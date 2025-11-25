Ft
11. 25.
kedd
Letitia James bíróság James Comey Trump üldözés

Döbbenet: technikai hiba lehetetleníti el a Trump legnagyobb üldözői elleni ügyeket

2025. november 25. 14:38

Egy szövetségi bíró hétfőn technikai okokra hivatkozva törölte két kiemelt büntetőügy vádpontjait, amely döntés váratlanul gyengítette az igazságügyi elszámoltatási folyamatot. A lépés Trump kezdeményezéseit is komoly hátrányba sodorja, mivel az érintettek ügyei így egyelőre lezáratlanul maradnak.

2025. november 25. 14:38
null

A szövetségi bíróság döntése váratlanul akadályozta Trump igazságügyi kezdeményezéseit, miután Cameron McGowan Currie bíró hétfőn érvénytelenítette James Comey és Letitia James elleni büntetőeljárásokat. Az ítélet szerint a vádat benyújtó ügyészt, Lindsey Halligant nem nevezték ki jogszerűen, ezért a teljes eljárási folyamatot meg kellett semmisíteni. A The Wall Street Journal beszámolója is arra mutatott rá, hogy egy hosszan előkészített, nagy jelentőségű ügycsomag futott zátonyra egy technikai vita miatt.

Egy bíró formai hibára hivatkozva ejtette a Trump által indított eljárásokat James Comey és Letitia James ellen, hátráltatva az elszámoltatást.
Egy bíró formai hibára hivatkozva ejtette a Trump által indított eljárásokat James Comey és Letitia James ellen, hátráltatva az elszámoltatást.
Forrás: TIMOTHY A. CLARY, Brendan Smialowski / AFP

Formai hibák állították meg Trump kezdeményezéseit

Currie bíró elfogadta Comey és James érvelését, akik arra hivatkoztak, hogy Halligant a szokásos megerősítési folyamat megkerülésével nevezték ki. A bíró ezzel együtt elutasította Pam Bondi igazságügyi miniszter későbbi ratifikációját is, amelyet azzal a céllal adtak ki, hogy az ügyet megerősítsék és biztosítsák a vádemelések érvényességét. A bíró úgy fogalmazott: 

Az ellentétes következtetés beláthatatlan következményekkel járna. Azt jelentené, hogy a Kormány bármely magánszemélyt az utcáról bevihet a nagy esküdtszék elé vádemelésre, amennyiben az igazságügyi miniszter utólag jóváhagyja a lépést. Ez nem lehet a jog.

A döntés így nem az ügyek tartalmi részét vizsgálta felül, hanem az eljárás formális szerkezetére épült, amelyet a bíróság most hibásnak talált. A döntés nem végleges ejtés, de nehéz újraindítani az eljárásokat. Szakértők szerint különösen Comey esetében szűk a mozgástér, mivel az ellene felhozott vádak elévülési ideje lejárt. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hiába merültek fel konkrét vádpontok és zajlott le hónapokon át tartó előkészítő munka, a történtek jogi következmények nélkül maradhatnak.

Pam Bondi igazságügyi miniszter szerint a minisztérium minden elérhető jogi lépést meg fog tenni, beleértve az azonnali fellebbezést, hogy felelősségre vonják Letitia Jamest és James Comey-t. A kijelentése nyilvánvalóvá teszi, hogy a tárca nem tekinti lezártnak az ügyet, ugyanakkor az elsődleges vádemelések elvesztése jelentős hátrányt okoz az elszámoltatási törekvésekben. Letitia James a döntés után úgy reagált:

 Továbbra is félelem nélkül nézek szembe ezekkel az alaptalan vádakkal.

Comey pedig azt írta, hogy hálás a bíróságnak, amiért megszüntette a szerinte „rosszindulaton és hozzá nem értésen alapuló vádat”. Nyilatkozataik jól mutatják, hogy az érintettek politikai győzelemként élik meg a törlést – még akkor is, ha az csak formai alapon történt.

A kinevezési viták sorozatban bénítják a folyamatokat

Halligan kinevezése nem egyedi ügy volt: több bíróság is hasonló megállapításokra jutott korábban New Jerseyben, Nevadában és Los Angelesben. Trump korábbi próbálkozásai arra, hogy a Szenátus megkerülésével nevezzen ki ügyészeket, rendre formai vitákhoz, majd ügyek megsemmisítéséhez vezettek. 

Ez a probléma most újabb nagy port kavaró eljárásokat tett semmissé.

A jelenlegi döntéssel így nem a vádpontok erőssége vagy gyengesége került a középpontba, hanem az, hogy egy technikai vita képes volt megakasztani két olyan ügyet, amelyeket a minisztérium jelentősnek tartott az igazság érvényesítése szempontjából.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

auditorium
2025. november 25. 16:55
Ilyen "technikai hiba" nem először történik Tr. kormány alatt...
Reszelő Aladár
2025. november 25. 16:22
Felteszem ha az adott ügyész meghal/távozik a hivatalából, akkor is újrakezdik az ügyet. Ami annyiból fura, hogy nem az ügyész mint egyén, hanem az ügyészség mint szervezet jegyzi a pert. Ha üzletet kötök egy céggel, akkor a céggel állapodtam meg, nem a képviselőjével.
Hangillat
2025. november 25. 16:09
A demokráciánál ‚demokráciábbságot képviselő demokrata számára semmi sem lehetetlen: nesze semmi, fogd meg jól! Megfogtad, nem semmi volt, hanem valami-jól megfogtalak! A cat burglar betörő, aki akár macskát is lophat. A házicirmos esete akár perképesíthető is lehet. Ám ha a tolvaj az utcán a macska ‚tulajdonát‘ képező bolhát cseni el, abból republikánus elefántot csinál, ami ballag a médiában és jóvágású FBI-BBC ‚vezérizgatók jó vágású klipjeit sugárzó képernyőt, szöveges plakátjait is hordoz. Az elefánt után nemcsak elefánt fos, hanem a memorizálandó média-FOS is marad.
Agricola
2025. november 25. 15:16
A lényeg: két kiemelt büntetőügyben a bűnözők elkerülik a bűnhődést formai alapon, hálásak lehetnek a szövetségi bírónak, aki megtalálta a csűr-csavart.
