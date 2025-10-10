Élete fő célja volt, hogy elkapja Trumpot: most vádat emeltek a balos ügyész ellen

A New York-i főügyész csalással vádolja Donald Trumpot és gyermekeit
A vád szerint a korábbi amerikai elnök dollármilliárdokkal túlbecsültette vagyonát, hogy ezzel segítsen cégének kedvező pénzügyi feltételekhez jutni.
Letitia James, New York állam főügyésze éveken át jogi támadásokkal próbálta megtörni politikai ellenfeleit. A Trump elleni pereiről elhíresült ügyész most maga is vádemelés alá került: egy virginiai esküdtszék banki csalással gyanúsítja, miután kiderült, hogy ingatlanügyeiben hamis adatokat adhatott meg.
Letitia James, New York állam baloldali főügyésze, akinek politikai pályafutása nagy részét Trump üldözése határozta meg, maga is vádemelés alá került. A The Federalist beszámolója szerint a virginiai keleti körzet esküdtszéke csütörtökön döntött a vádemelésről, miután a hatóságok gyanúja szerint James bankokat téveszthetett meg, hogy kedvezőbb hitelfeltételeket szerezzen. A Reuters egy, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva azt írta, hogy a vád jelzálogcsalásra vonatkozik.
Az eset pikantériája, hogy James alig egy évvel ezelőtt ugyanezzel az indokkal hajtott végre jogi támadást Trump ellen, akit azzal vádolt, hogy túlértékelte vagyonát a hitelekhez. Akkor a főügyész azt hangoztatta:
Senki sem áll a törvény felett, és nem lehetnek külön szabályok külön emberekre.
Most azonban éppen ez a mondat idéződik vissza ellene.
Ezt is ajánljuk a témában
A vád szerint a korábbi amerikai elnök dollármilliárdokkal túlbecsültette vagyonát, hogy ezzel segítsen cégének kedvező pénzügyi feltételekhez jutni.
A New York Post korábban arról számolt be, hogy James hamis adatokat tüntethetett fel saját ingatlanjával kapcsolatban. A lap birtokába jutott levél szerint – amelyet William Pulte, a Szövetségi Lakásügyi Finanszírozási Ügynökség (FHFA) igazgatója írt a floridai főügyésznek – Letitia James „meghamisított iratokat” nyújtott be, hogy kedvezőbb hitelfeltételeket kapjon virginiai otthonára.
A levél szerint James azt állította, hogy a Norfolkban található ingatlan az ő elsődleges lakóhelye, noha New York állam törvényei értelmében főügyészként köteles az államon belül élni.
A jelentés szerint ezzel megszegte a jogszabályokat, hiszen a hivatalát csak akkor töltheti be, ha lakóhelye New Yorkban van. A New York Post továbbá arról is beszámolt, hogy James korábban egy brooklyni, öt lakásos házat négy egységűként tüntetett fel az engedélyezési és hitelkérelmi dokumentumokban. Ezzel a trükkel szintén kedvezőbb hitelezési feltételekhez juthatott, hiszen a négy lakásos ingatlanokra a bankok más szabályokat alkalmaznak. Pulte szerint mindez azt bizonyítja, hogy James rendszeresen félrevezette a bankokat és hamis nyilatkozatokat tett a hiteleivel kapcsolatban, hogy ezzel előnyösebb pénzügyi feltételeket szerezzen.
Letitia James az elmúlt években az amerikai baloldal egyik legaktívabb jogi szereplőjeként vált ismertté. Nyíltan kampányolt azzal, hogy ha megválasztják, „elszámoltatja Trumpot”. Ezt az ígéretét meg is tartotta:
főügyészi hivatalba kerülve több pert is indított a volt elnök ellen, azt állítva, hogy Trump felnagyította vagyonát, hogy kedvezőbb hiteleket és biztosítási feltételeket kapjon.
A perben végül Arthur Engoron bíró félmilliárd dollárnál is nagyobb büntetést szabott ki Trumpra, holott – ahogyan azt a The Federalist is kiemelte – a bankok és biztosítók egyike sem jelezte, hogy bármiféle kár érte volna őket. Az eljárást később egy New York-i fellebbviteli bíróság alkotmányellenesnek minősítette, és hatályon kívül helyezte a pénzbüntetést.
Ezt is ajánljuk a témában
Donald Trump Truth Social közösségi oldalán „teljes győzelemként” értékelte a fellebbezési bíróság ítéletét, és a Letitia James New York-i főügyész által kezdeményezett ügyet „hamisnak” minősítette.
Eközben James saját pénzügyei körül is egyre több kérdés merült fel. A vád szerint ugyanazzal a módszerrel próbált előnyöket szerezni, amellyel korábban Trumpot támadta. Az ellentmondás a közvélemény és az amerikai sajtó figyelmét sem kerülte el. James gyakran hangoztatta, hogy „a hatalmasok nem hazudhatnak a bankoknak anélkül, hogy a törvény elérné őket”, és hogy „ha egy átlagember követné el ugyanezt, a kormány könyörtelenül megbüntetné”. Most azonban ő maga áll azokban a vádakban, amelyeket eddig másokra olvasott.
A The Federalist megjegyzi: különös irónia, hogy Letitia James politikai pályáját éppen a Trump elleni jogi háború építette fel, most viszont ugyanez a harc látszik romba dönteni a karrierjét.
Az ügyben a részletek egyelőre nem nyilvánosak, de a vádemelés ténye súlyos csapást jelent James hitelességére. A „senki sem áll a törvény felett” mottóval kampányoló főügyész most szembesülhet saját szavaival – ezúttal nem a vádlói, hanem a vádlotti oldalon.
Nyitókép: John LAMPARSKI / AFP