőtörvény alkalmazandó ilyen esetben is, ha a sértett magyar állampolgár, és a bűncselekményt külföldön követték el.
Az ukrán nyomozóhatóság továbbra is vizsgálja a kárpátaljai magyar férfi halálát, bár hivatalos verziója több ponton ellentmond a család és a helyiek állításainak.
