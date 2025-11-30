Ft
Sebestyén József Sebestyén Márta béke Orbán Viktor

Megrázó pillanatok: Orbán Viktor előtt tartott megható beszédet Sebestyén József testvére (VIDEÓ)

2025. november 30. 13:12

„Nem engedjük el Márta kezét” – írta a miniszterelnök.

2025. november 30. 13:12
null

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg egy videórészletet, amelyen Sebestyén Márta, Sebestyén József testvére – akit az ukrán toborzótisztek brutálisan meggyilkoltak – megrendítő és egyben megható beszédet tart a nyíregyházi háborúellenes rendezvényen.

„Nincsenek szavak. Nem engedjük el Márta kezét. Magyarország továbbra is a béke pártján!”

– írta bejegyzéséhez a miniszterelnök.

Nyitókép: Facebook

