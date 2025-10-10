Élete fő célja volt, hogy elkapja Trumpot: most vádat emeltek a balos ügyész ellen

Letitia James, New York állam baloldali főügyésze, akinek politikai pályafutása nagy részét Trump üldözése határozta meg, maga is vádemelés alá került. A The Federalist beszámolója szerint a virginiai keleti körzet esküdtszéke csütörtökön döntött a vádemelésről, miután a hatóságok gyanúja szerint James bankokat téveszthetett meg, hogy kedvezőbb hitelfeltételeket szerezzen. A Reuters egy, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva azt írta, hogy a vád jelzálogcsalásra vonatkozik.

Vádat emeltek a Trumpot támadó baloldali főügyész ellen. Letitia James most saját szavaival szembesül: senki sem áll a törvény felett.

Forrás: AFP

Az eset pikantériája, hogy James alig egy évvel ezelőtt ugyanezzel az indokkal hajtott végre jogi támadást Trump ellen, akit azzal vádolt, hogy túlértékelte vagyonát a hitelekhez. Akkor a főügyész azt hangoztatta:

Senki sem áll a törvény felett, és nem lehetnek külön szabályok külön emberekre.

Most azonban éppen ez a mondat idéződik vissza ellene.