Megrázó pillanatok: Orbán Viktor előtt tartott megható beszédet Sebestyén József testvére (VIDEÓ)

„Szijjártó a főnököm, aki több mint főnököm” – Csiszár Jenő volt a Hotel Lentulai vendége

A Hotel Lentulai legújabb adásában Csiszár Jenő mesél arról, hogyan lett a luxemburgi rádió fenegyereke és a Heti Hetes ismert arca végül Magyarország milánói főkonzulja. A műsorban őszintén beszél az online karaktergyilkosságról, a halálos fenyegetésekről és arról, mit jelentett számára kiállni a saját oldalán – a családjáért és a hazájáért.