Megrázó pillanatok: Orbán Viktor előtt tartott megható beszédet Sebestyén József testvére (VIDEÓ)

„Budapesten lesz vége” – olyan részlet látott napvilágot a háború lezárásáról, amit a legbátrabbak sem gondoltak volna
„Minden nappal közelebb araszolunk a békéhez” – véli Orbán Viktor.
„Nem engedjük el Márta kezét” – írta a miniszterelnök.
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg egy videórészletet, amelyen Sebestyén Márta, Sebestyén József testvére – akit az ukrán toborzótisztek brutálisan meggyilkoltak – megrendítő és egyben megható beszédet tart a nyíregyházi háborúellenes rendezvényen.
„Nincsenek szavak. Nem engedjük el Márta kezét. Magyarország továbbra is a béke pártján!”
– írta bejegyzéséhez a miniszterelnök.
Ezt is ajánljuk a témában
„Minden nappal közelebb araszolunk a békéhez” – véli Orbán Viktor.
Nyitókép: Facebook