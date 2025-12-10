Brüsszelben rendezett jótékonysági koncerttel segítette a háború sújtotta Kárpátalján élő gyermekeket a Polgári Magyarországért Alapítvány (VIDEÓ)

Az alapítvány elnöke külön köszöntötte a jelen lévő Sebestyén Mártát, Sebestyén József nővérét. A férfi júliusban tragikus módon az ukrán kényszersorozás áldozatává vált. Sebestyén Márta a jótékonysági esten úgy nyilatkozott, többek között azért érkezett Brüsszelbe, hogy megbizonyosodjon róla, hogy az Európai Unió elítéli a kényszersorozást. „Azonban hiába volt napirenden a téma, Kaja Kallas a külügyi bizottsági meghallgatása során teljesen figyelmen kívül hagyta a magyar kisebbségi jogok témakörét.” Ez – mint mondta – azért nagyon szomorú, mert közben napi több száz, több ezer ember hal meg a behívó nélküli kényszersorozások következtében.
Sebestyén Márta arról is beszélt, hogy amíg az Európai Unió nem veszi napirendre és nem ismeri el, hogy a kényszersorozás valóban megtörténik, addig sajnos minden marad a régiben.
Sebestyén József nővére úgy érzi, ukrán részről történt némi változás, mert a falvakban a magyarokat már nem merik ilyen drasztikus módon besorozni, vagy ha el is viszik őket, akkor is adnak nekik lehetőséget arra, hogy valamilyen úton-módon dönthessenek besorozásukról.