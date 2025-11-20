Ft
Északi Áramlat gázvezetékek bíróság vád

Végre megszületett a döntés: ez a sors vár az Északi Áramlat felrobbantásával vádolt ukrán férfira

2025. november 20. 14:18

Az olasz legfelsőbb bíróság végleges döntést hozott: kiadják Németországnak Sehrii K.-t, akit a Nord Stream gázvezetékek felrobbantásának megszervezésével gyanúsítanak.

2025. november 20. 14:18
null

A 49 éves ukrán férfit, Sehrii K.-t augusztus végén tartóztatták le Olaszországban egy európai elfogatóparancs alapján, és most tíz napon belül várható az átadása – írta meg a Handelsblatt.

A védelem arra panaszkodik, hogy eddig nem kaptak teljes iratbetekintést. Az ügy hónapok óta tartó jogi huzavona után jutott idáig: Bologna bírósága kétszer is jóváhagyta a kiadatást, amit most végleg megerősítettek. Ügyvédje, Nicola Canestrini szerint a döntés csalódást jelent, de nem vereség, mert bízik abban, hogy Németországban felmentik ügyfelét.

A német hatóságok szerint K. hétfős csapatot irányított, amely Németországban bérelt egy „Andromeda” nevű jachtot a merénylethez. Egy másik ukrán gyanúsítottat korábban őrizetbe vették Lengyelországban, de őt nem adták ki, sőt később szabadon is engedték.

K. a mai napig tagadja, hogy részt vett volna a gázvezetékek szabotálásában. Németországban várhatóan a hamburgi bíróság fog dönteni az ügyben.

Nyitókép: Danish Defence/AFP

