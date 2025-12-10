Ft
12. 10.
szerda
Brüsszelben rendezett jótékonysági koncerttel segítette a háború sújtotta Kárpátalján élő gyermekeket a Polgári Magyarországért Alapítvány (VIDEÓ)

2025. december 10. 14:59

Az összegyűlt adomány egy részét Sebestyén József szüleinek támogatására, a másik részét pedig a magyar közmédia „Jónak lenni jó!” jótékonysági kampányának ajánlják fel a szervezők.

2025. december 10. 14:59
Sebestyén Márta a DPK háborúellenes gyűlésén

A Polgári Magyarországért Alapítvány karácsonyi jótékonysági koncertet rendezett Brüsszelben, hogy a Jónak lenni jó! kampányhoz csatlakozva segítséget nyújtson a háború sújtotta Kárpátalján élő gyermekek számára. Sebestyén Márta, a kényszersorozás következtében elhunyt Sebestyén József nővére az eseményen úgy nyilatkozott, testvére halála nem volt hiábavaló: felhívta a figyelmet a kényszersorozás brutalitására, rengeteg magyar embert mentve meg ezáltal.

Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke a koncertet megelőző beszédében elmondta, az Európai Unió legnagyobb államai közül többen háborúra készülnek, a brüsszeli elit elveszítette józanságát és racionalitását. Úgy fogalmazott, amit meg kellene tenniük, ahhoz nincs bátorságuk: beismerni, hogy tévedtek, hogy Ukrajna kérdésében elvesztették történelmi finomérzéküket és a realitásokhoz való viszonyukat.

Az alapítvány elnöke külön köszöntötte a jelen lévő Sebestyén Mártát, Sebestyén József nővérét. A férfi júliusban tragikus módon az ukrán kényszersorozás áldozatává vált. Sebestyén Márta a jótékonysági esten úgy nyilatkozott, többek között azért érkezett Brüsszelbe, hogy megbizonyosodjon róla, hogy az Európai Unió elítéli a kényszersorozást. „Azonban hiába volt napirenden a téma, Kaja Kallas a külügyi bizottsági meghallgatása során teljesen figyelmen kívül hagyta a magyar kisebbségi jogok témakörét.” Ez – mint mondta – azért nagyon szomorú, mert közben napi több száz, több ezer ember hal meg a behívó nélküli kényszersorozások következtében.

Sebestyén Márta arról is beszélt, hogy amíg az Európai Unió nem veszi napirendre és nem ismeri el, hogy a kényszersorozás valóban megtörténik, addig sajnos minden marad a régiben.

Sebestyén József nővére úgy érzi, ukrán részről történt némi változás, mert a falvakban a magyarokat már nem merik ilyen drasztikus módon besorozni, vagy ha el is viszik őket, akkor is adnak nekik lehetőséget arra, hogy valamilyen úton-módon dönthessenek besorozásukról. 

Úgy is mondhatnám, hogy az öcsém halála megmentette a magyar embereket”

– zárta.

A koncerten Mága Zoltán hegedűművész és zenekara működött közre. Az összegyűlt adomány egy részét Sebestyén József szüleinek támogatására, a másik részét pedig a magyar közmédia „Jónak lenni jó!” jótékonysági kampányának ajánlják fel a szervezők, amely idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekek megsegítésére gyűjt.

(MTI)

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

***

 

