A Polgári Magyarországért Alapítvány karácsonyi jótékonysági koncertet rendezett Brüsszelben, hogy a Jónak lenni jó! kampányhoz csatlakozva segítséget nyújtson a háború sújtotta Kárpátalján élő gyermekek számára. Sebestyén Márta, a kényszersorozás következtében elhunyt Sebestyén József nővére az eseményen úgy nyilatkozott, testvére halála nem volt hiábavaló: felhívta a figyelmet a kényszersorozás brutalitására, rengeteg magyar embert mentve meg ezáltal.

Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke a koncertet megelőző beszédében elmondta, az Európai Unió legnagyobb államai közül többen háborúra készülnek, a brüsszeli elit elveszítette józanságát és racionalitását. Úgy fogalmazott, amit meg kellene tenniük, ahhoz nincs bátorságuk: beismerni, hogy tévedtek, hogy Ukrajna kérdésében elvesztették történelmi finomérzéküket és a realitásokhoz való viszonyukat.