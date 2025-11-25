Döbbenet: technikai hiba lehetetleníti el a Trump legnagyobb üldözői elleni ügyeket

Az ellentétes következtetés beláthatatlan következményekkel járna. Azt jelentené, hogy a Kormány bármely magánszemélyt az utcáról bevihet a nagy esküdtszék elé vádemelésre, amennyiben az igazságügyi miniszter utólag jóváhagyja a lépést. Ez nem lehet a jog.

A döntés így nem az ügyek tartalmi részét vizsgálta felül, hanem az eljárás formális szerkezetére épült, amelyet a bíróság most hibásnak talált. A döntés nem végleges ejtés, de nehéz újraindítani az eljárásokat. Szakértők szerint különösen Comey esetében szűk a mozgástér, mivel az ellene felhozott vádak elévülési ideje lejárt.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hiába merültek fel konkrét vádpontok és zajlott le hónapokon át tartó előkészítő munka, a történtek jogi következmények nélkül maradhatnak.

Pam Bondi igazságügyi miniszter szerint a minisztérium minden elérhető jogi lépést meg fog tenni, beleértve az azonnali fellebbezést, hogy felelősségre vonják Letitia Jamest és James Comey-t. A kijelentése nyilvánvalóvá teszi, hogy a tárca nem tekinti lezártnak az ügyet, ugyanakkor az elsődleges vádemelések elvesztése jelentős hátrányt okoz az elszámoltatási törekvésekben. Letitia James a döntés után úgy reagált: